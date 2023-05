Google toont geheel onverwacht eerste video van vouwbare Pixel Fold

Twijfelde je eraan dat we binnenkort een Pixel Fold van Google zouden zien? Dat blijkt geheel onterecht na de onthulling van Google zelf. Met een knipoog naar Star Wars Day heeft Google de Pixel Fold aangekondigd op Twitter en een site gelanceerd met een goede blik op de vouwbare smartphone.

De nieuwe telefoon wordt gelanceerd tijdens het Google I/O-evenement op 10 mei en wij zullen er zijn om een kijkje te nemen. Google gaf op Twitter de timing en locatie prijs, samen met de officiële naamgeving van het toestel. Hij zal bekend staan als de Google Pixel Fold, zoals we verwachtten. We weten niet veel meer over het toestel dan wat we hebben geleerd van geruchten en lekken, maar we blijven enthousiast.

✨May The Fold Be With You✨https://t.co/g6NUd1DcOJ#GoogleIO #PixelFoldMay 10 pic.twitter.com/K8Gk21nmo8May 4, 2023 See more

Samen met de tweet kwam er een promovideo waarin de nieuwe telefoon wordt geopend en rondgedraaid. Het geeft ons een goede, duidelijke blik op de achterkant van de telefoon, het grote binnenste display en zelfs het coverscherm.

Dit zagen we in de promovideo van de Pixel Fold

Deze promovideo bevestigt dat de Pixel Fold een grotere beeldverhouding zal hebben dan de lange en gierige Samsung Galaxy Z Fold 4. De Z Fold is in gesloten vorm erg smal en zijn beeldverhouding is veel hoger dan die van een normale smartphone. De Pixel Fold lijkt breder te zijn, waardoor hij gesloten beter bruikbaar zou moeten zijn.

(Image credit: Google)

Op de achterkant van de telefoon kunnen we duidelijk een drievoudige camera set-up zien. Een van die camera's lijkt op de gevouwen zoomlenzen die fabrikanten gebruiken voor een zoombereik van 5x of hoger.

Als de telefoon wordt geopend, is het onduidelijk hoe sterk de vouwlijn op het binnenste display te zien. Het glas zelf is gehuld in duisternis, dus het is moeilijk om een goed te zien hoe Google omgaat met de befaamde vouwlijn. Dit is namelijk een van de minpunten van de Samsung Galaxy Z Fold 4, want zelfs na vier generaties is Samsung er nog steeds niet in geslaagd om de vouwlijn weg te werken.

(Image credit: Google)

Zodra de Pixel Fold open is, krijgen we een goede blik op het startscherm. Het lijkt niet veel te verschillen van Android 13 op de Pixel 7. De widgets zijn allemaal beschikbaar, dus qua softwarefuncties is er nog niets nieuws getoond. Het is onduidelijk of de Pixel Fold wordt geleverd met Android 13 of dat er een nieuwe variant komt.

Tot slot krijgen we een glimp te zien van het externe display, maar het lijkt in een Always On-modus te staan, dus het scherm is helemaal zwart op een paar witte meldingen en highlights na. Geruchten suggereren wel dat het coverdisplay erg groot zou zijn. In de video is er echter geen referentiepunt dat we kunnen gebruiken om de eigenlijke grootte van de telefoon of displays in te schatten.

Lancering op 10 mei, verkoopdatum onbekend

Nu weten we dat de Pixel Fold definitief wordt aangekondigd op 10 mei, maar wanneer kunnen we er een kopen? Dat lijkt minder duidelijk. De Pixel 7a, die volgens de geruchten ook op 10 mei tijdens Google I/O wordt aangekondigd, is onlangs gespot op eBay. Bij de Pixel Fold hebben we zoiets nog niet gezien, dus het zou wel even kunnen duren voor we de telefoon kunnen kopen.

Daar komt bij dat de Google Pixel 7 en Pixel 7 Pro de eerste twee Pixel-telefoons zijn die officieel in Nederland te koop zijn. In België zijn ze nog niet officieel te koop, maar dankzij import vanuit Nederland, Frankrijk en Duitsland zijn ze daar wel makkelijk te verkrijgen via andere kanalen. Het is nog maar de vraag of Google zijn eerste vouwbare telefoon meteen gaat verkopen in Nederland.