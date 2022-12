Google Pixel Fold leak: net zo krachtig als de Pixel 7 Pro?

Google heeft zijn langverwachte eerste opvouwbare telefoon nog niet officieel aangekondigd, maar we hebben nu al een hint gekregen over hoe krachtig dit nieuwe toestel zal zijn.

De Google Pixel Fold wordt nog niet verwacht tot ongeveer mei 2023 (volgens de meest recente geruchten), maar toch lijkt het erop dat er nu aan het einde van het jaar nog informatie is gelekt over het prestatievermogen van de telefoon.

Volgens een post op Geekbench (opens in new tab) heeft iemand een score toegevoegd voor een apparaat genaamd de Google Felix, dat op Android 13 draait. Geekbench is een website waar gebruikers testscores voor de prestaties van verschillende gadgets zoals smartphones en pc's kunnen indienen voor vergelijkingen. Momenteel heeft Google nog niet officieel een apparaat in productie onder de naam 'Felix', maar die naam wordt volgens geruchten wel verbonden aan de Google's aanstaande foldable. Dit kan dus onze eerste blik zijn op het prestatievermogen van die nieuwe smartphone.

Uit de post wordt duidelijk dat Google Felix dezelfde 8-core-processor gebruikt als de Google Pixel 7 en Google Pixel 7 Pro (Google's Tensor 2-processor). Ook zien we dezelfde hoeveelheid werkgeheugen als op de Pro. Zoals verwacht zien we dus de Felix ook vergelijkbaar scoren in de benchmarks als de Pixel 7 Pro (opens in new tab).

Als de Google Felix inderdaad de Google Pixel Fold blijkt te zijn, dan is deze score goed nieuws voor gebruikers als de telefoon in 2023 wordt gelanceerd.

Het zogenaamde design van de Google Pixel Fold (Image credit: FrontPageTech)

Toch moeten we het nog maar even met een korreltje zout nemen. Ten eerste weten we bijvoorbeeld niet zeker of het inderdaad om de Pixel Fold gaat. Het kan ook een andere Google-smartphone zijn die Google Felix als codenaam heeft. Daarnaast betekenen benchmarks ook niet alles als het gaat om vergelijkingen, ook al kunnen ze soms wel handig zijn.

We bedoelen daarmee dat de Pixel 7 Pro en de Felix misschien wel vergelijkbaar scoren in de benchmark, maar ze kunnen dan alsnog heel erg verschillend presteren in de echte wereld. Er zijn ook geruchten dat de Google Felix/Pixel Fold een 7,6 inch OLED-hoofdscherm gaat krijgen. Dat vereist waarschijnlijk ook meer kracht en stroom om aan te sturen, dus dat kan ook eventueel nog voor lagere prestaties zorgen bij de Pixel Fold bij normaal gebruik.

Verder zijn dit natuurlijk ook niet de enige specs die er toe doen. De Samsung Galaxy Z Fold 4 en Galaxy Z Fold 3 zijn qua prestatievermogen ook te vergelijken met de Samsung Galaxy S22 Ultra en Galaxy S21 Ultra respectievelijk (de flagships ten tijde van de lancering van deze foldables). De camera's en de batterijduur op deze opvouwbare telefoons waren echter slechter dan op de Ultra-toestellen, terwijl ze wel een hoger prijskaartje hadden. Het zou ons dus ook niets verbazen als Google met de Pixel Fold vergelijkbare concessies doet op de specs om het foldable-design te behouden.

Het is dus nog even afwachten tot 2023 om te zien wat Google gaat aankondigen. We weten nog niet zeker of de Pixel Fold dan echt onthuld zal worden, maar deze gelekte informatie maakt het toestel toch al wat interessanter. Als de Pixel Fold inderdaad hetzelfde prestatievermogen als de Pixel 7 Pro kan leveren zonder al te veel concessies te doen op andere gebieden, dan kan dit nog wel eens een van de beste foldable-telefoons worden die we tot nu toe hebben gezien.