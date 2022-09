Apple presenteert iPhone 14-reeks met nieuwe Plus-versie en 48MP-camera

Apple heeft de nieuwe iPhone 14 onthuld tijdens zijn Far Out-evenement op 7 september. De iPhone 14 komt uit in vier verschillende modellen, waaronder de iPhone 14, iPhone 14 Plus en de meer premium iPhone 14 Pro en iPhone 14 Pro Max.

Apple heeft met de komst van de iPhone 14 niet veel veranderd aan het design. Als je een snelle blik zou werpen op de iPhone 14, kan je wellicht denken dat je te maken hebt met een iPhone 13, die weer op de iPhone 12 leek. Gelukkig is behalve het design genoeg veranderd.

De iPhone 14-serie is deels uitgerust met de nieuwe A16 Bionic-chipset. De standaard iPhone 14 en 14 Plus hebben namelijk dezelfde A15 Bionic als de iPhone 13 van vorig jaar. Beide Pro-telefoons hebben de nieuwe chip wel. Hoewel Apple erg enthousiast is over de nieuwe chip moeten we eerst zien hoe die in de praktijk loopt.

(Image credit: Apple)

Met een 6,1 inch Super Retina XDR-display met een resolutie van 2532 x 1170 pixels is het scherm erg kleurrijk. De iPhone 14 beschikt vervolgens over drie camera’s: een 12MP primaire camera, en een 12MP groothoekcamera op de achterkant van het toestel en een 12MP selfiecamera. Het aantal megapixels blijft gelijk, maar de prestaties bij weinig licht zijn verbeterd. Ook is er nu autofocus aanwezig in de selfiecamera. Deep Fusion is eveneens verbeterd om foto's bij verschillende lichtsterktes in één scène te optimaliseren.

Daarnaast beschikt de iPhone 14 wellicht voor de laatste keer over een Lightning-aansluiting. In 2024 moeten namelijk alle gadgets een USB-C-aansluiting hebben volgens een beslissing van de Europese Unie. Alle andere fysieke knoppen zitten nog steeds op dezelfde plek als bij de iPhone 13.

iPhone 14 Plus vervangt mini

(Image credit: Apple)

Dit jaar komt er ook een grotere versie van de basis iPhone 14. Waar we de vorige twee jaar een kleinere iPhone 12 en 13 mini zagen, zien we dit jaar alleen een grotere iPhone 14 Plus. In plaats van een 6,1 inch scherm beschikt de Plus over een 6,7 inch Super Retina XDR-display met een resolutie van 2778 x 1284 pixels. De batterij is wel groter dan die van de iPhone 14 en zou je de langste batterijduur ooit moeten geven.

De iPhone 14 begint in de VS bij 799 dollar en de iPhone 14 Plus voor 899 dollar (prijzen in euro worden later toegevoegd). In Europa zien we een enorme prijsstijging. Bij ons begint de iPhone 14 bij 1019 euro en de iPhone 14 Plus bij 1169 euro.

Beide toestellen kan je vanaf 9 september bestellen. De basis iPhone 14 wordt al vanaf 16 september geleverd, terwijl de iPhone 14 Plus pas op 7 oktober in de winkelrekken ligt.

iPhone 14 Pro en Pro Max

(Image credit: Apple)

Als de iPhone 14 en de iPhone 14 Plus de basismodellen van de nieuwste iPhone-serie zijn, dan vertegenwoordigen de Pro en de Pro Max het premium segment van Apple’s nieuwste paradepaardjes. De eerder genoemde modellen lijken qua design nog enigszins op die van de iPhone 13, maar dat verhaal gaat niet op bij de Pro-serie. Dit zijn ook de enige twee iPhones met de nieuwe A16 Bionic chipset.

De iconische iPhone-notch is vervangen door een pilvormige cut-out, en dat zal even wennen zijn voor sommige fans. De iPhone 14 Pro beschikt over een 6,1 inch OLED-scherm met een 120Hz ‘ProMotion’ refresh rate waardoor het navigeren en gaming erg vloeiend loopt. Dat refresh rate kan nu zakken tot maar liefst 1Hz, wat de batterijduur ten goede komt.

