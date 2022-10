Motorola Razr 2022 review

Waarom u TechRadar kunt vertrouwen Onze deskundige reviewers besteden uren aan het testen en vergelijken van producten en diensten, zodat u de beste voor u kunt kiezen. Meer informatie over hoe we testen .

In 2019 mochten we kennismaken met de eerste en enorm nostalgische vouwbare telefoon van Motorola. Deze eerste Motorola Razr leek echter meer op een proefproject dan op een afgewerkt resultaat en zelfs de Motorola Razr 5G uit 2020 had zijn gebreken. In 2020 kreeg Motorola ook concurrentie van de Samsung Galaxy Z Flip, waardoor de Razr 5G snel op de achtergrond verdween. In 2021 heeft Motorola achter de schermen heel wat geplooid om ons nu de Motorola Razr 2022 te kunnen presenteren.

De Razr 2022 voelt voor het eerst aan als een afgewerkt product dat kan concurreren bij Samsung. Om te beginnen, krijgen we de Snapdragon 8+ Gen 1 chipset binnenin, gecombineerd met een 144Hz OLED-display en een nieuw scharnier... dat ons wel heel bekend voorkomt. De Motorola Razr 2022 kan je in verschillende posities open laten staan met het scharnier net zoals de Galaxy Z Flip 4. Bij Samsung heet dit Flex Mode en Motorola heeft het Flex View genoemd. Daar beginnen de problemen, want software is nooit de sterkste kant van Motorola geweest en de optimalisaties voor Flex View zijn erg minimaal.

Het grootste verschil tussen Motorola en Samsung is het coverdisplay van de Razr dat al drie generaties lang ongeveer even groot is. Deze keer geeft Motorola je de mogelijkheid om elke app te openen op het kleine coverdisplay. Persoonlijk vinden we dat niet heel nuttig en daar komt bij dat het niet altijd goed werkt. Apps zijn niet aangepast om hiermee te werken en lijken te openen in een soort van tabletmodus. Ook de overgang van apps van het coverdisplay naar het binnenste display gaat niet altijd vlekkeloos.

Op vlak van camera's heeft Motorola een inhaalbeweging gemaakt door een ultra-wide toe te voegen. De meest kwalitatieve ultra-wide is het helaas niet en de andere camera's zijn eigenlijk niet enorm indrukwekkend voor dit prijspunt. Flex View voegt weinig nieuws toe aan de camera dat we nog niet gezien hebben bij Samsung. Het enige dat we hiervan geleerd hebben, is dat Samsung het eigenlijk beter doet met zijn Flex Mode.

De batterij is tot slot net voldoende maar verwacht geen wonderen. Je zal gewoonlijk net het einde van de dag halen en Motorola geeft je gelukkig wel een oplader bij in de doos. Draadloos opladen hadden we wel graag gezien bij een telefoon van deze prijs, maar daarvoor moeten we blijkbaar nog minstens een jaar wachten.

Motorola Razr 2022 prijs en beschikbaarheid

Één configuratie met adviesprijs van 1199 euro

Aangekondigd en beschikbaar op 25 oktober 2022

Goedkoper dan de vorige twee generaties

De Motorola Razr 2022 is officieel aangekondigd op 25 oktober 2022 en gaat meteen in de verkoop.

In tegenstelling tot Samsung krijg je slechts één optie en dat is een zwarte (Satin Black) versie met 8GB RAM-geheugen en 256GB interne opslag. Daarvoor ben je 1199 euro kwijt. Dat is niet goedkoop, maar wel beter dan de Razr 5G uit 2020 met een adviesprijs van 1499 euro. Je krijgt hier meer waar voor je geld, maar het blijft erg veel geld.

Prijs-kwaliteit score: 3,5/5

Motorola Razr 2022 design en displays

Nieuw scharnier en Flex View

Zwaarder dan de vorige twee

Kin is volledig weg

Het design heeft de nodige aanpassingen gehad in de voorbije twee jaar. De kin is volledig weggewerkt en je krijgt nu een design dat sterk lijkt op dat van de Galaxy Z Flip 4. Het scharnier is eveneens vernieuwd en maakt nu de nieuwe "Flex View" mogelijk. Je kan de Razr 2022 nu in verschillende posities open laten staan, waardoor de onderkant bijvoorbeeld als statief kan dienen. Heel nieuw is het allemaal niet, want we kenden deze feature al van Samsung onder de noemer Flex Mode.

