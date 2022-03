Google IO 2022: Android 13, Wear OS, Pixel 6a en wat we nog meer verwachten

Het jaarlijkse Google IO-evenement is bevestigd voor 2022. Dit jaar vindt het plaats op 11 en 12 mei, met een grote presentatie op de eerste dag.

Dit heeft Google CEO Sundar Pichai onhuld. Op Twitter meldt hij dat het grote jaarlijkse evenement van het bedrijf weer terugkeert. Het zal op een fysieke locatie worden gehouden. De vorige Google IO was alleen online te volgen.

Ondanks dat Google IO een evenement is voor ontwikkelaars, zijn er toch redenen om enthousiast te zijn, ook al ben je niet de meest technisch aangelegde persoon.

Het bedrijf onthult regelmatig zijn nieuwe technologie tijdens dit evenement, waaronder nieuwe apparaten en nieuwe software. Hier is een kort overzicht van de belangrijkste dingen waar we op hopen.

Android 13

Google toont bijna altijd zijn nieuwste Android-update bij IO, dit jaar zal dat Android 13 zijn.

We weten al enkele details over deze update. Een kleine bètaversie heeft verschillende privacy-features uitgebracht. Ook is er code gevonden die wijst op de mogelijkheid om de felheid van je smartphonezaklamp aan te passen, al zal je hier wel de juiste hardware voor nodig hebben. Google heeft ook gehint naar de mogelijkheid om apps die je niet veel gebruikt te comprimeren, zodat je ruimte kunt bewaren zonder ze volledig te verwijderen.

Dit zijn interessante functies, maar niet wat we verwachten van een vlaggenschip-besturingssysteem. Dus we hopen dat Google nog een verrassing voor ons heeft bij de volgende grote Android-update.

Wear OS

Google IO focust zich met name op software, maar er wordt over het algemeen niet veel gepraat over Wear OS, het besturingssysteem voor smartwatches.

Dit was tenminste zo, tot 2021. Toen werd Wear OS 3 onthuld op het evenement. Dit nieuwe stukje software is samen met Samsung ontworpen, maar meer bedrijven maken er gebruik van bij hun wearables.

Het is een rustig jaar geweest voor Wear OS, mogelijk omdat niet zo veel bedrijven als verwacht de software hebben geïmplementeerd in hun smartwatches. Aangezien Samsung ook een belangrijk aandeel heeft in Wear OS, gaan we er niet vanuit dat Google het gaat negeren. Hopelijk zien we een paar nieuwe software-functies die het meer aantrekkelijk maken voor ontwikkelaars.

Google Pixel 6a

Er is een kans dat we de Google Pixel 6a te zien krijgen op het evenement. Het bedrijf heeft in het verleden Google IO gebruikt om zijn betaalbare A-serie aan gadgets aan te kondigen, al gebeurt dit in de laatste jaren niet veel meer.

Dit zou een goedkope versie van de Pixel 6 zijn, ontworpen voor mensen wiens budget geen ruimte heeft voor peperdure Android-smartphones.

Als de Pixel 6a niet verschijnt, zien we mogelijk nog steeds andere apparaten uit de A-serie. Er zijn ook wel eens nieuwe draadloze oortjes aangekondigd op IO.