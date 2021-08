Windows 11 standaard browser aanpassen? Dat kan een nachtmerrie worden

Mocht je denken dat Windows 10 vervelend is voor wat betreft het aansmeren van Microsoft Edge, dan zal je zowaar nog gefrustreerder raken door Windows 11.

The Verge heeft al bericht dat Microsoft het wisselen tussen je standaard browser van Edge naar iets zoals Google Chrome of Mozilla Firefox, veel lastiger gaat maken.

Microsoft verandert de manier waarop standaard applicaties zijn ingesteld. Wel blijft behouden dat we een speciaal venster zien wanneer je een alternatieve browser downloadt, met daarin de vraag of je toch niet liever bij Edge blijft. Als je niet 'Altijd deze app gebruiken' aanvinkt bij het selecteren van je favoriete browser, dan mag je je opmaken voor veel gedoe. Dat is namelijk de enige manier om makkelijk en snel je browser aan te passen, aangezien je dan deze pop-up slechts één keer ziet.

Vergeet je om dit aan te vinken, dan mag je naar het instellingenmenu van Windows 11 om de standaard app aan te passen voor elk specifiek bestandstype. Er is namelijk geen optie meer om één browser direct voor alles in te stellen. Wil je bijvoorbeeld wisselen naar Chrome, dan betekent dit dat je handmatig moet instellen dat je met deze browser de bestandstypen HTM, HTML, PDF, SHTML, SVG, WEBP, XHT, XHTML, FTP, HTTP, en HTTPS wil openen.

Geen sterke zet

This from the company that claims to be the most open, with "the most choice." I hope this is just a developer preview thing, and the shipping version of Windows 11 lives up to their claims. This is far from "choice." https://t.co/vkGQAoHZgEAugust 18, 2021 See more

Er bestaat een mogelijkheid dat dit verandert wanneer de officiële versie van Windows 11 beschikbaar komt. Blijft dit echter. zo, dan wordt het aanpassen van je geprefereerde browser onnodig moeilijk gemaakt en verre van gebruiksvriendelijk.

Microsoft meldt aan The Verge dat het 'constant luistert en leert', en dat gaandeweg Windows 11 evolueert "feedback van klanten verwelkomt en dat meeneemt in het vormen van Windows. Windows 11 zal zich in de loop van de tijd blijven evolueren; als wij leren van gebruikerservaringen dat er mogelijkheden zijn om verbeteringen toe te passen, doen we dat."

Met een beetje geluk verwijdert Microsoft deze implementatie vrij snel, in ieder geval voor de officiële versie. Er is namelijk behoorlijk veel kritiek op de wijze waarop men een favoriete browser moet instellen.

The Verge heeft tevens diverse andere fabrikanten van browsers gevraagd voor een reactie over dit onderwerp. Van Firefox, Chrome, Opera Vivaldi en Brave wist alleen Firefox erin te slagen om de standaardinstellingen volledig in te stellen.

Selena Deckelmann is de Senior Vice President van Firefox en had het volgende te melden: "We maken ons steeds meer zorgen over de trend rondom Windows. Sinds Windows 10 moeten gebruikers extra en onnodige stappen nemen om hun standaard browserinstellingen in te stellen en te behouden. Deze barrières zijn op zijn best verwarrend en lijken ontworpen om de keuze van een gebruiker voor een niet-Microsoft browser te ondermijnen."

Een woordvoerder van Vivaldi verklaarde ook: "Microsoft heeft een geschiedenis op dit vlak, en het lijkt erop dat ze steeds erger worden. Met elke nieuwe versie van Windows wordt het moeilijker [om standaardinstellingen te veranderen]. Ze begrijpen dat de enige manier waarop ze mensen hun browsers kunnen laten gebruiken is door ze vast te zetten."

Opinie: Edge is een prima browser, maar niet voor mij

Microsofts pogingen om gebruikers over te laten stappen op zijn eigen Edge-browser en dus af te zien van populairdere opties als Chrome, schiet bij veel mensen in het verkeerde keelgat. De aanpak die het bedrijf echter met Windows 11 lijkt te gaan willen implementeren gaat echter veel verder dan ooit tevoren. Het heeft er veel weg van dat Microsoft probeert om consumenten in de val te lokken en ze te forceren om Edge te gaan gebruiken.

Met alle respect, maar een browser gebruiken omdat een bedrijf dat aan je opdringt, is niet iets waardoor menig redacteur ervan overtuigd raakt om deze te gebruiken. Een gewone consument ook niet, maar voor een reguliere gebruiker begrijpen we dat de te ondernemen stappen om dit aan te passen te veel kan zijn.

Dat gezegd hebbende: Edge is een prima browser: hij zit boordevol features, is makkelijk in gebruik, heeft geen bakken met RAM nodig (zoals Chrome). De browser is gebouwd op Chromium, en is sneller dan Firefox in sommige omstandigheden. Ook is er een beter bladwijzersysteem dan bij Safari.

Ondanks alle voordelen zijn er veel redenen te bedenken waarom mensen een andere dienst liever gebruiken. Door het proces onnodig moeilijk te maken, verlies je überhaupt alle goodwill die je als Microsoft zijnde de afgelopen jaren hebt gekweekt. Dit gedrag zou dan ook niet getolereerd mogen worden. Hopelijk wordt deze feature ook niet doorgezet in de finale versie.