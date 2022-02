Google Pixel Fold: alles wat we tot nu toe weten

Op dit moment zijn er niet veel bedrijven die vouwbare smartphones maken. De markt wordt gedomineerd door Samsung met de Samsung Galaxy Z Fold- en Z Flip-reeks. Enkele smartphonemakers willen de competitie aangaan en het lijkt erop dat Google zich daarbij aansluit.

Leaks suggereren dat het toestel de Pixel Notepad gaat heten, maar die naam is niet zeker. Voor nu verwijzen we ernaar als de Google Pixel Fold (we verwachten dat het Pixel-merk terugkomt in de naam, net als bij de andere smartphones van het bedrijf).

We hebben al een aantal details gehoord over het mogelijke ontwerp, het display, de camera’s en andere specs. Deze zijn allemaal hieronder terug te vinden. Ook noemen we de mogelijke releasedata. Het lijkt erop dat deze richting het einde van 2022 plaats zal vinden. Qua prijs weten we nog niet veel, maar ook leaks daarover houden we hier bij.

Zodra we meer horen over de Google Pixel Fold, voegen we dat toe aan dit artikel. Hou de pagina goed in de gaten!

Een leak suggereert dat de Google Pixel Fold in het laatste kwartaal van 2022 op de markt komt, waarschijnlijk in oktober.

Google Pixel Fold releasedatum en prijs

Geruchten wijzen op een releasedatum tegen het einde van 2022. Dit claimt Ross Young, een leaker met een goede reputatie.

De productie van de displays start naar verluidt tussen juli en september. De lancering van de smartphone volgt dan tussen oktober en december, waarvan oktober de meest waarschijnlijke maand lijkt. De Google Pixel 7 verschijnt naar verluidt tegelijk.

Dit komt overeen met een ander gerucht, waarin wordt geclaimd dat de smartphone internationaal pas eind 2022 verschijnt. Mogelijk lanceert hij eerder in de VS.

Het enige leak wat daar lijnrecht tegenover staat is eentje die claimt dat de release juist in het begin van 2022 plaatsvindt. Echter gaat het hier om verouderde informatie.

Ook hebben we vernomen dat de Pixel Fold zou zijn geschrapt. Dus er is een kans dat het toestel helemaal niet meer komt. Dit gerucht komt echter van Ross Young, die er later op terug is gekomen. Nu claimt hij dat de smartphone later dit jaar verschijnt. Mogelijk zat Young fout, of het geschrapte project is weer opgepakt.

Google zelf lijkt er mee bezig te zijn. In de code van zijn camera-app is de zin “isPixel2022Foldable” gespot.

Daarnaast is de codenaam “passport” en het modelnummer GPQ72 gevonden in bètacode van Android. Er wordt gespeculeerd dat het over de Pixel Fold gaat. De aanwezigheid in de code suggereert dat de smartphone in ontwikkeling is en het misschien niet lang meer duurt voordat hij wordt onthuld.

Neem al deze leaks echter met een korrel zout. In het verleden hebben we een aantal geruchten voorbij zien komen over de releasedata van Google-producen die niet accuraat waren. Een bericht claimde bijvoorbeeld dat de smartphone op de markt zou komen in 2021, dat is dus niet gebeurd.

Qua prijs hebben we nog niet veel informatie. Een leak suggereert een adviesprijs van 1.400 dollar (zo’n 1.230 euro). Dat zou de Pixel Fold een stuk goedkoper maken dan de Samsung Z Fold 3, maar het is nog steeds prijzig.

Design en display

Volgens Zuid-Koreaanse techsite The Elec heeft Google vouwbare OLED-panelen van 7,6 inch bij Samsung besteld.

Dat is ongeveer net zo groot als het hoofdscherm van de Samsung Galaxy Z Fold 3. Mogelijk krijgt de Pixel-foldable een vergelijkbare vormfactor. Dat wil zeggen dat het toestel een groot hoofdscherm heeft aan de binnenkant, en een extra display aan de voorkant als hij is gesloten. Een schelp-achtig ontwerp als de Samsung Galaxy Z Flip 3 is ook een optie.

Het SIM-installatieproces van de mogelijke Google Pixel Fold. (Image credit: 9to5Google)

Dat gezegd hebbende, er is een animatie gevonden in de bèta van Android 12L. Deze toont een vouwbare smartphone die doet denken aan de Oppo Find N, dus korter en breder dan de Z Fold 3.

Je kunt de animatie hierboven zien. Dit kan algemeen beeldmateriaal zijn, maar het is ook mogelijk dat het om de Pixel Fold gaat.

Afbeelding 1 van 2 (Image credit: Google / USPO) Afbeelding 2 van 2 (Image credit: Google / USPO)

Naast deze leaks is er ook een patent van Google gevonden. Dit toont een scherm die opent tot het formaat van een tablet en vervolgens nog langer uitgestrekt kan worden. Dit ziet er echter ietwat ambitieus uit, met name voor de eerste vouwbare smartphone van het bedrijf. We verwachten dat de Pixel Fold een meer traditioneel foldable-ontwerp krijgt.

Patently Mobile spotte nog twee patenten van Google die wijzen op een foldable. Eentje toont het bekende schelp-ontwerp en de andere heeft twee scharnieren waarmee hij uitvouwt tot tabletformaat. Tijdens het vouwen neemt deze variant een Z-vorm aan.

Het lijkt erop dat Google experimenteert met verschillende vouwbare ontwerpen. We verwachten dat het bedrijf voor een Oppo Find N-achtig design kiest, zoals hierboven te zien is in de animatie.

Afbeelding 1 van 2 (Image credit: Google / Patently Mobile) Afbeelding 2 van 2 (Image credit: Google / Patently Mobile)

Specs en features

In een bètaversie van Android 12 is code gespot die suggereert dat de Google Pixel Fold hetzelfde modem heeft als de Pixel 6-reeks. Mogelijk gebruiken beide smartphones dus dezelfde Google Tensor-chipset.

De chipset is ook gevonden in een benchmarktest voor de Pixel Fold. Deze vermeldt tevens dat het toestel is uitgerust met 12GB aan RAM en Android 12. Ook in andere geruchten komt de Tensor-chipset alsmaar terug.

Deze processor is gemaakt om de hoogst mogelijke fotokwaliteit te behalen met de Pixel 6. Mogelijk betekent dit dat de Pixel Fold dezelfde camera’s gebruikt, maar daar zijn we niet zeker van. Als de camera’s identiek zijn, dan is het toestel voorzien van twee of drie lenzen, met een hoofd-, ultragroothoek- en mogelijk ook een telefotocamera.

Echter wijst een gerucht op een andere camera-setup. Deze noemt de 12,2MP hoofdcamera van de Pixel 5 in combinatie met de 12MP groothoeklens van de Pixel 8 als optie, samen met twee 8MP selfiecamera’s (eentje op ieder scherm). Dit hebben we inmiddels meerdere keren gehoord.

De smartphone is mogelijk ook voorzien van under-display camera’s. Er is namelijk een Google-patent over de technologie ontdekt.

Meer specs van de Google Pixel Fold weten we nog niet, maar we kunnen wat speculeren. We verwachten bijvoorbeeld dat Android 12 het besturingssysteem van het toestel wordt. Waarschijnlijk maakt hij gebruik van de nieuwste versie van Android op het moment van zijn release.

Gezien de standaard Pixel-reeks verwachten we ook redelijke camera’s, maar misschien met minder lenzen dan foldables van de concurrentie. Ook lijkt het ons logisch dat de smartphone 5G ondersteunt.