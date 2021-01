Motorola Moto G9 Play review

Review in twee minuten

De Motorola Moto G9 Play is een goedkope Android-smartphone, die redelijk lastig te verslaan is - mits je de Chinese merken Realme en Xiaomi compleet negeert.

Voor weinig geld krijg je een smartphone met een groot scherm, redelijk wat opslaggeheugen, degelijke algemene prestaties en een camera die (in sommige situaties) mooie beelden kan schieten.

Een paar kleine extraatjes veranderen de Motorola Moto G9 Play van een acceptabele Android-smartphone in een redelijk goed toestel. Het heeft een slimme nachtmodus en in vergelijking met andere toestellen in het prijssegment een redelijk luide speaker.

Andere toestellen in de Moto G-reeks beschikken over stereospeakers in plaats van de monospeakers die in dit geval gebruikt worden. De Moto G9 Play loopt echter niet ver achter op het gebied van volume op iets wat drie keer zoveel kost.

Motorola’s Night Vision-cameramodus is normaal gesproken enkel geïmplementeerd in de wat hogere klasse Moto-smartphones. De modus verbetert foto's die in het donker genomen worden aanzienlijk. Echter reikt de camera op andere vlakken niet verder dan slechts een instapniveau camera.

Het toestel is een stuk beter dan de Nokia 3.4 die we recentelijk onder de loep hebben genomen. De Motorola Moto G9 Play brengt de prestaties naar een level waar we tevreden over zijn. Bovendien krijg je meer waar voor je geld dan bij de Samsung Galaxy A21. De Xiaomi Redmi Note 9 biedt vergelijkbare hardware, maar beschikt wel over een Full HD+-scherm, in plaats van het 720p-scherm in de G9 Play.

Prijs en beschikbaarheid

De Motorola Moto G9 Play is nu verkrijgbaar voor een bedrag van 169,99 euro. Dit prijskaartje maakt de Moto G9 Play het goedkoopste toestel in de G9-reeks tot nu toe (net onder de Moto G9 Power).

Het toestel is verkrijgbaar op de website van Motorola en in de grote webwinkels.

(Image credit: TechRadar)

Ontwerp

De Motorola Moto G9 Play is erg goedkoop, vooral aangezien het eruitziet als een toestel dat misschien wel 300 tot 400 euro kost (van een afstandje dan).

Het heeft een groot scherm, een goed uitziende traanvormige notch, en een ontwerp dat het gebogen glas aan de achterkant en de aluminium zijkanten van prijzigere toestellen nabootst. Het toestel is echter vrijwel volledig van plastic gemaakt. Zowel de achterkant en zijkanten, als de zijknoppen zijn van plastic. Het scherm en het camerablok zijn wel van glas, maar het geheel voelt wat goedkoop aan.

Ben je toch op zoek naar een glazen of metalen toestel? Dan zal je op zoek moeten naar een duurder toestel dan de Moto G9 Play, zoals de OnePlus Nord.

(Image credit: TechRadar)

Dit toestel heeft een koptelefoonaansluiting, een USB-C-poort, en een degelijke vingerafdrukscanner op de achterkant. Het duurt ongeveer een halve seconde om de Moto G9 Play te ontgrendelen, wat iets langzamer is dan sommige toestellen. Het is iets wat ons opvalt bij het actief analyseren van de telefoon, maar niet iets wat echt merkbaar is bij 'normaal' gebruik.

Motorola gebruikt een vierkant camerablok aan de achterkant, zoals we kennen van de iPhone 12 Pro. De Motorola Moto G9 Play ziet er niet even verfijnd uit, maar het is wel een handige truc om potentiële kopers te doen vermoeden dat het toestel duurder is dan het in werkelijkheid is.

De Moto G9 Play heeft daarnaast een waterafstotende 'nano'-coating verwerkt in de achterkant. Dit betekent niet gelijk dat je het toestel in het water moet gooien, maar het zou iets beter tegen waterdruppels kunnen dan een hoop andere goedkope smartphones.

Scherm

De Moto G9 Play beschikt over een 6,5 inch LCD-scherm (720x1600). Het heeft niet bepaald hoogwaardige kenmerken, maar door goede, betaalbare schermen als deze kom je dicht genoeg bij de ervaring van veel duurdere toestellen.

De kleurweergave van het scherm is in orde, al is het niet zo verzadigd, zelfs niet als je het kleurprofiel 'Verzadigd' gebruikt. De Moto G9 Play ondersteunt geen HDR-video, maar HDR op smartphones vinden we toch een beetje nutteloos.

Er is geen radicale verandering op te merken als je vanaf extreme hoeken naar het scherm kijkt, met uitzondering van wat verlies in helderheid. Dit is een teken van een deugdelijk scherm. De piekhelderheid in een SpyderX-meting bedroeg precies 400cd/m.

