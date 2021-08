Xbox-baas wil Game Pass eventueel ook op andere consoles

Phil Spencer, Xbox-baas bij Microsoft, wil dat de Xbox-games overal speelbaar zijn op elk platform. Hij liet een kleine hint vallen waarin hij stelt dat hij ze ook op rivaliserende consoles wil zien verschijnen, of dat hij die piste toch wil verkennen.

Die onthulling kwam er na een groot interview met GamesRadar. Daarin praatte Spencer over de filosofie dat Xbox geen console is, maar een gaming platform waar gebruikers over meerdere toestellen mee aan de slag moeten kunnen. Microsoft kondigde recent aan dat de Xbox Game Pass ook op smart TV's verschijnt, dus we weten daarmee dat ze het wel menen.

GamesRadar vroeg door rond de vooruitzichten van een Xbox-app op de Nintendo Switch, een gerucht dat we reeds eerder hebben gehoord. Daarop antwoordde hij het volgende: "Weet je, dat is de juiste vraag, omdat mensen me vaak vragen of een bepaald spel wordt vrijgegeven of niet. Wat ik dan zeg, is dat ik de volledige Xbox-ervaring leveren."

"We hebben geen plannen om het naar een ander gesloten platform te brengen, voornamelijk omdat die platformen geen Game Pass willen. Er zijn allerlei open platformen waar we wel kunnen groeien: het web, PC en mobiele toestellen. Al onze focus ligt eerlijk gezegd op die platformen."

Spencer ging daarna verder: "Daarmee willen we geen commentaar geven op iedereen die een systeem heeft dat voor hem of haar werkt. Ik begrijp het heel goed dat ze dit niet verstoord willen zien door de komst van de Game Pass." Daar voegde hij het volgende aan toe: "Uiteindelijk, als we zeggen dat we iedereen met Xbox willen laten spelen, dan willen we ook wel die volledige ervaring brengen naar de toestellen die spelers willen, dus we staan zeker open voor die discussies."

Het is natuurlijk allemaal heel vaag, maar nu weten we wel dat het niet helemaal uitgesloten is dat de Xbox Game Pass misschien ooit op de Switch of zelfs PS5 verschijnt. Of dat ooit daadwerkelijk het geval zal zijn, wordt nog afwachten. En dat wachten kan nog héél lang duren.