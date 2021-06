Motorola Defy: robuust toestel gemaakt in samenwerking met Bullitt

Voor iedereen die behoefte heeft aan extra robuuste smartphone hebben we goed nieuws: Motorola heeft zojuist een nieuwe rugged smartphone uit de doeken gedaan, namelijk de Motorola Defy.

De stevige Defy is het resultaat van een samenwerking met Bullitt Group. Het gaat om het eerste toestel in een nieuwe line-up van Motorola. Rugged smartphones (de term ‘bouwvakkerstelefoon’ schiet een beetje tekort) zorgen ervoor dat jij je geen zorgen meer hoeft te maken dat jouw smartphone een val of plons in het water niet overleeft.

De Defy mixt elementen die we kennen van Motorola-smartphones, en stopt ze in een dikke betrouwbare behuizing.

Motorola Defy als robuust alternatief

De Motorola Defy is valbestendig tot op 1,8 meter volgens MIL SPEC 810H-standaard. Hij is ook nog eens IP68-waterbestendig en kan 35 minuten onder water liggen op een diepte van 1,5 meter. Ook trillingen en extreme temperaturen krijgen deze rugged telefoon niet kapot.

Om het 6,5 inch grote display schadevrij te houden, is de Defy uitgerust met dik Corning Gorilla Glass Victus. Het gaat overigens om een LCD-scherm met een HD+ resolutie.

Aan de achterkant zit een speciale textuur verwerkt, wat ervoor zorgt dat je meer grip hebt op het toestel. Verder zien we aan de onderkant een USB-C poort terug die waterbestendig is.

(Image credit: Motorola)

Onder de motorkap zit een Snapdragon 662-chipset, welke we kennen van onder meer de Motorola Moto G9 Play. Het werkgeheugen bedraagt 4GB en je krijgt 64GB aan opslagruimte tot je beschikking.

Uit de doos draait de Motorola Defy op Android 10, met daaroverheen de lichte My UX-schil die we kennen van Motorola. Het is vrij opvallend dat Motorola dit toestel met Android 10 uitbrengt, aangezien Android 11 al bijna een jaar beschikbaar is.

Wel komt Android 11 binnenkort naar de rugged smartphone, en neemt de Defy deel aan het Android Enterprise-programma. Dit houdt in dat gebruikers drie jaar lang beveiligingsupdates mogen verwachten.

De Motorola Defy krijgt een adviesprijs mee van 329 euro. Het toestel moet dit kwartaal nog op de markt verschijnen in de kleuren Forged Green en Black.