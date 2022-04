Apple Studio Display-firmware hint naar nieuwe Mac Mini

Een update van het Apple Studio Display geeft hints naar het bestaan van een M2 Mac Mini. Geruchten over een nieuwe compacte Mac gaan al een tijdje rond. Mogelijk maken we kennis met het apparaat bij WWDC 2022, wat op 6 juni start.

Volgens een bericht van 9to5Mac is de informatie gespot door ontwikkelaar Steve Troughton-Smith in een firmware-update van het Studio Display. Dit scherm is voorzien van een A13 Bionic-chip om te helpen met het verwerken van beeld en geluid.

De ontwikkelaar vond verwijzingen naar een product genaamd ‘Macmini10,1’, wat schijnbaar geen bekende identificatie is voor een bestaande Mac. Troughton-Smith speculeert dat het apparaat wordt uitgerust met een M2-, M1 Pro- of M1 Max-chip.

The rumor mill is a little unclear as to what new Macs are imminent; for what it’s worth, there is one concrete clue: the shipping Studio Display firmware references one unaccounted-for mystery machine — a new model generation of Mac mini (“Macmini10,1”). My guess: M2, not M1 ProApril 12, 2022 See more

Apple heeft recent de nieuwe M1 Ultra onthuld. Deze combineert twee M1 Max-chipsets en laat ze in tandem samenwerken.

De nieuwe processor is beschikbaar in de Mac Studio, deze heeft een vergelijkbaar ontwerp met de Mac Mini, maar dan groter voor betere koeling.

Meer info bij WWDC

Volgens verschillende geruchten zou de oorspronkelijke M1-chipset verschijnen bij WWDC in 2020. Dit was echter niet het geval, de daadwerkelijke lancering was in november van dat jaar in de MacBook Air en MacBook Pro. Of Apple van plan is om zijn jaarlijkse ontwikkelaarsevenement in te zetten voor de release van een nieuwe Mac Mini, is nog niet bekend.

Mark Gurman van Bloomberg speculeert dat Apple in juni twee nieuwe Macs gaat aankondigen, dus het is de moeite waard om WWDC in de gaten te houden.

Mogelijk komt er ook een Mac Pro

Bij het Apple-evenement in maart, waar we de introductie van de M1 Ultra zagen, vertelde het bedrijf dat de meerderheid van Macs de overstap gaat maken naar M1-chips. De Mac Pro kan hier een uitzondering op zijn. Deze wordt vooralsnog aangestuurd door een Xeon-processor van Intel.

Mogelijk wordt de Mac Pro uitgerust met een nog krachtigere chip van Apple. Een stap omhoog van de M1 Ultra, is nog mogelijk.