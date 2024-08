Toekomstige Windows 11-update belooft batterijduur van laptops te verbeteren

Windows 11 heeft een aantal nuttige updates gekregen om laptopgebruikers meer batterijduur te geven, hoewel deze veranderingen op dit moment nog worden getest. Microsoft heeft namelijk een aantal maatregelen doorgevoerd in de nieuwste preview build (27686) in het Canary-kanaal (het vroegste testkanaal).

De grootste verandering zit eigenlijk onder de motorkap en in de blogpost voor build 27686 zegt Microsoft dat het verschillende "optimalisaties" heeft doorgevoerd om de batterijduur te verbeteren zonder in detail te gaan over wat er precies is gebeurd. Recentelijk heeft Microsoft nog een verandering doorgevoerd in deze build: “We beginnen met het uitrollen van verbeteringen aan Instellingen > Systeem > Energie & batterij, inclusief de mogelijkheid om je energiemodus in te stellen voor zowel wanneer je pc is aangesloten als wanneer hij op batterijstroom werkt, samen met een paar andere UI-verbeteringen aan de pagina.”

Eigenlijk was de mogelijkheid om je energievoorkeuren te wijzigen altijd al aanwezig in Windows 11. Je moest gewoon dieper graven in de instellingen om deze opties te wijzigen. Nu verplaatst Microsoft ze naar een toegankelijkere plek waar Windows 11-gebruikers ze meteen kunnen zien en gemakkelijk kunnen wijzigen.

Het kan nog alle kanten op

Het is een goede zaak dat de instellingen voor de energiemodus in Windows 11 veel gemakkelijker aan te passen zullen zijn. We kunnen ons niet voorstellen dat deze wijziging niet snel door de verschillende testkanalen zal komen en in de releaseversie van Windows 11 zal worden opgenomen.

De andere stap in de optimalisaties voor de batterijduur is een beetje anders. Microsoft lijkt minder zeker van de impact, want bij het vragen om feedback geeft het bedrijf de volgende opmerking: “Laat ons weten wat je denkt en als je niet de batterijduur op je pc ziet die je verwacht, laat het ons dan weten via de Feedback Hub.”

Zoals we al eerder zeiden, is het Canary-kanaal de vroegste testronde en daarom de meest riskante. Dit is de plaats voor testers die meteen de nieuwste updates willen proberen en zich bewust zijn van de mogelijke nadelen. Met andere woorden, deze updates voor de energiebesparing kunnen aanvankelijk het omgekeerde effect hebben en je batterijduur inkorten.

Microsoft is nogal vaag over deze update, maar met een beetje geluk verbetert het de batterijduur Windows 11-laptops. Zelfs als dit niet zo is, is de mogelijkheid om energiemodi makkelijker aan te passen alsnog een nuttige toevoeging.