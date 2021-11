Eerste onofficiële Google Pixel 6a renders en specificaties gelekt

Het rumoer rondom de lancering van de Google Pixel 6 en de Google Pixel 6 Pro in oktober is misschien een beetje gesust, maar er is nieuws over een mogelijke Pixel 6a! En we hebben zelfs al een aantal onofficiële renders onder ogen gehad van dit nieuwe model.

De beelden zijn afkomstig van de welbekende leakers @OnLeaks en 91mobiles: van deze twee bronnen hebben we de afgelopen tijd al heel wat leaks voorbij zien komen, die vrij regelmatig correct bleken. We durven dan ook best aan te nemen dat deze renders overeen gaan komen met de Google Pixel 6a wanneer deze het daglicht ziet.

De renders komen van binnenuit, zowel een bron van Google als diens logistieke partners hebben informatie gedeeld. Het kan dus zijn dat er wat verschillen gaan ontstaan tussen deze foto's en het uiteindelijke product: het gaat hier niet om de promotionele renders die Google zelf heeft gemaakt.

So... Here comes your very first and very early look at the #Google #Pixel6a! (360° video + gorgeous 5K renders + dimensions) #FutureSquad On behalf of my Friends over @91mobiles -> https://t.co/7kzPc5STEU pic.twitter.com/Us8H6haEh8November 20, 2021 See more

Schermafmetingen en meer

Als deze geruchten correct blijken, komt de Pixel 6a met een plat 6,2-inch OLED-scherm. Daarmee is hij kleiner dan zowel de Pixel 6 als de Pixel 6 Pro. Er is blijkbaar een geperforeerde selfie-camera en een vingerafdruksensor achter het scherm, maar het lijkt er niet op dat de Pixel 6a over een hoofdtelefoonaansluiting zal beschikken.

Er wordt gezegd dat de hoofdcamera van de Pixel 6a een dubbele lens zal bevatten, maar over de overige specificaties is men het nog niet eens. Een aangepaste Tensor-sensor is natuurlijk een mogelijkheid. Onder de motorkap van een middenklasse telefoon als deze klinken 6GB-8GB RAM en 128 GB opslag heel redelijk.

Omdat de Google Pixel 4a werd gelanceerd in augustus 2020 en de Pixel 5a zijn debuut maakte in augustus 2021, verwachten we dat de Pixel 6a in augustus 2022 verschijnt. Houd ons in de gaten voor veel meer op het gebied van lekken en geruchten.

Analyse: de Pixel 6a kan de terugkeer betekenen voor Googles middenklassers

De Google Pixel 6 Pro. (Image credit: Future)

Ze liggen nog niet zo lang in de winkels, maar de Pixel 6- en Pixel 6 Pro-smartphones zorgen dat het voelt alsof Google weer terug is na de nogal matte Pixel 5. Achteraf gezien voelt die handset een beetje als een zoethoudertje terwijl Google op de productie van zijn op maat gemaakte Tensor-chipset.

De Pixel 5a werd, net als de Pixel 5, niet echt enthousiast ontvangen toen hij werd gelanceerd. Uiteindelijk was het model ook alleen te koop in de VS en Japan. Met de Pixel 6a hoopt Google weer voor een positieve impuls, waarmee ze ook weer bovenaan in de middenklasse smartphone-categorie komen.

Herinner jij je de Pixel 3a, de Pixel 3a XL, de Pixel 4a en de Pixel 4a met 5G nog? Het voelde alsof Google precies de juiste elementen verwijderde om die smartphones op hun aantrekkelijke prijsniveau te krijgen. Ieder model was een tijdlang de beste middenklasse Android-telefoons die je kon krijgen, vooral dankzij de kwaliteit van hun camera's.

Nu is het aan de Pixel 6a om te laten zien wat Google in huis heeft: een betaalbaar, veelzijdig Android-apparaat met cameramogelijkheden die veel verder gaan dan wat je zou verwachten voor de prijs. De uiteindelijke verkoopprijs zal bepalend zijn voor het succes van de Pixel 6a, dus we zullen onze ogen openhouden voor mogelijke geruchten op dit gebied.