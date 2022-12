Google Messages wordt nog veiliger

Google heeft aangekondigd dat het end-to-end-encryptie toevoegt aan groepschats in de Google Messages-app. De beveiligingsupgrade gaat eerst naar bèta-gebruikers voordat hij breder wordt uitgerold.

End-to-end-encryptie betekent dat niemand, zelfs Google niet, de inhoud van berichten kan lezen. Het wordt al ondersteund in de Google Messages-app voor één-op-één chats, maar wordt (via The Verge (opens in new tab)) nu ook toegevoegd aan groepsgesprekken.

"End-to-end-encryptie begint uit te rollen voor groepschats en zal de komende weken beschikbaar zijn voor sommige gebruikers in het open bètaprogramma", aldus Google. "Dit zou niet eens een overweging moeten zijn, maar gewoon een verwachting en iets waar iedereen die sms't zich geen zorgen over hoeft te maken."

Van SMS naar RCS

In dezelfde post onthulde Google dat de mogelijkheid om snel te reageren op een bericht met een willekeurige emoji binnenkort ook naar Google Messages komt. Op dit moment kan alleen een selectie van emoji's worden gebruikt als reactie.

Naast een vermelding van deze nieuwe functies bleef Google er ook op hameren dat RCS (Rich Communication Services) de nieuwe standaard moet worden voor iedereen. RCS is een upgrade ten opzichte van de klassieke SMS en is nu op grote schaal beschikbaar, maar moet nog door Apple worden toegepast op zijn iPhones.

Het is tevens de 30ste verjaardag van SMS en alleen dat laat al zien hoe oud deze technologie is en dat het hoog tijd is voor een betere technologie.

Analyse: De tijd van SMS zou voorbij moeten zijn

De komst van SMS drie decennia geleden heeft bijgedragen tot de revolutie van de manier waarop we met elkaar communiceren zelfs al waren de berichten beperkt qua tekens en konden veel telefoons slechts een beperkt aantal sms'jes tegelijk opslaan.

Nu hebben apps als WhatsApp en Slack die beperkingen ver overschreden. Berichten kunnen veel langer zijn en foto's, video's of audio bevatten, en we kunnen zelfs zien wanneer mensen onze gestuurde berichten hebben geopend.

Het zijn deze voordelen die RCS een waardevolle upgrade maken door de beveiligde berichten en groepschats. Deze standaard is niet door Google gemaakt, maar het grote techbedrijf is deze technologie wel flink aan het promoten.

Als je als iPhone-gebruiker een Android-gebruiker sms't, wordt het SMS-protocol nog steeds gebruikt. Google wil dat veranderen, maar de kans dat Apple dit ook doorzet, is erg klein. Apple weet dat iMessage een van de belangrijkste reden is dat mensen van hun iPhone houden.