macOS 13: wat we weten en 5 functies die we willen zien

Na de release van macOS 12 Monterey in 2021, gevolgd door de 14 inch en 16 inch modellen van de MacBook Pro, begint nu de speculatie op te lopen over de volgende editie van macOS. We verwachten het besturingssysteem voor het eerst te zien op WWDC 2022.

In 2020 maakte Apple de overstap van Intel-processoren naar eigen M1-chips. Hierdoor hebben de prestaties van Mac een nieuw niveau bereikt. Met name als het om gaming (opens in new tab) gaat. macOS Monterey focuste vooral op kleine verbeteringen voor productiviteit en communicatie. We verwachten dat macOS 13 weer een echt grote update gaat zijn, net als macOS 11 Big Sur.

Met dit in gedachte hebben we onze Macs goed onder de loep genomen om vijf functies uit te kiezen die we graag terugzien in de volgende versie van macOS.

Allereerst gaan we even door alle informatie heen die we al weten over het besturingssysteem, inclusief de mogelijke releasedatum en welke Macs worden ondersteund.

macOS 13 releasedatum

Apple is vrij voorspelbaar als het gaat om zijn releasedata. Er is een goede kans dat macOS 13 wordt aangekondigd bij WWDC 2022 samen met iOS 16, iPad OS 16 en meer. Of het een fysiek of digitaal evenement wordt, is nog niet bevestigd door Apple.

Meestal wordt de releasedatum van een nieuwe macOS-update aangekondigd samen met nieuwe Macs. Mogelijk zal dit wederom in oktober zijn, net als de vorige twee jaren.

macOS 13 ondersteunde apparaten

Nu Apple afstand heeft genomen van Intel, is het een kwestie van tijd voordat macOS nog alleen werkt op apparaten met M1-chips.

Waarschijnlijk zal macOS 13 worden ondersteund op enkele Intel-Macs. We verwachten dat de volgende Macs het besturingssysteem kunnen draaien:

Mac Pro - eind 2013

iMac - vroeg 2015

iMac Pro - eind 2017

Mac Studio - vroeg 2022

MacBook Air - vroeg 2015

MacBook Pro - vroeg 2015

MacBook - vroeg 2015

macOS 13 naam

We speculeerden dat macOS 12 de naam ‘Mammoth’ of ‘Monterey’ (opens in new tab) zou krijgen. Bij WWDC 2021 werd de laatstgenoemde naam onthuld. Mogelijk is ‘Mammoth’ de codenaam van macOS 13.

De naam verwijst naar de Mammoth Lakes in Californië. Apple vernoemt de versies van macOS veelal naar bekende plekken uit de staat.

Vijf functies die we willen zien in macOS 13

Het duurt nog even voordat we aan de slag kunnen met macOS 13, maar we hebben alvast een lijst samengesteld met de functies die we graag willen zien.

1. Widgets overal

Widgets (opens in new tab) verschenen voor het eerst in iOS 14 in 2020. Sindsdien zijn ze ook bruikbaar op iPadOS, waarin je ze over het volledige scherm kunt verplaatsen. In macOS zitten de widgets vooralsnog vast in een kolom.

macOS 13 moet de mogelijkheid toevoegen om widgets overal op het scherm te plaatsen. Sommige gebruikers zijn alweer vergeten dat widgets voor het eerst hun debuut maakten in macOS in 2004. Dit was een manier om toegang te krijgen tot bepaalde apps terwijl je in schermvullende software aan het werk was.

We zien graag dat macOS 13 ondersteuning biedt voor widgets overal op je scherm. Hierdoor kun je jouw desktop meer eigen maken en een lay-out verzinnen die voor jou het beste werkt.

2. Weer-app

De weer-app heeft een vernieuwd ontwerp gekregen in iOS 15, mede door de aankoop van weer-app Dark Sky door Apple. Het zou een logische stap zijn om deze vernieuwde versie ook naar macOS te brengen.

Snelle toegang tot informatie over het weer kan handig zijn voor veel gebruikers. Vooral als je widgets op je desktop kunt vastzetten waardoor je er snel bij kunt.

3. App-bibliotheek

De app-bibliotheek is een andere iOS-functie die handig kan zijn voor macOS 13. Launchpad is ook een manier om een overzicht van je geïnstalleerde apps te krijgen, maar het kan beter.

Als je honderden apps hebt, kan Launchpad ietwat in de weg zitten als je een specifieke app zoekt.

De app-bibliotheek toevoegen aan Macs kan een goede manier zijn om apps te sorteren in verschillende categorieën en mappen te makken.

4. Time Machine en iCloud-backups

Time Machine is een handige functie die Apple een beetje vergeten lijkt te zijn, ondanks dat het heel handig is gebleken. Het neemt meerdere momentopnames van jouw macOS-apparaat door de dag heen. Als je een bestand kwijtraakt kun je ‘terug in de tijd gaan’ om het terug te halen.

Time Machine verscheen voor het eerst in Mac Os X 10.5 Leopard in 2006. Het is nog altijd beschikbaar, maar er kan veel verbeterd worden in macOS 13.

Als je een iPhone of iPad hebt, ben je het misschien gewend om back-ups te maken via iCloud. Hiermee kun je foto’s, berichten, achtergronden en nog veel meer bewaren in je iCloud-account. Je kunt deze backups ook weer herstellen op je apparaat, mocht dat nodig zijn.

Op macOS is er niet echt een vergelijkbare functie. Je kunt alleen back-ups maken op een externe harde schijf of rechtstreeks op je Mac. Dat is ietwat zinloos als je Mac weigert om op te starten.

Back-ups in iCloud of Time Machine kunnen hier de oplossing bieden. Niet alleen is het veilig, het is ook bekend terrein voor Mac-gebruikers.

5. tvOS-screensavers op Mac

We zien graag de indrukwekkende screensavers van tvOS ook op macOS 13 verschijnen.

Er zijn ook apps van derden waar je dit mee kunt doen, maar het is altijd prettig om een ingebouwde optie te hebben.