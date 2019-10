Android 10 downloaden op je smartphone: zo werkt het

Het is officieel: Android 10 (ook wel bekend als Android Q) is beschikbaar en je kunt hem nu downloaden op je smartphone, mits jouw toestel al in aanmerking ervoor komt.

Op het moment van schrijven kunnen alle Pixel-smarthones geüpdatet worden. Andere fabrikanten wachten nog even met een update beschikbaar stellen; alleen HMD Global heeft een Android 10 update uitgerold voor de Nokia 8.1. De OnePlus 7T en 7T Pro draaien Android 10 uit de doos, maar zijn op het moment van schrijven nog niet verkrijgbaar.

In Android 10 vind je enkele toffe nieuwe features, waaronder een donkere modus, nieuwe manier van navigeren, en nog meer controle over applicaties en hun rechten.

Lees hieronder hoe jij Android 10 kunt downloaden op je smartphone.

Misschien vind je dit ook interessant: 'Opvouwbare Microsoft Surface met Android-apps in 2020 onthuld'

Android 10 downloaden op je Pixel smartphone

Ga allereerst naar de Instellingen van je telefoon. Dat is makkelijk, aangezien het meestal op de eerste pagina van je apps verschijnt als je een nieuwe smartphone hebt gekocht.

Vanaf hier kun je of de zoekoptie in de instellingen gebruiken of naar beneden scrollen tot je het woord 'Systeem' hebt gevonden. Selecteer deze optie.

Ga nu op zoek naar de 'Geavanceerde' tab helemaal onderaan, en open hem. De laatste van deze opties is 'Systeemupdate'. Die je moet selecteren.

Vervolgens krijg je heel wat informatie te zien over Android 10, net als de optie om het te downloaden voor op je telefoon. Als je dit niet ziet, dan heb je al Android 10 geïnstalleerd op je telefoon, of moet je nog even wachten totdat je provider Android 10 beschikbaar stelt. Belangrijk: sommige smartphones moeten voorzien zijn van een simkaartje voordat systeemupdates gedownload kunnen worden.

Start de update en de telefoon lost het vanaf hier verder op. Zorg er wel voor dat hij verbonden is met wifi, mits je je dataverbruik een beetje binnen de perken wil houden. Als de batterij bijna leeg is, lijkt het ons het verstandig om je smartphone even aan de oplader te leggen.

Nu alleen nog Google smartphones! (Image credit: TechRadar)

Na een tijdje kun je Android 10 downloaden. Je moet je smartphone wel opnieuw opstarten om het goed te laten werken, maar als je er eenmaal in zit word je welkom geheten in het nieuwste Android besturingssysteem. Gefeliciteerd!

Hoe kun je Android 10 downloaden op een andere smartphone

Aangezien veel Android smartphones op hun eigen gebruikersinterface draaien, bovenop Google's stock Android, verschilt de route naar Android 10 vaak per fabrikant. Gelukkig is er één universele manier.

Vrijwel alle telefoons hebben een zoekfunctie in hun instellingenscherm, dus je hoeft niet uren te gaan zoeken in menu's om te vinden wat je nodig hebt.

Typ simpel 'systeemupdate' in de zoekbalk en dan verschijnt meteen de optie voor de upgrade. Het is makkelijk en werkt zonder gedoe, hoewel de beschikbaar wel afhangt van wanneer de telefoonfabrikant het nieuwste besturingssysteem beschikbaar maakt.