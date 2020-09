Windows 10 update verbetert eindelijk enkele onbeminde web apps

Het ziet ernaar uit dat Microsoft nog steeds werk steekt in zijn virtuele assistent Cortana, met een nieuwe update van Windows 10 in de nabije toekomst die het meer bruikbare functies zou moeten geven.

Dit volgt een recente zet van het bedrijf om Cortana van een eigen app te voorzien, in plaats van een directe integratie in Windows 10 en zijn zoekfunctie, zoals het ooit was. Dit laat sommige mensen denken dat Microsoft van plan was om Cortana te laten vallen, aangezien het niet dezelfde populariteit had als rivalen zoals Siri, Google Assistant en Alexa.

Zoals Windows Latest echter aantoont zou Microsoft Cortana willen gebruiken om te zoeken tussen al jouw documenten over alle Windows 10-toestellen - door gewoon Engels te praten.

Het ziet ernaar uit dat Cortana ook beter in Outlook kan worden geïntegreerd, zodat je kan zoeken naar e-mails en kalendergebeurtenissen, en e-mails opstellen met jouw stem.

Je zal, zoals ervoor, in staat zijn om "Cortana" te zeggen om de digitale assistent wakker te maken.

Verbeterde web-applicaties

Tijdens zijn Ignite 2020-conferentie kondigde Microsoft ook aan dat web-apps in de Microsoft Store in Windows 10 vanaf nu aangedreven zullen worden door de nieuwe, op Chromium gebaseerde, Microsoft Edge.

Deze aandrijving door de Chromium-engine houdt in dat web apps die je downloadt van de Microsoft Store sneller zullen zijn en meer functies bevatten.

Dit is goed nieuws, aangezien veel apps in de Microsoft Store wat ondergewaardeerd en onafgewerkt voelen, en vaak belangrijke functies missen die je wel zou hebben als je gewoon de website gebruikt.

We zijn dus blij om te zien dat Microsoft enkele van de meer onpopulaire aspecten van Windows 10 niet opgeeft en ze in de plaats enkel meer bruikbaar - en geliefd- wil maken. Of het werkt? Dat zullen we je pas kunnen vertellen als het zover is.