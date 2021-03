Microsoft teaset de volgende generatie Windows

Of Microsoft nu geruchten wil onderdrukken die stellen dat Windows zijn toppunt heeft bereikt of niet, het heeft zeker onze aandacht getrokken op zijn digitale evenement Ignite 2021.

In een gesprek tussen Corporate VP en Product Manager bij Microsoft Roanne Sones en Chief Product Officer Panos Panay vielen er interessante commentaren over de toekomst van het platform. Er werd gesteld dat de "toekomst van Windows ongelofelijk is, zeker met wat we nog gaan introduceren."

Volgens een bericht op Windows Central had Panay het tijdens het gesprek over de vragen die hem het meest gesteld worden. Daarop antwoordde Sones dat het meestal over Windows gaat. Panay reageert met de verschillende verwezenlijkingen van het platform, maar bij velen trok het gedeelde over de 'volgende generatie Windows' de aandacht:

"We hebben nieuwe features die eraan zitten te komen - ik moet je dit vertellen - en dan heb ik het nog niet over de volgende generatie Windows gehad en wat volgt, maar ik kan je wel vertellen dat ik ernaar uitkijk. We praten daar vandaag niet over."

Het is op zijn minst een vage teaser. Deze uitspraak valt echter op het juiste moment, nu steeds meer Windows-gebruikers zich afvragen of het platform zijn piek heeft bereikt.

Wat brengt de volgende generatie Windows?

We weten nog niet zeker wat Panay bedoelde met "de volgende generatie Windows". We hebben echter al wel vernomen dat Microsoft aan verscheidene zaken werkt voor het platform.

De bekende Microsoft-leaker WalkingCat heeft getweet dat Microsoft zich klaarmaakt om de 'nieuwe Windows' in de nabije toekomst uit te rollen, wat reeds in de komende maanden plaats kan vinden. Dit kan de vorm aannemen van het langverwachte Windows 10X, of mogelijk die van Sun Valley, de volgende grote Windows 10-update.

Sun Valley zou naar verluidt snel verschijnen en onder meer een grote herwerking van de gebruiksinterface bevatten. Er wordt ook gesteld dat de releasedatum van Windows 10X in de lente van 2021 valt.

Het zou natuurlijk ook iets volledig anders kunnen zijn dat dichter bij Panay's "volgende generatie van Windows" aanleunt. Wat Microsoft ook te bieden heeft, het bedrijf zal dit jaar druk in de weer zijn met herwerkingen van het platform.