WWDC 2022 officieel: op 6 juni mogelijk info over iOS 16, M2 en meer

Na veel speculatie heeft Apple de datum van zijn jaarlijkse ontwikkelaarsconferentie aangekondigd. WWDC 2022 vindt plaats in San Jose tussen 6 en 10 juni, met een keynote op 6 juni. We verwachten dan meer info over iOS 16, macOS 13 en andere software.

Net als de afgelopen jaren houdt Apple het evenement volledig online (opens in new tab). Er is een mogelijkheid om het evenement te streamen op 6 juni, en sessies voor ontwikkelaars vinden ook op afstand plaats.

Apple's conferentie is de plek waar we voor het eerst nieuwe software(-updates) aanschouwen, zoals iOS, macOS, iPadOS en andere. Vorig jaar zagen we widgets voor iPadOS 15, terwijl Focus naar iPadOS, iOS 15, watchOS en macOS kwam om je te helpen met je productiviteit.

Wat Apple ook gaat presenteren op 6 juni, bij TechRadar doen we er zeker verslag van.

Neem deel aan WWDC 2022

It's one of my favorite times of the year! #WWDC22. Can’t wait for June 6th. 🥳 pic.twitter.com/98gag4zGeIApril 5, 2022 See more

WWDC is altijd al een evenement geweest wat een week duurt. Apple wil met zijn ontwikkelaars communiceren over de nieuwste features, en hoopt dat zij hun applicaties uit de App Store zoveel mogelijk uitrusten met deze functies.

Of dit event nu online plaatsvindt of niet, het WWDC is altijd al een handige gids geweest voor ontwikkelaars. Men krijgt dan de mogelijkheid om met technici van Apple in contact te komen om problemen op te lossen en inspiratie op te doen.

Ben je geen ontwikkelaar? Geen paniek. Op 6 juni kun je via een livestream alsnog meekijken naar al het nieuwe dat Apple voor ons in petto heeft. Op TechRadar vind je te zijner tijd de link naar de livestream. Houd onze pagina dus in de gaten!