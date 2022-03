Google Pixel 6a: alles wat we tot dusver weten

De uiteindelijke lancering van de Google Pixel 6a kan goed nieuws zijn voor mensen die fan zijn van de Pixel 6, maar niet bereid zijn om de prijs te betalen die Google ervoor vraagt.

De Pixel a-telefoons van Google zijn het goedkopere alternatief voor de vlaggenschipserie. Zo is de Pixel 4a de goedkopere versie van de Pixel 4, en hetzelfde geldt voor de Pixel 5a (die hier nooit officieel is verschenen) ten opzichte van de Pixel 5. Aangezien de Pixel 6 een stuk duurder is dan zijn voorganger, lijkt de urgentie van een Pixel 6a hoger dan ooit.

Hoewel we nog niet altijd alle informatie hebben rondom de Pixel 6a (buiten de naam waarschijnlijk, welke Google zelf heeft genoemd in een kleurboek), druppelt er langzamerhand informatie over het design en enkele features naar buiten. We beginnen dan ook een idee te krijgen van hoe de smartphone eruit komt te zien.

Hieronder vind je alle informatie die we tot dusver weten, inclusief informatie over de mogelijke releasedatum en prijs. We updaten dit artikel zodra we meer horen over deze nieuwe handset van Google.

Google Pixel 6a: tot de kern

Wat is het? De nieuwe midrange Pixel

De nieuwe midrange Pixel Wanneer verschijnt het? Ergens in 2022, waarschijnlijk mei

Ergens in 2022, waarschijnlijk mei Hoeveel gaat het kosten? Verwacht een midrange prijs

Google Pixel 6a releasedatum en prijs

Het eerste grote gerucht rondom de releasedatum van de Pixel 6a suggereert een lancering in 2022. Max Jambor is een leaker met een goede reputatie voor wat betreft smartphone-informatie, en hij kwam met het nieuws dat er een release gepland staat voor mei dit jaar.

De Google Pixel 5a zag in augustus 2021 het levenslicht, en de Pixel 4a lanceerde in augustus 2020. Het zou dus betekenen dat Google zijn schema lichtelijk wijzigt voor de nieuwe Pixel a-telefoon. De Pixel 6a ligt dan ook een stuk minder in het vaarwater van de Pixel 7, welke we eind 2022 verwachten.

Daarnaast is het belangrijk om te weten dat de Pixel 5a officieel enkel in de VS en Japan is verschenen. Google zou er goed aan doen om op korte termijn wereldwijd een betaalbare Pixel uit te brengen.

Google's eigen show (Google I/O) vindt doorgaans plaats in mei. Een lancering van de Pixel 6a in die periode klinkt dan ook logisch. We moeten nog officiële data doorkrijgen van Google, maar vermoedelijk vindt het evenement in de tweede helft van mei plaats. Eenzelfde tactiek hanteerde Google jaren geleden met de Pixel 3a, welke ook tijdens Google I/O uit de doeken werd gedaan.

Een ander artikel wijst erop dat de Pixel 6a gespot is in een inventarisatielijst van een provider uit de Verenigde Staten. Een release laat meestal niet lang meer op zich wachten dan.

Andere bronnen melden dat het wereldwijde chiptekort roet in het eten gooit voor de release, en dat we de Google Pixel 6a pas ergens eind juli mogen verwachten.

Over de prijs is momenteel nog geen nieuws. Doorgaans brengt Google wel toestellen uit in Europa, maar officieel niet in de Benelux. Vaak kun je via grijze import alsnog aan deze smartphones komen, maar dan wel tegen een meerprijs. Zo verscheen de Google Pixel 4a enkele jaren geleden voor 349 euro, maar moest je via grijze import enkele tientjes extra betalen.

Design en display

We hebben een goed idee van hoe de Google Pixel 6a er mogelijk uit gaat zien. Enkele onofficiële renders van OnLeaks (iemand met een vrij betrouwbare reputatie) en 91Mobiles hebben we hieronder voor je geplaatst. Er zijn veel vergelijkingen die je kunt trekken tussen de Pixel 6a en Pixel 6 en Pixel 6 Pro.