(Image credit: TechRadar)

Dit is slechts een derde van de helderheid van toestellen als de Samsung Galaxy Note 20 Ultra, maar het is nog steeds genoeg om het scherm in de buitenlucht redelijk te kunnen aflezen. We hoopten echter dat er iets meer te bieden was als het gaat om het schieten van foto's in lichte omgevingen.

De grootte van het scherm is een groot voordeel voor vrijwel alle games en apps. Voor hetzelfde bedrag bieden de Xiaomi Redmi 9 en Redmi Note 9 een 1080p-scherm. Die hogere pixeldichtheid zorgt ervoor dat teksten scherper worden weergegeven.

(Image credit: TechRadar)

Camera

De Moto G9 Play beschikt over drie camera's aan de achterzijde, al voelt het als een telefoon met slechts één camera, aangezien er slechts één field of view aanwezig is. Er is geen zoom present, en ook geen groothoekcamera.

De overige twee camera's zijn een 2MP-macrolens en een 2MP-dieptecamera voor de portretmodus. Zoals gewoonlijk is deze lage resolutie macrolens het niet waard om te gebruiken. De diepteondersteuning is redelijk standaard, waardoor het niet in staat is om complexere scènes aan te kunnen. Het resulteert te vaak in vage patronen met wazige en scherpe gebieden.

De twee extra camera's zien we voornamelijk als opvulling, maar we zijn wel blij dat de diepteondersteuning aanwezig is. Hierdoor kan de Moto G9 Play namelijk wazige achtergronden maken van elk object, en niet enkel van mensen. Dit is iets wat veel goedkopere smartphones niet kunnen. Hieronder kun je zien waar de portretmodus toe in staat is, onder de juiste omstandigheden.

(Image credit: TechRadar)

De bonuscamera's van de Moto G9 Play maken gebruik van f/2,4 OmniVision OV02B-sensoren. De hoofdsensor is een 48MP f/1,7 Samsung GM1, die vaker wordt gebruikt in goedkopere toestellen, waaronder de Xiaomi Redmi Note 9 en TCL 10L.

Het gaat hier niet om een geweldige sensor. Het heeft minder details en een lager dynamisch bereik dan de Sony IMX586 die in veel high-end toestellen wordt gebruikt. De Moto G9 Play presteert echter goed genoeg voor een toestel met zo'n lage prijs.

In de meeste situaties maakt het gebruik van HDR om de schaduwen wat op te krikken, terwijl de details van de highlights bewaard blijven. Hoewel veel van onze foto's een lichte paarse of rode waas over zich heen hebben, is de kleurweergave van de Moto G9 Play over het algemeen erg natuurgetrouw in het daglicht.

Er is zelfs een aangename verrassing aanwezig voor fotografie in het donker. Over het algemeen hebben goedkopere toestellen in de Moto G-reeks geen beschikking over de Night Vision-modus van Motorola, maar voor de Moto G9 Play is dit wel het geval. De functie voegt verschillende kiekjes samen en verbetert op basis daarvan de helderheid, duidelijkheid en details van de afbeeldingen. Dit kan voor significante verschillen zorgen in de kwaliteit van de foto's.

(Image credit: TechRadar)

De meeste goedkope smartphones die gebruikmaken van een dergelijke nachtmodus, slagen er enkel in om de beelden iets helderder te maken. De Moto G9 Play krijgt het voor elkaar om ook de details en textuur van de afbeelding te verbeteren. We raden het zelfs aan om de Night Vision binnenshuis te gebruiken, alsook voor niet-bewegende objecten, omdat het ook deze afbeeldingen weet te verbeteren. De Moto G9 Play heeft dus niet echt een bijzondere camera, maar zonder al te veel moeite en kennis kun je er toch wat degelijke foto's mee schieten.

De videomogelijkheden zijn redelijk beperkt. Je kunt slechts in 1080p-resolutie filmen bij 60 frames per seconde. We raden zelfs aan om 30 fps te gebruiken, aangezien het de beste kwaliteit biedt en ook beeldstabilisatie ondersteunt. Zonder deze beeldstabilisatie ziet het materiaal van dit toestel er niet zo best uit.

De camera aan de voorzijde kan door voor een redelijk acceptabele selfiecamera. Het heeft een 8MP-sensor (f/2,2). Het toestel heeft bovendien een speciale portretmodus voor selfies, wat een mooie aanwinst is. Deze maakt de achtergrond wazig, waardoor je gezicht scherper lijkt.

Afbeelding 1 van 7 Portretmodus maakt de achtergrond wazig. (Image credit: TechRadar) Afbeelding 2 van 7 Een sombere dag wordt was minder somber door de HDR-optimalisatie. (Image credit: TechRadar) Afbeelding 3 van 7 De Night Vision-modus. (Image credit: TechRadar) Afbeelding 4 van 7 Niet slecht voor de prijs. (Image credit: TechRadar) Afbeelding 5 van 7 Dit toont wat je kunt met de portretmodus. (Image credit: TechRadar) Afbeelding 6 van 7 Met de vacht van deze pony's kan de Moto G9 Play niet goed overweg, maar dat was te verwachten van zo'n goedkoop toestel. (Image credit: TechRadar) Afbeelding 7 van 7 Nog een prima kiekje. (Image credit: TechRadar)

Specificaties en prestaties

De Motorola Moto G9 Play maakt gebruik van de Qualcomm Snapdragon 662-chipset, met 4 GB RAM-geheugen en 64 GB opslaggeheugen. Dat is redelijk wat opslag, en genoeg RAM om de Android 10-software tevreden te houden.

