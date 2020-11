Volgende grote Windows 10-update naar verluidt in testfase

Microsoft heeft het werk rond de grote Windows 10-update die in de twee helft van 2021 wordt uitgerold, aangevat - en de eerste update van volgend jaar zal een kleinere zijn, volgens de laatste geruchten.

Dit nieuws is afkomstig van Windows Latest, dat zegt dat de interne testen op de H2 2021-update met als codenaam 'Cobalt' al zijn begonnen, met de build 21264 die nu door werknemers van Microsoft wordt doorlopen.

Dat moet natuurlijk met de nodige dosis scepsis worden genomen. De andere aanname is dat Microsoft dingen in 2021 omgekeerd doet, door het verwisselen van de normale gang van zaken, waarbij er een grote update is in H1, gevolgd door een kleinere update in H2, zoals we de voorbije 2 jaren zagen.

Blijkbaar is het plan voor 2021 dat de lente-update (H1) een kleinere aanpassing zal zijn, zonder al teveel veranderingen, en dat de grote en interessante brokken zullen verschijnen in de tweede update van het jaar.

Twee na elkaar?

Dat zorgt voor een gekke situatie waarbij we net een kleine update hadden in de vorm van de Windows 10 Oktober 2020 Update, en de volgende aanpassing wordt dan ook niet veel soeps, waardoor we er twee van deze op een rij hebben. Dat houdt echter wel steek met wat we in testbuilds hebben gezien de laatste tijd.

Nu zou het lijken dat de vooruitgang rond Windows 10 wat aan het vertragen is, maar sommige van de grote veranderingen in H2 zouden dit goedmaken.

Dat houdt een herwerking van de interface in waar we de laatste tijd veel van hebben gehoord, met als codenaam Sun Valley, waarmee we een frisse en moderne kijk krijgen op de Windows 10-desktop.

Een andere, zeer intrigerende mogelijkheid is dat Project Latte ook kan verschijnen in de H2 2021-update, waarmee we ondersteuning krijgen voor Android apps op Windows 10.