Motorola Moto G30 review

De Motorola Moto G30 is een prima smartphone voor de prijs en kan gezien worden als een echte allrounder. De schermresolutie is laag, maar het 90Hz display zorgt wel voor een vloeiende weergave. Daarnaast vinden we de batterijduur van twee dagen het vermelden waard. Verder zijn er weinig écht grote plus- of minpunten te benoemen.

Review in een notendop

De Motorola Moto G30 is de eerste smartphone die de fabrikant in de Benelux uitbrengt in 2021. Ben je bekend met de Moto G-serie, dan zal de naamgeving je al snel opvallen; doorgaans komen de G-toestellen (ongeveer) elk jaar met een chronologisch kloppende cijfervolgorde op de markt. Dat roer gooit Motorola dit jaar om, want na de Moto G9-serie zou je de Moto G10 verwachten in plaats van de gekozen G30.

Termen als 'Power' of 'Play' lijken nu ook tot de verleden tijd te behoren. In plaats daarvan geeft de hoogte van het cijfer na de G nu aan hoe krachtig de Moto-smartphone min of meer is.

De Motorola Moto G30 is een prima betaalbare smartphone met vrij standaard specificaties. Heel spannend is het allemaal niet, maar er is ook weinig waarop je echt af kunt knappen bij de G30.

De Moto G30 biedt eigenlijk alles wat je mag verwachten van een budget smartphone: de chipset is redelijk en kan overweg met zwaardere taken, de camera is in daglicht oké en foto's zijn mooi genoeg voor sociale media. De software is daarnaast prettig, maar je hoeft niet meer dan één grote systeemupdate te verwachten.

De Motorola Moto G30 kent een adviesprijs van 180 euro. Dat is een meer dan prima prijspunt voor deze smartphone. Hij is over het algemeen sterker dan de Nokia 5.4 naar onze mening, maar voor enkele tientjes meer zit je al in krachtiger vaarwater. Denk hierbij aan de Motorola Moto G 5G Plus of Poco X3 NFC.

Wel indrukwekkend vinden we de batterijduur van de Moto G30. Hoewel de smartphone niet kan tippen aan de bizar sterke batterijduur van de Moto G9 Power, hielden we het in onze testperiode op één cyclus makkelijk twee dagen vol. Dat komt onder meer door de lage schermresolutie (wel 90Hz), de weinig energie slurpende chipset en de grote accucapaciteit. Het feit dat je over 128GB aan intern opslaggeheugen beschikt is tevens mooi meegenomen.

(Image credit: Future)

Naast het ietwat matige display vinden we de plaatsing van de Google Assistant-knop boven de volumeregelaar een mindere eigenschap van dit toestel, maar hier valt zeker mee te leven. Wel kan de algehele grootte van het toestel niet iedereen aanstaan; Motorola lijkt met de maand grotere telefoons uit te brengen. De G30 is hierop geen uitzondering.

De Moto G30 heeft dus enkele plussen en minnen, maar we hebben niet het gevoel dat je minder waarde krijgt dan het prijskaartje doet vermoeden.

Moto G30 prijs en beschikbaarheid

De Motorola Moto G30 is samen met de Motorola Moto G10 uit de doeken gedaan. In tegenstelling tot de G30 verschijnt de Moto G10 niet in de Benelux.

De Motorola Moto G30 is vanaf april verkrijgbaar in de Benelux. De smartphone komt op de markt in één versie met 128GB opslaggeheugen en 4GB RAM met een adviesprijs van 179,99 euro. Je kunt de Moto G30 kopen in twee verschillende kleurversies: Pastel Sky en Phantom Black.

Design

De Motorola Moto G30 is een bijzonder langwerpige smartphone. Doordat het toestel in de breedte niet al te ver strekt, is het apparaat door de meeste mensen nog met één hand te gebruiken. Verwacht echter niet dat je met één hand de bovenzijde van het scherm kunt raken. De onderzijde is wel makkelijk te bereiken, maar heel veel heb je daar niet aan. Er zit voor 2021-begrippen weer een flinke bezel aan de onderkant van het display verwerkt.

