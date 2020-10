Windows 10 laat mogelijk zeer vervelende setup functie vallen

Windows 10 krijgt langzaamaan meer elementen ingebouwd van Windows 10X, wat dan ook het plan van Microsoft zou zijn zoals we eerder dit jaar hoorden, en het zal waarschijnlijk ook een Cortana-vrije setupervaring inhouden voor het desktopbesturingssysteem.

Dat zou het geval zijn volgens lekker Albacore, die tweette dat de Windows 10X OOBE (Out Of Box Experience - wat het eerste opstartproces inhoudt) richting Windows 10 aan het gaan is. Het zou present zijn in de laatste test build (versie 20231) van Windows 10.

The Windows 10X OOBE is coming to desktop! Here's a video of it in action in build 20231. pic.twitter.com/jZXVZT62qjOctober 8, 2020

In de bovenstaande video toont Albacore het in actie, met de interface die een strakkere en meer vriendelijke uitstraling vertoont, samen met een meer gestroomlijnd proces (en ook een witte in plaats van blauwe achtergrond).

Het blijft echter grotendeels hetzelfde als de bestaande Windows 10 setup, met dezelfde basisstappen zoals het optiescherm om privacy-instellingen voor jouw PC op te geven. (Al merkt Albacore wel op dat blijkbaar sommige gebruikers van Windows 10 momenteel privacy-opties pagina per pagina krijgen - en het nieuwe plan wil hier de ervaring voor iedereen gelijktrekken.)

Een belangrijke opmerking is hier wel wel dat, zoals reeds vermeld, Cortana verwijderd zal worden van de setup van Windows 10, tot grote vreugde van veel gebruikers die de aanwezigheid van de digitale assistent eerder vervelend vonden. Windows 10X verwijderde Cortana van de OOBE om alles meer gestroomlijnd te krijgen, zoals we aangaven.

Grote veranderingen

We hebben al gezien dat de preview build 20231 nieuwe elementen van de setup ervaring uitrolt naar sommige testers van Windows 10, waar het besturingssysteem vraagt naar wat voor type gebruik men van het toestel verwacht - om zo de machines beter af te stemmen voor gamers bijvoorbeeld, of creatievelingen of bij een gezin dat de PC wil opstellen.

Dit, en het invoegen van de setupervaring van Windows 10X, zal allemaal deel uitmaken van het heruitvinden van de OOBE van Windows 10. Dan moeten we er nog vanuit gaan dat Microsoft zich niet van gedachte verandert tijdens het testen en de ontwikkeling, natuurlijk (al ziet dat er niet waarschijnlijk uit, aangezien de veranderingen nu veel momentum aan het vergaren zijn).

Via Neowin