Google Pixel 6a verschijnt mogelijk binnenkort al

We weten dat de Google Pixel 6a onderweg is en een nieuwe leak suggereert dat hij binnenkort al verschijnt. Productie van de midranger is naar verluidt al gestart, dus de reis naar de winkelschappen zal niet heel lang meer duren.

Deze informatie komt van bekende tipgever Mukul Sharma die zegt dat productie is begonnen in Azië en dat de lancering op handen is. Deze voorspelling komt overeen met andere geruchten over de Google Pixel 6a.

We verwachten dat het toestel wordt onthuld bij Google IO 2022. Deze start op 11 mei. Normaliter draait dit evenement vooral om software, maar het is in het verleden ook gebruikt om nieuwe hardware te tonen.

[Exclusive] Can confirm that the serial production of the Google Pixel 6a (NFC) has begun in several Asian countries, launch seems imminent.#Google #GooglePixel6aMay 6, 2022 See more

Eerdere leaks

De Google Pixel 5a werd onthuld in augustus 2021. Zijn opvolger lijkt een stuk eerder op de markt te komen. Dat is echter niet gek, aangezien de Pixel 5a alleen in de Verenigde Staten en Japan werd uitgebracht vanwege het wereldwijde chiptekort.

De naam van de Pixel 6a is door Google zelf uitgelekt. We verwachten dat het toestel in de voetstappen van de Pixel 6 zal volgen met een vergelijkbaar ontwerp en een Tensor-chipset.

Onofficiële renders geven ons een blik op het uiterlijk van de nieuwe midranger. Het zal niet lang meer duren voordat we het toestel zelf in handen krijgen.

Analyse: dit kan de grootste hit van Google worden

Google heeft niet bekend gemaakt hoeveel units er zijn verkocht van de Pixel 6 en de Pixel 6 Pro. Al hebben ingewijden van het bedrijf wel gemeld dat het de snelst verkochte Pixel-toestellen zijn tot nu toe.

Dat is bemoedigend nieuws. De Pixel 6a wil voortbouwen op die populariteit. Het lijkt een toestel te worden die is voorzien van de beste Pixel 6-functies, maar dan in een betaalbare verpakking.

De Pixel 5a was niet heel populair, maar dat had vooral te maken met de beschikbaarheid. Wat ons betreft is er zeker een plaats voor een midrange Pixel-toestel op de smartphonemarkt. Ook de Pixel 3a wist zijn plaats te vinden in 2019.

De Pixel 6a kan nu de strijd aangaan met de iPhone SE (2022) en we geven hem een goede kans. Zoals altijd zal de prijs cruciaal zijn. De Pixel 5a kostte 449 dollar, wat vertaalt naar zo’n 426 euro. We weten echter nog niet wat de exacte Europese prijs zal zijn.