iPhone 14 Pro renders gelekt: minder vernieuwing dan verwacht

We horen nu al een tijdje in de digitale wandelgangen dat er grote designveranderingen aankomen voor de iPhone 14 Pro en iPhone 14 Pro Max. Het laatste gerucht wijst er echter op dat de aanpassingen mogelijk niet zo groot zijn als voorheen gedacht.

91Mobiles heeft CAD-renders (computer-aided design) van de iPhone 14 Pro gepubliceerd, welke afkomstig moeten zijn uit bronnen binnen de industrie. We zien een toestel dat van de voorzijde erg lijkt op wat we in eerdere leaks hebben gezien en gelezen.

Met andere woorden: er is geen notch maar er zijn twee uitsneden voor de camera's (een pilvormige en een rondvormige). De smartphone beschikt over dunne, symmetrisch ogende randen. Het algehele ontwerp is bijzonder, en mogelijk niet iedereen kan deze nieuwe richting waarderen.

Afbeelding 1 van 2 (Image credit: 91Mobiles) Afbeelding 2 van 2 (Image credit: 91Mobiles)

Schakelen we over naar de achterkant, dan zien we een behuizing die veel wegheeft van de iPhone 13 Pro, waaronder een camerablok met drie lenzen. De lenzen steken een klein beetje uit, in ieder geval een stuk minder dan bij voorgaande iPhone Pro-modellen. Dit komt overeen met een eerder gerucht.

Buiten de afbeeldingen geeft de bron ook enkele details over de specificaties mee. De iPhone 14 Pro maakt gebruik van een 6,1 inch scherm, een A16 Bionic-chipset, 6GB RAM, een primaire 48MP camera, en dezelfde selectie kleuren als de iPhone 13 Pro.

Verder zien we niet veel verrassingen. Het merendeel van de info rondom de nieuwe iPhones is al eerder gedeeld via andere bronnen. Voor nu raden we je aan om de berichtgeving alsnog met een korrel zout te nemen, want de officiële release laat nog lang op zich wachten. Ook wijkt dit design af van enkele andere renders die we al hebben gespot.

Analyse: krijgen we dit design?

We kunnen niet met zekerheid stellen dat dit het echte design van de iPhone 14 Pro gaat worden. Over de uitsneden voor de camera's aan de voorzijde hebben we al diverse nieuwtjes voorbij zien komen, wat ons wel doet vermoeden dat er een kern van waarheid in zit.

Over de achterkant van de nieuwe iPhone hebben we wel nog onze twijfels. Ook dit design hebben we al eerder gespot in andere renders, maar dan vaak met een ander ontwerp aan de voorzijde.

Hoe dan ook: de release van de nieuwe iPhone-serie laat nog een halfjaar op zich wachten. In de loop der tijd zullen er meer details naar buitenkomen.