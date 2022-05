iOS 16 mogelijk meest radicale iPhone-update sinds jaren

Terwijl WWDC steeds dichterbij komt ontstaan er ook meer geruchten over Apple's aankomende updates. iOS 16 lijkt een aantal significante nieuwe functies te krijgen, inclusief een verbetering van het vergrendelscherm van je iPhone.

Volgens Mark Gurman's 'Power On'-nieuwsbrief (opens in new tab) (betaald) worden er verbeteringen aangebracht aan de notificaties, berichten- en gezondheidsapps en wordt het multitasken op iPads uitgebreid.

Wat vooral opvalt, is het vergrendelscherm dat een herontwerp krijgt. Sinds het debuut van iOS in 2007 hebben we hier geen grote veranderingen in gezien, behalve een camera-snelkoppeling en een 'Vandaag'-weergave welke je een kort overzicht geeft van je dag. Toch zien we mogelijk binnenkort interactieve widgets. Een extra voordeel voor iPhone 14-gebruikers (opens in new tab) is dat er een 'always-on'-scherm wordt toegevoegd om notificaties te laten zien, dankzij een nieuw scherm.

iOS 15 kreeg een release die het toevoegen van nieuwe functies ontweek en zich vooral focuste (opens in new tab) op het verbeteren van de bestaande functionaliteiten. iOS 16 lijkt daarentegen op volle kracht te gaan innoveren, met nieuwe functies die veranderen hoe je je content bekijkt.

Analyse: het vergrendelscherm was lang en breed toe aan verandering

Verdere verbeteringen aan de berichtenapp en Gezondheid zijn welkom. Het zou echter prettig zijn om Gezondheid als een zelfstandige app op iPad en Apple Watch te kunnen krijgen.

Multitasken op een iPad is duidelijk een flinke uitdaging voor Apple geweest, aangezien we drie verschillende manieren hebben om vensters naast elkaar te plaatsen. Het verbeteren van het vergrendelscherm van de iPhone lijkt echter een tijd aan de zijlijn te hebben gestaan.

Alhoewel notificaties een herontwerp hebben gekregen in iOS 12 (opens in new tab) en er een 'Vandaag'-scherm is toegevoegd in iOS 15, waar je het weer van vandaag ziet, is er op het vergrendelscherm niet bijster veel veranderd.

Nu dat we onze iOS-startschermen kunnen personaliseren met widgets, is er een kans voor het vergrendelscherm om dezelfde veranderingen en verbeteringen te krijgen. Notificaties die eruit zien zoals op een Apple Watch, welke zelfs met een iPhone 14 die in de energiebesparende modus zit notificatie slaat zien, zouden erg nuttig zijn.

Hoe dan ook lijkt het erop dat bijna elke gebruiker die iOS 16 kan draaien een grote upgrade gaat zien, zelfs voordat ze het startscherm te zien krijgen.