Enerzijds was niemand echt fan van de kin, maar anderzijds verliest de Razr nu een van de weinig elementen die hem onderscheidden van de Z Flip. Zelfs de positie van de camera's is nu exact hetzelfde bij beide telefoons.

Gewoonlijk gaan we niet heel diep in op de beschikbare kleuren, maar we vinden het opvallend dat er slechts één kleur is, met name Satin Black (zwart). Op zich is er niets mis met een zwarte telefoon, maar als je weet dat Samsung je verschillende kleuren geeft en zelfs beide panelen laat aanpassen, dan is dit wel een gemiste kans voor de Razr 2022.

Design score: 3,5/5

Aan het display binnenin zijn enkele kleine, maar welkome aanpassingen gemaakt. Wat meteen opvalt is dat je een redelijk normale verhouding krijgt. De Galaxy Z Flip 4 is eigenlijk iets te lang, terwijl de Motorola Razr 2022 de bekende 20:9 verhouding behoudt. Het vouwbare OLED-scherm is verder 6,7 inch groot, heeft een resolutie van 1800 x 2400 pixels en een refresh rate van 144Hz. Als er één ding is dat Motorola goed voor elkaar heeft gekregen na drie generaties, dan is het dit display. Ja, de vouwlijn is zichtbaar en voelbaar, maar dat heeft nog niemand weggewerkt.

Het display aan de buitenkant is grotendeels hetzelfde gebleven. Dit is een 2,7 inch AMOLED-schermp met een resolutie van 800 x 573 pixels en een refresh rate van 60Hz. Dat hoeft voor ons ook niet hoger, aangezien je geen volledige film op dit display gaat kijken. Je zal hoogstens snel een berichtje bekijken en snel beantwoorden.

Kleuren zien er verder natuurlijk uit en de helderheid is prima. Een minpuntje is dat de refresh rate niet enorm laag kan zakken. Premium smartphones kunnen tegenwoordig zakken tot 10Hz om stroom te besparen, maar de Motorola Razr 5G kan slechts afwisselen tussen 60Hz, 90Hz en 120Hz. We hadden graag gezien dat het display lager kon gaan om stroom te besparen, aangezien de batterij geen hoogvlieger is.

Display score: 4,5/5

Motorola Razr 2022 camera

50MP-hoofdcamere met OIS + 13MP-groothoekcamera + 32MP-selfiecamera

Mogelijkheid tot 8K-video met hoofdcamera

Nieuwe mogelijkheden met Flex View

Het zwakke punt van de vorige twee Motorola Razr telefoons waren hun camera's. Hoewel de camera op de Razr 5G aanzienlijk beter, was het probleem dat hij wel heel eenzaam was. De Galaxy Z Fold 3 had drie camera's, de Z Flip 3 had er toen twee en de Razr 5G moest het met één matige camera doen. Gelukkig heeft de Razr 2022 nu een 13MP-groothoekcamera om de 50MP-hoofdcamera gezelschap te houden. Ook de nieuwe mogelijkheden van Flex View zijn enorm welkom.

Laten we beginnen bij het begin, want geen van deze camera's zijn echt nieuw voor Motorola. De 50MP-camera kennen we van de Motorola Edge 30 Pro van begin dit jaar en de 13MP-groothoekcamera kennen we van de goedkopere Motorola Edge 30 Neo. Hoewel geen van beide camera's baanbrekend is en de ultra-wide heel snel kwaliteit verliest bij weinig licht, geeft de vouwbare vormfactor je nieuwe mogelijkheden. De 50MP-hoofdcamera kan ook video in 8K opnemen, als je dat zou willen.

Waarom zou je nog selfies nemen met de 32MP-selfiecamera als je daarvoor ook de hoofdcamera kan gebruiken? De zoeker op het coverdisplay is niet enorm groot, maar net groot genoeg om goed te poseren voor een selfie. Sta je voor een indrukwekkend gebouw of landschap? Of wil je iedereen op de foto krijgen tijdens een groepsreis? Dan wissel je gewoon naar de groothoekcamera in plaats van naar de selfiestick te grijpen.

