Samsung Galaxy S22-leak bevestigt kleinere batterij

We vingen eerder al berichten op dat de Samsung Galaxy S22 met een kleinere batterij komt dan zijn voorganger. Een nieuw leak lijkt dit te bevestigen, en overtuigt ons hiermee dat Samsung inderdaad de batterijcapaciteit zal doen krimpen.

Phone Arena merkte een certificatievermelding op bij Safety Korea. Daarin zien we een foto van een vermeende batterij voor de Galaxy S22. Deze bevat bij de kleine lettertjes twee cijfers: een 'typische capaciteit' (wat doorgaans wordt gebruikt bij advertenties) van 3.700mAh, met een 'rated' capaciteit van 3.590mAh. De Galaxy S21 had ter vergelijking een typische capaciteit van 4.000mAh en een rated capaciteit van 3.880mAh.

(Image credit: Safety Korea)

Dat is een kleine, maar niet onbelangrijke daling. Bovendien druist het in tegen de algemene trend dat batterijen enkel groter worden bij nieuwe toestellen, of op zijn minst hetzelfde blijven. Enige tijd geleden vingen we al een gerucht op dat de rated capaciteit van de Galaxy S22 3.590mAh ging zijn, dus het is de tweede keer dat we deze informatie krijgen.

We zullen nog moeten zien of de vermindering in capaciteit ook een kortere batterijduur met zich meebrengt. Misschien is Samsung erin geslaagd om met allerlei aanpassingen ervoor te zorgen dat de Galaxy S22 toch even lang meegaat als zijn voorloper.

Analyse: kleiner toestel, kleinere batterij - wat is er groter in de S22?

De lancering van de Samsung Galaxy S22 laat nog even op zich wachten. De nieuwe smartphone wordt in het begin van volgend jaar verwacht, wat waarschijnlijk januari 2022 zal zijn.

Eerdere berichten suggereren dat de smartphone met een 6,06 inch display komt en kleinere afmetingen zal hebben dan de Samsung Galaxy S21, die met een scherm van 6,2 inch kwam. Het zou logisch zijn dat de batterij dan ook een kleinere capaciteit heeft.

Een recente render van de Samsung Galaxy S22 stelt dat de smartphone ongeveer hetzelfde uiterlijk van de S21 zal krijgen, met verticaal geplaatste camera's in een aanwezig camerablok. Het ziet ernaar uit dat er dus weinig nieuws onder de zon is. Een bijkomende render van de Samsung Galaxy S22 Ultra toont ons wel een mogelijke cameraopstelling zonder verhoging, met enkel glas dat alle vijf lenzen in een rechthoekige vorm bedekt. We zullen dus nog enkele maanden moeten wachten tot de lancering om te zien of deze geruchten kloppen.