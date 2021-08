Xbox Gamescom 2021 streamdatum aangekondigd

Gamescom 2021 komt dichterbij en we hebben nu zelfs een startdatum voor de Xbox stream van het evenement. Daarin worden er enkele aankomende games voor de Xbox Series X getoond, en de kans bestaat dat we er zelfs enkele nieuwe te zien krijgen.

Deze informatie werd bekend gemaakt door het Twitter-account van Xbox UK. Zij stellen dat de Xbox stream van Gamescom 2021 op 24 augustus om 19:00 lokale tijd van start gaat.

We saved you a front-row seat. We technically got everyone a front-row seat, but we saved yours first, promise ✨ 📅 August 24th⏰ 6pm BST🔗 https://t.co/cjsY8ujwZy pic.twitter.com/nfDiqfEHK5August 9, 2021 See more

In een tweede tweet vroeg Xbox UK zijn volgers om "de datum vrij te houden voor nieuwe beelden van aankomende games tijdens de Xbox stream van Gamescom 2021". We weten hiermee dus dat het evenement met aankondigingen, teasers en beelden van allerlei aankomende Xbox games komt die nog op de Xbox Series X en Xbox Series S moeten verschijnen.

Er zijn ongetwijfeld genoeg games om de hele avond mee te vullen. In de komende maanden zullen we de racing game Forza Horizon 5 (9 november) zien verschijnen, samen met het indie game Twelve Minutes (19 augustus) en natuurlijk ook Halo Infinite dat in november wordt verwacht. Na enige tijd zouden ook Avowed, Fable en Everwild exclusief op de Xbox moeten verschijnen.

Game Pass hoort er ook nog bij

Veel fans zitten natuurlijk te wachten op de releasedatum van Halo Infinite. Velen vermoeden dat het spel in november lanceert, wat samen zou vallen met de twintigste verjaardag van Halo: Combat Evolved. Het zou ons alvast verbazen als Halo niet de hoofdrolspeler is op dit evenement.

We horen mogelijk ook meer over de reboot van Fable en de fantasy RPG Avowed van Obsidian, maar het ziet ernaar uit dat ze waarschijnlijk pas in 2022 op de markt komen.

We mogen ook niet vergeten dat de Xbox Game Pass minstens even belangrijk is als al deze vlaggenschip-games. De dienst krijgt namelijk alle first-party games die exclusief op de Xbox-consoles uitkomen. We horen mogelijk ook dat er oudere, en zelfs niet-exclusieve games naar de Game Pass komen, wat voor abonnees van de dienst minstens even belangrijk kan zijn als nieuwe games.