De exacte afmetingen bedragen 165,2 x 75,7 x 9,1 millimeter. Vooral door de lengte kan deze smartphone nog wel eens uitsteken in menig broekzak. Met een gewicht van 200 gram is de Moto G30 niet bepaald licht te noemen, maar het toestel is minder zwaar dan de iPhone 12 Pro Max.

Aan de achterzijde van de smartphone zit linksboven een rechthoekig camerablok. Schuin daaronder heeft Motorola een vingerafdrukscanner geplaatst, welke makkelijk te bereiken is en in de praktijk adequaat werkt.

(Image credit: Future)

Aan de rechterzijde van de smartphone vinden we de aan/uit-knop, volumeregelaar en een Google Assistant-knop terug. Laatstgenoemde knop treffen we bij wel meerdere toestellen aan, maar de positie helemaal bovenin is nieuw voor ons. Ben je niet zo'n fan van de persoonlijke assistent, dan zal je deze positionering waarschijnlijk niet heel prettig vinden; ongewenst indrukken van de knop ligt op de loer bij deze plaatsing. Verder is er een USB-C-poort (onderkant) en koptelefooningang (bovenkant) aanwezig.

De Motorola Moto G30 is gebouwd van plastic en wij hebben de Pastel Sky-versie getest. Bij deze variant is er sprake van een grijsgroene kleur die er door het licht ook donkerroze uit kan zien. De ietwat matte afwerking is gelukkig geen vingerafdrukmagneet. Het draagt bij aan een totaalplaatje wat zeker opvalt vergeleken bij de rest van de smartphonemarkt.

Display

De Motorola Moto G30 maakt gebruik van een 6,5 inch LCD-display met HD+ resolutie (720 x 1600). Dat is vandaag de dag ook in deze prijsklasse aan de lage kant. Je merkt dit verschil vooral op wanneer je games speelt of films bekijkt.

Een prettige meevaller vinden we dat het display een 90Hz ververssnelheid kent, waardoor beelden er vloeiender uitzien dan wat we gewend zijn van de standaard 60Hz displays (waar de concurrentie veelal gebruik van maakt). De beeldverversing van 90Hz komt vooral van pas wanneer je door je sociale media feed scrolt of door het menu navigeert. Doordat de chipset niet super snel is, zie je af en toe wel een dipje in de beeldverversing.

(Image credit: Future)

Het schermformaat leent zich uitstekend voor het bekijken van video's en het inzien van je Twitter- of Facebook-tijdlijn. Door de 20:9 beeldverhouding wordt het display niet buitensporig breed om vast te houden. Tijdens het gamen of bekijken van video's hadden we toch liever een 1080p-scherm gehad.

Bovenaan het display van de Moto G30 vinden we een regendruppelvormige notch terug. Er zijn nog maar weinig smartphones die hiervan gebruikmaken (het merendeel beschikt over een cameragaatje), maar dat was pakweg twee jaar geleden wel anders.

De kleurweergave van de Motorola Moto G30 is prima te noemen. Met name de contrasten zijn voor een LCD-display in deze klasse oké. De maximale schermhelderheid is in de winterzon voldoende, maar verwacht dat je in de zomer af en toe je ogen moet dichtknijpen om het display af te kunnen lezen. De minimale schermhelderheid is lekker donker, waardoor je in de avonduren zonder problemen lang met de G30 kunt spelen.

Camera's

De Motorola Moto G30 is uitgerust met in totaal vijf camerasensoren, waarvan er vier aan de achterkant zitten. De volledige selectie aan de achterkant bestaat uit een primaire 64MP-camera met f/1,7, 8MP-groothoekcamera met f/2,2, 2MP-macrocamera met f/2,4 en een 2MP-dieptesensor met f/2,4. Aan de voorzijde zit een 13MP-frontcamera met f/2,2.

(Image credit: Future)

Foto's van de frontcamera zijn qua resolutie wat aan de mindere kant. Ook zien onze gezichten er een tikkeltje koeler uit dan hoe deze er in het echt uitzien. Desalniettemin zijn de plaatjes vrij helder. We raden je aan om niet altijd blind te varen op de portretmodus met achtergrondvervaging, aangezien deze modus onze gezichten er vaak wat onnatuurlijk uit liet zien. Ook het scherptediepte-effect was niet altijd juist.