De helderheid is ook verhoogd naar maar liefst 1600 nits en dat kan zelfs naar 2000 nits verhoogd worden in de felle zon. Daarmee is dit het felste smartphone display op de markt.

Voor de meest premium versie van de iPhone 14 moet je bij de iPhone 14 Pro Max van 6,7-inch terecht. Net zoals de iPhone 14 Pro is de iPhone-notch verdwenen, en zal de pilvormige cut-out dat werk overnemen.

(Image credit: Apple)

De pilvormige cut-out is bovendien dynamisch en kan uitvergroot worden om meldingen of inkomende oproepen te vertonen. Apple noemt dit "Live Activity" en het moet ervoor zorgen dat je essentiële informatie kan zien zonder van app te moeten wisselen.

Apple heeft daarnaast een always-on display toegevoegd zodat je belangrijke info kan aflezen zonder je smartphone aan te raken. Het always-on display is energiezuinig ontworpen waardoor er geen negatieve impact is op de batterijduur.

Andere snufjes zijn de Crash Detection die we kennen van de nieuwe Apple Watch 8 en de mogelijkheid om noodoproepen te doen via satellietverbinding.

Apple's eerste 48MP-camera

De iPhone 14 Pro (Max) is uitgerust met de eerste 48MP-sensor in de geschiedenis van Apple. De sensor maakt gebruik van gekende quad-pixel technologie, die we al kennen van Android-smartphones. Lang verhaal kort: de prestaties bij weinig licht zijn twee keer zo goed als bij de vorige generatie iPhones, maar de uiteindelijke foto zal nog steeds een resolutie van 12MP hebben. Je hebt wel de mogelijkheid om foto's in de volledige 48MP-resolutie te schieten. Dat is handig als je achteraf de foto wil bijsnijden zonder veel kwaliteit te verliezen.

De 12MP-groothoekcamera is eveneens verbeterd, maar de 12MP-telefotocamera blijft ongewijzigd. Apple vermeldt wel verbeterde digitale zoom met de 12MP-hoofdcamera, maar dat kan niet concurreren met bijvoorbeeld de 10x optische zoom van de Samsung Galaxy S22 Ultra.

Vervolgens zien we een nieuwe actiemodus voor video die "gimbal-achtige" stabilisatie biedt. Je kan nu maximaal 4K-video bij 120fps opnemen, maar er is helaas geen ondersteuning voor 8K-video.

(Image credit: Apple)

Tot slot zijn ook de iPhone 14 Pro en iPhone 14 Pro Max te bestellen vanaf vrijdag 9 september en liggen ze vanaf 16 september in de winkel. Adviesprijzen in de VS beginnen respectievelijk bij 999 dollar en 1099 dollar. In Europa zien we ook hier een enorme prijsstijging. Bij ons begint de iPhone 14 Pro bij 1329 euro en de iPhone 14 Pro Max bij 1479 euro.

Apple AirPods Pro 2 met verbeterde noise-cancelling en spatial audio

(Image credit: Apple)

Apple maakte op zijn Far Out event de nieuwe AirPods Pro (2022) bekend met de nieuwe H2-audiochip.

De nieuwe grote feature van dit jaar is Spatial Audio waardoor je "de meest meeslepende audio-ervaring" krijgt. Met de sensoren op de iPhone en iOS 16 kan je een persoonlijk audioprofiel instellen.

De noise-cancelling is naar verluidt twee keer verbeterd door de toevoeging van nieuwe microfoons op de oortjes. Ook de pasvorm van de siliconen oordopjes is verbeterd en draagt bij hieraan bij. De touch controls zijn ook verbeterd tegenover de vorige editie.

In de VS kosten de AirPods Pro 249 dollar en kan je ze vanaf 9 september bestellen. Ze zullen in de winkelrekken liggen vanaf 23 september.