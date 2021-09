AirPods 3 naar verluidt in productie: release mogelijk nog in 2021

De AirPods 3 zijn naar verluidt as we speak in productie. Dit nieuws is afkomstig van DigiTimes. Er wordt geen exacte releasedatum genoemd, maar men suggereert dat de earbuds voor het eind van het jaar in de schappen liggen. De AirPods 3 zouden volgens het bericht ook wat duurder zijn dan de voorgangers (179 euro).

We wachten al een tijdje op de AirPods 3. De draadloze oortjes van Apple zijn niet verschenen tijdens het digitale evenement op 14 september waar de iPhone 13 werd onthuld.

Apple heeft nog niets naar buiten gebracht over de komst van de nieuwe oortjes. Aangezien we al veel over de earbuds hebben gehoord, is het echter plausibel dat de release aanstaande is.

Waarin verschillen de AirPods 3?

Volgens Bloomberg beschikken de AirPods 3 mogelijk over bewegingssensoren voor fitness tracking, evenals ruisonderdrukking. We verwachten daarnaast ondersteuning voor ruimtelijke audio en een betere batterijduur. Naar verluidt zullen de oortjes qua design lijken op de AirPods Pro en over kortere steeltjes beschikken.

Daarnaast hopen we dat de AirPods 3 eenzelfde soort active noise-cancelling krijgen als de AirPods Pro. Dit is echter nog niet opgedoken in leaks. We weten nog niet exact hoe het definitieve model eruit zal zien, maar aangezien de oortjes naar verluidt in productie zijn, is het slechts een kwestie van tijd voordat er beelden van de AirPods 3 opduiken.