Image 1 of 2 De normale interface in de camera (Image credit: Future ) De interface in de camera wanneer je de onderkant van de Razr als statief gebruikt. (Image credit: Future )

Nu zijn de mogelijkheden met het coverdisplay eigenlijk niet veranderd tegenover de vorige generatie. Flex View is de echt nieuwe feature (lees: gestolen van Samsung). Dankzij het nieuwe scharnier kan je de onderkant van de Razr 2022 als statief gebruiken. Je kan het binnenste scherm gebruiken als de kwaliteit van de selfiecamera voldoende is en je liever een grotere zoeker hebt. Je kan ook het coverdisplay gebruiken als je topkwaliteit wil en een kleinere zoeker voldoende is. Motorola heeft nog steeds de handige functie waarmee de software een foto neemt zodra je lacht naar de camera, dus je hoeft zelfs niet met de ontspanner te prutsen.

Bij de Flex View software heeft Motorola wel wat steekjes laten vallen... of beter gezegd, nooit proberen op te rapen. Waar de interface van Samsung zich nu kan aanpassen naar een soort van vlogmodus, geeft Flex View je de meest minimale aanpassing die je je kan voorstellen. Je kan hierboven zien wat er precies gebeurt wanneer je de onderkant als statief gebruikt. In vergelijking met Samsung is er daarom nog wat werk aan de winkel. De hardware is aanwezig en nu moet de software volgen.

Camera score: 3,5/5

Cameravoorbeelden

Image 1 of 9 Hoofdcamera (Image credit: Future ) Ultra-wide (Image credit: Future ) Hoofdcamera (Image credit: Future ) Ultra wide (Image credit: Future ) Hoofdcamera (Image credit: Future ) Ultra wide (Image credit: Future ) Hoofdcamera (Image credit: Future ) Ultra wide zonder nachtmodus (Image credit: Future ) Ultra wide met nachtmodus (Image credit: Future )

Motorola Razr 2022 specs en prestaties

Snapdragon 8+ Gen 1, 8GB RAM en 256GB opslag

Software kent kleine probleempjes

Schone versie van Android 12

Iets dat ein-de-lijk beter is geworden, is de chipset. We krijgen nu het beste dat je kan vinden in een Android en dat is de Snapdragon 8+ Gen 1. Zoals aangegeven, is de Razr 2022 slechts in één configuratie beschikbaar met 8GB RAM en 256GB opslag. We vinden het ergens vreemd dat er geen versie met 128GB opslag is met een iets lagere prijs, aangezien veel mensen daar voldoende aan hebben. Over het algemeen draaien alle apps goed en kan je zelfs zware games spelen op de Razr 2022. Er was geen enkel moment waarop er iets haperde en zelfs de temperatuur bleef redelijk goed onder controle.

Waar we wel problemen aantroffen, was bij de software. De Razr 2022 draait op een strakke versie van Android 12 met enkele cosmetische aanpassingen van Motorola, die je kent van al hun andere telefoons. De extra opties voor de klok op het coverdisplay zijn een leuke extra, maar baanbrekend is het niet. Het is nu wel mogelijk om elke app te draaien op het kleine coverdisplay met alle gevolgen van dien. Ten eerste moet je per app aanduiden dat hij mag draaien op het coverdisplay. Ten tweede moet je die app daarna in een afzonderlijk homescherm op het coverdisplay zetten. Ten derde werkt er slechts een handjevol apps echt goed. Behalve chat-apps zoals WhatsApp, Messenger en eventueel Gmail zouden we het coverdisplay niet gebruiken.

Image 1 of 2 TikTok op het coverdisplay (Image credit: Future ) Een game op het coverdisplay (Image credit: Future )

Vervolgens vonden we enkele eigenaardigheden terug. Wanneer je een app opent in het coverdisplay en de Razr 2022 daarna openklapt, onthoudt hij (godzijdank) welke app je gebruikte en opent hij die. Die overgang gaat helaas niet zo goed. Voor de lol hadden we TikTok geopend op het coverscherm en vervolgens klapten we hem open. Tot onze grote verbazing begon een andere TikTok af te spelen en was de app vergeten welke filmpjes we ervoor hadden gekeken, omdat we niet meer terug konden scrollen. Ook het geluid viel soms weg wanneer we een app op het coverdisplay openden.

