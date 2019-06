'Opvouwbare Microsoft Surface met Android-apps in 2020 onthuld'

In het begin van 2020, zo rond het eerste kwartaal van het jaar, zal de tablet op de markt verschijnen, zo meldt Forbes op hun website.

Het zou gaan om een smaller exemplaar met een dubbel 9-inch scherm met een beeldverhouding van 3:4. De tablet beschikt namelijk over geïntegreerde UI-ondersteuning voor dubbele beeldschermen. Het opvouwbare deel is verstevigd door een scharnier en hij heeft altijd toegang tot een 5G mobiele dataverbinding of LTE.

Meer weten over de Android-tablets? Dit zijn de beste van 2019

De nieuwe versie van Windows 10 zal draaien op de nieuwe versie van Windows 10 OS; WCOS (Windows Core OS) Je kunt er Android-apps op downloaden en hij biedt iCloud service in Windows 10.

Ook concurrenten als Samsung en Huawei komen met opvouwbare tablets, de Samsung Galaxy Fold en de Huawei Mate X worden (hopelijk) dit jaar gelanceerd.

Een woordvoerder van Microsoft wil niet ingaan op de geruchten over de komst van de Microsoft Surface, hij laat weten dat het bedrijf niks kan zeggen over nieuwe producten.

Ben je op zoek naar een goeie Android smartphone? Check dan de 10 beste hier