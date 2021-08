Microsoft Edge feature lost belangrijk probleem op

Microsoft werkt naar verluidt aan een nieuwe feature in Microsoft Edge, waarmee gebruikers makkelijk en snel door hun open tabbladen in de browser kunnen zoeken.

Hoewel de softwaregigant op het moment van schrijven de feature nog niet officieel heeft aangekondigd, heeft Leo Varela de functie al een tijdje in het oog. Hij heeft goed in de gaten hoeveel progressie Microsoft heeft geboekt met het implementeren ervan in Edge.

De nieuwe "Search tabs" (waarschijnlijk 'Tabbladen zoeken' of 'Zoek in tabbladen' in de Benelux) functie van Edge is dus al maanden in ontwikkeling, en de functie zit volgens Varela nu in een vroege testfase.

Doorzoek tabbladen

In februari activeerde Varela voor het eerst deze functie door een opdrachtprompt in te voeren. Dit alles is iets complexer dan edge://flags in de adresbalk van de browser te plaatsen overigens.

Maar nu heeft Microsoft volgens Varela een nieuw item "Search tabs" toegevoegd aan het tabblad-actiemenu in Edge Canary. Voor degenen die hier niet bekend mee zijn: het tabblad-actiemenu kan in Edge worden gebruikt om verticale tabbladen uit te schakelen, toegang te krijgen tot onlangs gesloten tabbladen en alle tabbladen toe te voegen aan Verzamelingen.

Door te klikken op 'Search tabs' wordt in het midden van de browser een pop-upmenu geopend dat zich momenteel niet uitbreidt vanuit het actiemenu Tabbladen of vanuit de taakbalk. Aangezien deze functie echter nog wordt getest en nog niet officieel is aangekondigd, kan de functionaliteit bij de release veranderen.

Microsoft blijft nieuwe functies en functionaliteit toevoegen aan Edge, om zo de productiviteit van gebruikers van zijn browser te helpen verhogen. Terwijl verticale tabbladen het navigeren door open tabbladen hebben vereenvoudigd, zal deze nieuwe feature het gemakkelijker maken om specifieke inhoud binnen die tabbladen te vinden.