Foto's genomen met de primaire camera zien er prettig uit. Met name in goed belichte omgevingen vinden we dat de camera mooi werk aflevert, met een ietwat (prettige) warme tint en goed contrast. Als je goed kijkt, dan zie je dat de plaatjes niet heel gedetailleerd zijn, met name wanneer de lichtomstandigheden suboptimaal zijn, maar hier hebben vrijwel alle goedkopere telefoons last van.

De foto's van de groothoekcamera zijn iets helderder maar ook koeler qua kleur. Ze zijn zeker goed genoeg om te delen met vrienden, maar verwacht niet al te veel details bij deze sensor (zoals bij vrijwel alle groothoekcamera's in dit segment).

De macrocamera en dieptesensor zijn twee camera's die we heel vaak terugzien bij telefoons, maar naar onze mening weinig meerwaarde bieden. Foto's met de macrocamera zijn vaak niet echt de moeite waard en een stuk minder scherp dan ingezoomde plaatjes van de primaire camera. Dat komt onder meer omdat je heel dicht bij het object moet staan waar je een foto van wil maken, met als gevolg dat je het licht blokkeert. Dankzij camerasoftware is het tevens al lang mogelijk om scherptediepte-effecten toe te passen zonder een extra sensor.

(Image credit: Future)

Een zoomcamera ontbreekt zoals je hebt kunnen lezen. Je bent dus afhankelijk van digitale zoom, waarbij het maximum 8x zoom bedraagt. Dankzij de 64MP-camera zien ingezoomde plaatjes er nog altijd niet super uit, maar zeker beter dan wat menig concurrent biedt.

Video's opnemen is mogelijk in maximaal 1080p met 30 of 60 frames per seconde. De opgenomen video's zien er goed genoeg uit voor sociale media, maar af en toe lijkt het alsof de autofocus van hop naar her springt. Dat komt de algehele kwaliteit niet ten goede.

De camera-app zelf ziet er vrij strak en schoon uit. Je hebt de keuze uit diverse cameramodi, waaronder Portret, Nachtzicht, Panorama en meer. De speciale opties zitten allemaal in het extra menu verstopt, zodat je bij het openen enkel Video en Foto ziet. Dit maakt de app zeker voor de minder ervaren gebruikers onder ons prettig in gebruik.

Voorbeeldfoto's camera

Afbeelding 1 van 9 De primaire camera aan het werk. (Image credit: Future) Afbeelding 2 van 9 De groothoekcamera vangt beduidend meer op, maar is minder scherp (Image credit: Future) Afbeelding 3 van 9 Primaire camera (Image credit: Future) Afbeelding 4 van 9 Macorcamera (Image credit: Future) Afbeelding 5 van 9 Selfie in portretmodus (Image credit: Future) Afbeelding 6 van 9 Primaire camera (Image credit: Future) Afbeelding 7 van 9 Goothoekcamera aan het werk. (Image credit: Future) Afbeelding 8 van 9 8x zoom foto. We hebben wel eens erger gezien. (Image credit: Future) Afbeelding 9 van 9 (Image credit: Future) Taken with the main camera.

Prestaties en specificaties

Onder de motorkap drijft een Snapdragon 662-chipset de Motorola Moto G30 aan. Deze chipset is een stuk sneller dan bijvoorbeeld de Snapdragon 460 die in de OnePlus Nord N100 en Nokia 3.4 zit, maar is iets minder sterk dan de Snapdragon 730G van de Moto G9 Plus bijvoorbeeld.

(Image credit: Future)

De Motorola Moto G30 behaalt in onze Geekbench 5 test een multi-core score van 1267. Dat is beter dan de 1094 van de G10 (die hier niet verschijnt), maar niet zo goed als de 1430 van de Nokia 5.4 en 1690 van de Moto G9 Plus. Het is dus niet de snelste smartphone op de markt, maar je kunt het slechter treffen.

Een score op Geekbench vertelt echter verre van het volledige verhaal. In de praktijk vinden we de Moto G30 best prima werken. Uiteraard zie je hier en daar een framedrop (zeker dankzij het 90Hz display), maar spellen zoals PUBG Mobile en Call of Duty: Mobile werken prima, zij het af en toe op de grafisch beste stand. De score van Geekbench verbaast ons dan ook een beetje, aangezien de G30 in de praktijk best oké aanvoelt, ook wanneer je aan het multitasken slaat.

