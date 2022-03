Aankomende Android-update helpt met het besparen van opslagruimte

Opslagruimte op een smartphone vormt niet meer het probleem wat het ooit deed, maar als je tientallen apps downloadt op een goedkopere smartphone, kun je het nog steeds moeilijk maken voor jezelf. Een aankomende Android-update (mogelijk Android 13) kan dit oplossen.

Google heeft aangekondigd dat het werkt aan een archiveringsfunctie voor apps waarmee je ze tijdelijk weg kunt halen, in plaats van volledig verwijderen.

Deze feature verwijdert onderdelen van een app, waardoor zestig procent van de ruimte die de software in beslag neemt weer vrijkomt. Zo kun je ruimte vrijmaken op je smartphone en de app snel herstellen als je het weer wilt gebruiken.

De feature slaat ook de gebruikersdata van de app op en herstelt het naar de nieuwste compatibele versie. Dus je hoeft de app niet handmatig te updaten na het herstelproces.

Dit zorgt ervoor dat je al je apps op je smartphone kunt laten staan, terwijl je toch een grote hoeveelheid aan opslagruimte vrijmaakt.

Google heeft niet bevestigd wanneer de feature precies uitrolt. Het bedrijf claimt dat het later dit jaar zal zijn. Mogelijk wordt de functie een onderdeel van Android 13, de grote Android-update die wordt verwacht in september of oktober.

Analyse: goed, maar niet spectaculair

Apps kunnen archiveren is een handige functie, maar het nut zal beperkt zijn voor een grote groep gebruikers.

Het lijkt erop dat gearchiveerde apps bijvoorbeeld geen notificaties kunnen sturen. We gaan er vanuit dat de programma’s in een soort winterslaap komen, waarbij het icoontje zichtbaar is maar er niets achter de schermen gebeurt. Dat maakt het onhandig voor apps waarbij je op notificaties rekent.

Deze functie heeft ook weinig nut voor apps die je regelmatig gebruikt, het is alleen handig voor applicaties die je nauwelijks aanraakt maar niet wilt verwijderen.

Aangezien apps heel snel te downloaden zijn tegenwoordig, met name via wifi of 5G, is het misschien beter om ze gewoon helemaal te verwijderen. Daardoor komt er nog meer ruimte vrij.

Daarnaast zijn smartphones tegenwoordig voorzien van redelijk wat opslagruimte en heb je regelmatig extra opties via cloudopslag of microSD-kaarten. Veel mensen zullen weinig problemen ondervinden met de ruimte die apps in beslag nemen.