We zijn blij dat de Motorola Razr 2022 eindelijk op het niveau van Samsung zit, maar het blijft jammer dat de software niet altijd even goed werkt. Laten we hopen dat Motorola zijn slechte gewoontes doorbreekt en ons met een software-update nieuwe features geeft.

Prestaties score: 4/5

Motorola Razr 2022 batterij

Kleine 3.500mAh batterij met 30W snelladen

Geen draadloos opladen

Net voldoende voor een dag gemiddeld gebruik

Laten we eerlijk zijn, de 2.800mAh batterij in de Razr 5G was gewoon gênant in vergelijking met de 6.000mAh die Motorola later dat jaar in de Moto g9 power toonde. De capaciteit van de Razr 2022 is opgevoerd tot een meer respectabele 3.500mAh. De laadsnelheid is ook verdubbeld naar 30W én je krijgt een oplader in de doos, wat een service! Draadloos opladen is helaas niet aanwezig, terwijl we dat wel verwachten op dit prijspunt.

Motorola hoopt nog steeds dat je het coverdisplay zal gebruiken voor heel wat zaken, maar in de praktijk hebben we bijna alles op het binnenste scherm uitgevoerd. Verrassend genoeg haal je wel een volledige dag batterij bij gemiddeld gebruik, zelfs als daar een lichte game of een Netflix-serie bij hoort. Als je veel foto's neemt, zakt de batterij wel sneller waardoor je rond het avondeten al moet bijladen.

30W opladen klinkt niet heel indrukwekkend, maar besef dat je een kleinere batterij hebt om op te laden. In ongeveer 20 minuten konden we van 0 naar 50 procent gaan. Daarna verliep het opladen wel wat trager. Als je op pad gaat met de Razr 2022, raden we aan om altijd de oplader en/of een powerbank mee te nemen.

Batterij score: 3/5

Motorola Razr 2022 scorekaart

Categorie Opmerking Score Design Hoewel het design steviger is, is het niet langer uniek. Meer kleurenopties waren welkom geweest. 3,5/5 Display Twee uitstekende displays van topkwaliteit, al heeft de concurrentie een streepje voor qua refresh rate. 4,5/5 Camera Geen baanbrekende camera's, maar wel leuke mogelijkheden dankzij de vormfactor. Flex View software mag iets uitgebreider. 3,5/5 Prestaties Pure kracht is er meer dan voldoende, maar de software wil niet altijd mee. 4/5 Batterij Batterij kan net een dag mee en is relatief snel weer vol. Draadloos opladen ontbreekt. 3/5 Prijs-kwaliteit Goedkoper dan zijn voorgangers, maar iets duurder dan de concurrentie van Samsung, hoewel de Razr moet onderdoen op enkele vlakken. 3,5/5

Moet je de Motorola Razr 2022 kopen?

Koop hem als...

Je oude smartphone saai wordt Het valt niet te ontkennen dat deze vormfactor heel wat nieuwe mogelijkheden biedt. Als je vindt dat je smartphone saai en gewoontjes aanvoelt, dan kan de Razr 2022 een frisse wind door je leven blazen.

Je creatief wil zijn met foto en video Door het nieuwe scharnier van de Razr 2022 krijg je meer opties bij het nemen van foto's en video's. De Razr 2022 hoeft niet ongemakkelijk tegen een muur te leunen wanneer je een TikTok filmt, want hij kan zijn eigen statief zijn.

Je een krachtige telefoon wil De Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 is en blijft de snelste chip in Android-telefoons. Wie vaak games speelt of 8K video wil opnemen, komt zeker niets tekort.

Koop hem niet als...

Je software enorm belangrijk vindt Tegenover Samsung laat Motorola enkele steekjes vallen op vlak van software. Samsung werkt al drie generaties lang met de Flex Mode, terwijl de Flex View software van Motorola nu pas zijn debuut maakt.

Je een klein budget hebt We nemen het je absoluut niet kwalijk als je de Razr 2022 te duur vindt. Hij is goedkoper dan zijn voorgangers, maar duurder dan de concurrentie. Dit is geen telefoon voor budgetgerichte mensen.