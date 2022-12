De beste Android apps en games van 2022 volgens Google

Google heeft net als Apple de beste apps en games van het jaar aangekondigd. Als je op zoek bent naar nieuwe apps voor op je Android-smartphone, dan zijn deze keuzes uit de Play Store misschien ook iets voor jou.

De keuzes zijn gemaakt (opens in new tab) door de Google Play-redactie en naast de winnaars zijn er bij elke categorie ook een aantal andere apps benoemd. Google heeft verder ook de beste boeken en audioboeken uitgelicht. Zo te zien zijn de keuzes ook gelokaliseerd voor verschillende landen, dus je kunt jouw lokale selectie hier (opens in new tab) vinden.

De meeste mensen gebruiken waarschijnlijk dagelijks vooral dezelfde rotatie aan apps op hun telefoon, dus deze lijsten kunnen handig zijn om nieuwe apps te ontdekken en uit te proberen.

De beste Android-apps van 2022

Dagboek met wachtwoord (opens in new tab) (gratis, in-app aankopen) – deze app is redelijk vanzelfsprekend. Deze app werkt als je persoonlijke dagboek. Je kunt er ook je eigen foto's aan toevoegen en je kunt het dagboek beveiligen met een wachtwoord, vingerafdruk of gezichtsherkenning.

Dream by WOMBO - AI Art Tool (opens in new tab) (gratis, in-app aankopen) – met Dream by WOMBO kun je kunstwerken laten maken door een omschrijving in te typen en een kunststijl te kiezen. De AI doet dan de rest van het werk.

Breathwrk (opens in new tab) (gratis, in-app aankopen) – klaar om jezelf het komende jaar betere gewoontes aan te leren? Breathwrk helpt je bij het verminderen van stress door middel van de honderden ademhalingsoefeningen die beschikbaar zijn in de app.

Breathwrk (Image credit: Breathwrk)

Plant Parent (opens in new tab) (gratis, in-app aankopen) – zoals de naam ook al suggereert, helpt deze app je bij het onderhouden van je planten. Je krijgt gepersonaliseerde tips over wat jouw planten nodig hebben om gezond te blijven. De app kan je planten ook herkennen door de camera op je smartphone.

Recover Athletics (opens in new tab) (gratis, in-app aankopen) – Google heeft Recover Athletics ook op het lijstje gezet. Deze app werkt met Strava om te zorgen dat jouw lichaam op de juiste manier herstelt na het sporten om blessures en vermoeidheid te voorkomen.

Slaap Recorder - Slaapcyclus (opens in new tab) (gratis, advertenties) – deze app houdt bij hoe jij slaapt elke nacht. Je kunt informatie vinden over slaappatronen, kijken of je snurkt of praat in je slaap en de slimme wekker gebruiken om slaapproblemen te verminderen. Er zijn ook allerlei geluiden beschikbaar om bij in slaap te vallen.

Todoist (opens in new tab) (gratis, in-app aankopen) – als je op zoek bent naar een app om de ervaring op je Wear OS-smartwatch te verbeteren, dan is Todoist een goede keuze. Het is een overzichtelijke app voor to-do-lijstjes, waarmee je de dagelijkse taken in je leven goed kunt organiseren.

Pocket (Image credit: Pocket)

Pocket (opens in new tab) (gratis, in-app aankopen) – er is nooit genoeg tijd om alles te lezen online, maar Pocket helpt je daarmee door een archief te creëren waar je artikelen kunt terugvinden wanneer je wel tijd hebt om ze te lezen. De lay-out is niet afleidend en je kunt artikelen ook door de app laten voorlezen.

BandLab (opens in new tab) (gratis, in-app aankopen) – Chromebooks kunnen nu ook Android-apps draaien en deze app is dan ook erg geschikt voor op een laptopscherm. Met BandLab kun je gemakkelijk muziek maken en mixen. Het maakt niet uit of je al een veteraan bent of nog een complete beginner.

Little Lunches - Meal Planning (opens in new tab) (gratis, advertenties, in-app aankopen) – met Little Lunches - Meal Planning kun je gemakkelijk gezinsmaaltijden plannen en het ook betaalbaar houden. Er zijn gezonde recepten en kindervoedingstips in de app en ook allerlei artikelen en video's van pediatrische professionals.

Dat waren niet alle apps die Google heeft uitgelicht. Verder noemen ze ook: Ukulele by Yousician (opens in new tab), DanceFitme (opens in new tab), Book Morning Routine Waking Up (opens in new tab), Linktree (opens in new tab), Gym Log & Workouts (opens in new tab), noteit widget (opens in new tab) en PetStar: My Dog & Cat Sings (opens in new tab).

De beste Android-games van 2022

Beste game in het algemeen: Apex Legends Mobile (opens in new tab) (gratis, in-app aankopen) – deze strategische battle royale shooter blijft nog steeds enorm populair. Je kunt uit meerdere gameplay-modi kiezen en de snelle en leuke gevechten zijn lastig te evenaren.

Users' choice game: Rocket League Sideswipe (opens in new tab) (gratis) – voetbal en auto's komen samen in Rocket League Sideswipe. Dit multiplayer-spel is nu ook op mobiele telefoons te spelen in korte sessies van twee minuten. Speel tegen je vrienden of tegen gamers uit andere landen.

Beste multiplayer game: Dislyte (opens in new tab) (gratis, in-app aankopen) – een unieke mythologische RPG met zijn eigen stijl, mooie visuals en een interessant verhaal. De game blijft ook uitdagend als je er beter in wordt.

Beste game om direct te spelen: Angry Birds Journey (opens in new tab) (gratis, advertenties, in-app aankopen) – we hoeven de Angry Birds natuurlijk niet meer te introduceren, maar dit is de meest recente game uit de reeks. Het is nog net zo leuk als vanouds om met de vogels constructies kapot te gooien.

(Image credit: Dicey Dungeons)

Beste indie game: Dicey Dungeons (opens in new tab) (4,99 euro) – de beste games hoeven niet altijd heel ingewikkeld te zijn. Dicey Dungeons heeft een simpel concept en voert het goed uit. Je bent een grote dobbelsteen in een roguelike-spel waarin je kaarten moet verzamelen en aan de wrede grillen van Vrouwe Fortuna moet ontsnappen.

Beste verhaal: Inua - A Story in Ice and Time (opens in new tab) (4,99 euro) – een mystieke game waarin je naar het Verre Noorden van Canada reist en een point-en-click avontuur beleefd door verschillende tijdperken heen.

Beste ongoing game: Genshin Impact (opens in new tab) (gratis, in-app aankopen) – als je van open-world actie-RPG games houdt, dan is Genshin Impact zeker een goede keuze. Deze game bevat prachtige landschappen en gedenkwaardige personages.