Afbeelding 1 van 2 (Image credit: @OnLeaks / 91Mobiles) Afbeelding 2 van 2 (Image credit: @OnLeaks / 91Mobiles)

Het design toont een groot horizontaal camerablok aan de achterkant van het toestel, met daarin twee camera's. Er is verder sprake van een drietonig kleurenschema, een uitsparing voor de frontcamera aan de voorzijde en een plat display.

Aan de rechterkant is er ruimte voor de aan/uit-knop en de volumeregelaar. De USB-C poort zit aan de onderzijde, alsook de speaker en microfoon. Een koptelefooningang lijkt te ontbreken.

Volgens de bron in kwestie bedragen de afmetingen van de Google Pixel 6a met glazen achterkant 152,2 x 71,8 x 8,7 millimeter (of 10,4 millimeter inclusief camerabult). Dat zou het toestel kleiner maken dan de Pixel 6. Dat klinkt logisch, aangezien de Pixel 6a ook zou beschikken over een kleiner 6,2 inch OLED-display.

Een aluminium proeftype (dummy unit) van de Pixel 6a toont exact hetzelfde design. Een dummy unit is vaak een product wat gemaakt wordt voor makers van accessoires, zodat zij bij de release al een bijpassend product hebben. Het is echter niet bekend waar het product van hieronder vandaan komt.

Afbeelding 1 van 2 (Image credit: xleaks7 / Fathom Bracelets) Afbeelding 2 van 2 (Image credit: xleaks7 / Fathom Bracelets)

In een inventarisatielijst van een provider uit de Verenigde Staten staat dat de Pixel 6a verschijnt in de kleuren zwart, wit en groen.

Camera en batterij

Hoewel de Google Pixel 6a waarschijnlijk het design overneemt van de Pixel 6-serie, komt er mogelijk wel een ander camerasysteem aan te pas. Code gevonden in de Google Camera-app suggereert dat de Pixel 6a komt met dezelfde primaire 12,2MP camera als de Pixel 5a (en de meeste andere Pixels voor de Pixel 6).

Deze camera moet in de plaats komen van het 50MP exemplaar waarover de nieuwe Pixels beschikken. Dezelfde data wijst erop dat er minstens dezelfde 12MP groothoekcamera aanwezig is als bij de Pixel 6, alsook dezelfde 8MP frontcamera. Het is mogelijk de enige camera die afwijkt bij de Pixel 6a ten opzichte van zijn premium broertjes.

Een andere grote leak, waarover we later meer vertellen, komt met informatie over de mogelijke batterij. Naar verluidt is er 4.800mAh aan accucapaciteit aanwezig bij de Pixel 6a, en 30W snellaadondersteuning.

Ter vergelijking: de Pixel 6 komt met een accucapaciteit van 4.614mAh. Wellicht dat de Pixel 6a betere cijfers kan weerleggen qua batterijduur.

Specificaties en features

De kans bestaat dat de Google Pixel 6a gebruikmaakt van dezelfde chipset als de Pixel 6. Dat blijkt uit code van de Google Camera-app (van hierboven).

Dit zou betekenen dat het toestel gebruikmaakt van de Tensor-chipset, Google's eigen chipset die vooralsnog exclusief is voor de Pixel 6.

Dezelfde informatie is later bevestigd via een andere bron, en komt overeen met veel van de details die we al eerder hebben gehoord.

Google Pixel 6a Scheduled for Q2 2022.Specs-6.2" 120Hz OLED Straight Display-Tensor GS101 Chipset Same as 6/6Pro-6GB/8GB RAM-128GB Storage-4800mAh + 30W Charging-12.2MP(IMX363)+12MP(IMX386) Ultra Wide Angle Rear Camera-8MP(IMX355) Selfie-Android 12-8.7mm ThickJanuary 23, 2022 See more

Een andere bron meldt ons dat de Pixel 6a mogelijk een vingerafdrukscanner onder het display waarborgt, alsook 128GB opslaggeheugen en 6GB of 8GB RAM. Uit de doos draait het toestel op Android 12. Ondersteuning voor 5G lijkt ons gebruikelijk, aangezien dit een standaard feature is geworden voor midrangers.