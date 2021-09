OnePlus-baas bevestigt: OnePlus 9T geannuleerd

Pete Lau, CEO van OnePlus, heeft bevestigd dat er later in 2021 geen T-serie smartphone meer verschijnt. Fans hoeven dus definitief geen OnePlus 9T te verwachten.

In een briefing waarbij TechRadar aanwezig was, zei Lau: "We zullen een nieuw product lanceren, maar dit jaar komt er geen product uit de T-serie."

Het is onduidelijk over welk toestel Lau het heeft. Mogelijk verschijnt er later dit jaar een nieuwe versie van de OnePlus Nord-reeks. Het kan ook gaan om de gelekte OnePlus 9 RT, wat een versie is van de middenklasse OnePlus 9R die in niet veel regio's is uitgebracht.

Dit betekent waarschijnlijk dat het volgende vlaggenschip van het merk de OnePlus 10 wordt. We verwachten dat deze pas in 2022 verschijnt.

Normaliter introduceert OnePlus een vlaggenschip aan het begin van het jaar, waarna er ongeveer zes maanden later een T-serie verschijnt. De OnePlus 8 werd bijvoorbeeld in april van 2020 onthuld. In oktober van datzelfde jaar volgde de OnePlus 8T.

Nieuwe software voor OnePlus én Oppo

De opmerkingen van Lau volgden naar aanleiding van de integratie van het bedrijf met Oppo. OnePlus en Oppo hebben aangekondigd dat het de software van OxygenOS en ColorOS met elkaar zal combineren. Dit betekent dat er een nog naamloos softwareplatform in het verschiet ligt voor toekomstige OnePlus- en Oppo-toestellen.

"Door onze softwarebronnen te combineren en ons te focussen op één uniform, geüpgraded besturingssysteem voor zowel OnePlus- en Oppo-apparaten wereldwijd, kunnen we de sterke punten van beide combineren in één nog krachtiger besturingssysteem: de snelle en soepele ervaring van OxygenOS met de stabiliteit en rijke functies van ColorOS", zegt Pete Lau in een blogbericht.

Het bedrijf bevestigt dat er een vlaggenschip voor 2022 komt. Het is nog niet bevestigd, maar waarschijnlijk gaat het om de OnePlus 10. Het wordt naar verluidt het eerste toestel van het bedrijf dat draait op de nieuwe software.

Vervolgens zal de software uitrollen door middel van toekomstige updates voor bestaande apparaten als de OnePlus 8 en nieuwer. Het is nog niet bekend welke Oppo-producten de nieuwe software-updates zullen ontvangen.