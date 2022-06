Safari tweede browser die miljard gebruikers wereldwijd behaalt

De browser van Apple, Safari, heeft nu een miljard gebruikers. Dat betekent dat bijna 20 procent van alle internetgebruikers de browser gebruikt.

De cijfers zijn afkomstig van Atlas VPN (opens in new tab). Het bedrijf deed een onderzoek om de meest gebruikte internetbrowsers te identificeren. Ondanks de grote mijlpaal voor Safari (opens in new tab), komt deze nog lang niet in de buurt van Google Chrome's (opens in new tab) collosale cijfers.

Atlas VPN haalde de data uit GlobalStats en InternetWorldStats. Volgens deze cijfers heeft Google Chrome meer dan 3,3 miljard gebruikers wereldwijd en neemt de browser daarmee iets meer dan 64 procent van de totale browsermarkt (opens in new tab) in beslag. Na Safari hebben Microsoft Edge (opens in new tab), Firefox (opens in new tab) en Samsung Internet (opens in new tab) de meeste gebruikers.

Microsoft Edge staat op de derde plek met 212 miljoen gebruikers en iets meer dan vier procent van de markt.

Firefox heeft een vierde plek, met 179 miljoen gebruikers en ongeveer 3 procent van alle gebruikers.

Op de vijfde plek staat Samsung Internet met bijna 150 miljoen gebruikers en 2,85 procent van het totaal aantal gebruikers.

Veiligheid en verkrijgbaarheid

Atlas VPN wijst verkrijgbaarheid en veiligheidsopties aan als belangrijke factoren voor de populariteit van de meeste topbrowsers. Chrome is net even anders. Atlas VPN zegt dat Chrome's design van applicaties veel gebruikers aantrekt. Google bezit een aantal zeer populaire apps als YouTube, Maps en Drive, welke veel worden gebruikt. Deze apps nodigen volgens Atlas VPN, gebruikers uit om andere services van Google te proberen en uiteindelijk Chrome te downloaden.

Safari's succes is te danken aan het direct beschikbaar zijn op iPhones en Macs. Daarbovenop is het volgens het onderzoek succesvol vanwege de veiligheidsfuncties in de browser. Zo bevat de browser Intelligent Track Prevention (opens in new tab), wat voorkomt dat kwaadwillende types gebruikers op websites kunnen volgen.

Microsoft Edge en Samsung Internet lijken op Safari, maar hebben deze beveiligingsopties niet. Edge is de standaardbrowser op alle Microsoft-apparaten, mede dankzij een periode waarin het erg moeilijk was om op deze apparaten een andere browser in te stellen. Volgens Atlas zorgde dit voor een groei van het aantal gebruikers. Samsungs eigen browser is op alle smartphones van het merk standaard geïnstalleerd, waardoor de app snel wordt opgepakt.

De populariteit van Firefox komt door de beveiligingsopties. De browser heeft talloze extensies die gebruikers beschermen (opens in new tab) tegen verschillende vormen van malware. Ook heeft het het Secure Shell netwerkprotocol (opens in new tab). Deze zorgt ervoor dat communicatie tussen apparaten veilig verloopt. Het is een van de weinige browsers die dit netwerkprotocol ondersteunt.

Van 6 juni tot 10 juni houdt Apple het WWDC 2022, een ontwikkelaarsconferentie. Er worden nieuwe versies van iOS en macOS verwacht. Ook wordt mogelijk Apple's nieuwe microchip (opens in new tab) onthuld. Het wordt interessant welke beveiligingsaanpassingen Apple naar de eigen software brengt en welke impact dit op Safari heeft.

2021 was, wellicht, geen fantastisch jaar voor Apple (opens in new tab) als het gaat om veiligheid. We verwachten dan ook dat Apple tijd en moeite in dat aspect stopt.