De Motorola Moto G30 komt uit de doos met 4GB RAM en 128GB aan intern opslaggeheugen. Met name de 128GB opslagcapaciteit is mooi meegenomen voor een toestel uit deze prijsklasse. Ter vergelijking: het instapmodel van de veel duurdere iPhone 12 krijgt slechts 64GB opslag mee. Bovendien is het geheugen van de Moto G30 uitbreidbaar aan de hand van een microSD-kaartje.

Software

De Motorola Moto G30 draait op een vrijwel schone schil van Android 11. Motorola zelf noemt haar schil 'MyUx', maar buiten de Moto-app en bijbehorende handigheden ziet het eruit als stock Android. Er zijn dus weinig extra vooraf geïnstalleerde apps aanwezig, maar wel handige functies zoals een volledig werkende donkere modus.

(Image credit: Future)

Zoals gezegd is de Motorola-app met features het extraatje wat de fabrikant bovenop Android biedt. Zo kun je in de app bij Moto Acties gebaren inschakelen om snel applicaties of functies te gebruiken. Onze favoriet blijft het twee keer 'zwaaien' met de Moto G30, waarna de zaklamp wordt geactiveerd. Ook handig: twee keer het toestel draaien zorgt ervoor dat de camera-app opent. Het zijn leuke toevoegingen die zeker praktisch nut hebben.

De Moto G-serie krijgt niet al te veel updates vergeleken met concurrenten zoals Nokia. Ook bij de Moto G30 mag je rekenen op slechts één grote software-update naar Android 12. Je krijgt wel twee jaar lang elk kwartaal een beveiligingsupdate.

Verder voelt het swipen en navigeren door het OS erg soepel aan. Op dit vlak hebben we dan ook niet veel te klagen over de Moto G30.

Batterijduur

De Motorola Moto G30 is uitgerust met 5.000mAh aan accucapaciteit. Dat is een flinke lading aan accusap om te gebruiken. In combinatie met de lage resolutie van het display en relatief zuinige chipset is de G30 op papier in ieder geval een verstandige keuze voor iedereen die zo min mogelijk zijn of haar toestel wil opladen.

In de praktijk blijkt dat de specificaties onze verwachtingen waar maken. Regelmatig hielden we aan het eind van de dag ongeveer 50 procent batterij over. Het toestel kan het bij regulier gebruik met hier en daar wat muziek, sociale media en berichten sturen makkelijk twee volle dagen uithouden op één cyclus. Ook bij intensief gebruik hoef je je geen zorgen te maken dat je aan het eind van de dag naar de adapter moet grijpen.

De laadsnelheid bedraagt 20W. Dat klinkt op papier niet slecht, maar door de accucapaciteit van de Moto G30 duurt het iets meer dan twee uur voordat de smartphone volledig is opgeladen.



Moet ik de Moto G30 kopen?

(Image credit: Future)

Koop hem als...

Je een sterke batterijduur zoekt

De Motorola Moto G30 houdt het makkelijk één tot twee dagen vol op één accucyclus, en dat is iets wat iedereen wel kan waarderen.

Je niet veel geld wilt besteden aan een smartphone

Ga je niet graag de grens van 200 euro over voor een nieuwe smartphone? Dan behoort de Moto G30 tot een van de betere opties in de markt.

Je veel opslag nodig hebt

De Moto G30 is een van de weinige budget smartphones die uit de doos met 128GB aan (uitbreidbaar) opslaggeheugen komen. Vooral op de lange termijn is dit een prettige bijkomstigheid.

Koop hem niet als...

Je een handzame smartphone zoekt

De Motorola Moto G30 is bijzonder lang en weegt ook niet niks. Gebruik met één hand is voor de meeste mensen dan ook lastig, en de term 'broekzakvriendelijk' verdient deze smartphone ook zeker niet.

Je de Google Assistant niet gebruikt

De plaatsing van de Google Assistant-knop boven de volumeregelaar en aan/uit-knop is zeker niet iets wat iedereen kan waarderen.