In dagelijks gebruik merken we dat apps er iets langer over doen om te laden in vergelijking met toestellen die een paar honderd euro duurder zijn. Er is zo nu en dan een duidelijke pauze merkbaar als je tussen verschillende onderdelen van de interface navigeert. Het voelt soms alsof de telefoon moeite heeft om jou bij te houden, en dat is iets wat we liever niet zouden zien.

De Moto G9 Play is verder erg prettig om te gebruiken. Voor een toestel in dit prijssegment is het een makkelijke keuze. In Geekbench 5 scoort het een score van 1.376. Dat is een stuk beter dan de 900 punten die de Moto G8 Play minder scoort. Dat toestel gebruikt dezelfde processor als de iets betere Moto G9 Power.

Gaming vormt niet al te veel problemen. Fortnite werkt op zo'n 20 tot 30 fps, wat acceptabel is. Enkel bij het springen uit het vliegtuig is er een framedrop tot onder de 20 fps. Ook PUBG werkt prima, met de 'balanced' graphics ingeschakeld.

De frame rate van Asphalt 9 is niet erg consistent, zoals doorgaans het geval is bij goedkopere telefoons. Het ziet er niet zo mooi uit als op toestellen uit het hogere segment, maar biedt nog steeds veel raceplezier.

(Image credit: TechRadar)

De software van de Motorola Moto G9 Play is precies wat je zou verwachten van een Moto-toestel. Het is niet de standaard Android, maar is alsnog strak en simpel. Motorola voegt daarnaast nog wat gebaren toe, waarvan 'Peek' waarschijnlijk de meest handige is. Er komt een scherm tevoorschijn als je de Moto G9 Play op tafel hebt liggen en je het aanraakt. Peek toont vervolgens de tijd en notificatie-iconen.

Batterij

De Motorola Moto G9 Play heeft de beschikking over een 5,000mAh batterij. De G9 Play weet het langer vol te houden dan een hoop high-end smartphones met dezelfde batterijcapaciteit. We houden gemiddeld zo'n veertig procent accusap over tegen de tijd dat we naar bed gaan. Het is niet nodig geweest om het toestel al eerder op te laden in de vrees om met een lege telefoon te komen te zitten. De batterij behoort in de Moto G9 Play in ieder geval niet tot je zorgen.

(Image credit: TechRadar)

De Motorola Moto G9 Power zou het met de 6000mAh batterij iets langer moeten volhouden, maar we denken dat veel mensen toch liever de G9 Play zullen willen. Met een gewicht van 221 gram, een dikte van 9,7 mm en een breedte van 76,8 mm is de G9 Power een bakbeest. De Play weegt daarentegen zo'n 21 gram minder. Een significant verschil, als je het ons vraagt.

Voor een goedkoop toestel, is de oplaadsnelheid erg goed te noemen. De Moto G9 Play beschikt over een 20W-oplader. Dit betekent dat je het apparaat snel kunt opladen. Alhoewel, snel: het duurt ruim 2 uur voordat de grote accu volledig is opgeladen. Er is geen mogelijkheid om het toestel draadloos op te laden, maar gezien de prijs is dat niet vreemd.

Moet ik het kopen?

(Image credit: TechRadar)

Koop het als...

Je een betaalbare telefoon wil

De Moto G9 Play is een degelijke, betaalbare smartphone. Je hoeft niet diep in je buidel te tasten om er een te kopen. Er zijn hier en daar wat compromissen gesloten, maar de prijs is laag genoeg om de gebreken allemaal te vergeten, voor het grootste deel dan.

Je niet wil omkijken naar de resterende batterijduur

Je hoeft je niet druk te maken dat de Moto G9 Play zonder accusap komt te zitten. Dit is een klassiek toestel waar je minder naar om hoeft te kijken. Voor lichte gebruikers kan het apparaat twee dagen mee, voor veeleisende gebruikers in ieder geval een volledige dag.

Je kwalitatief geluid wil

De kwaliteit van de speakers is verrassend ‘pro’ voor een budgettelefoon. De Moto G9 Play heeft een kleine speaker, maar klinkt erg goed. Er komt alleen mono-geluid uit, en geen stereo. Toch zal je met plezier kunnen luisteren naar podcasts of muziek via de speakers van deze telefoon.

Koop het niet als...

Je een scherp scherm wil

De Moto G9 Play beschikt slechts over een 720p-scherm. We vinden dit niet zo'n groot probleem vanwege de lage prijs, maar het zorgt er wel voor dat het scherm minder duidelijk is, dan telefoons met een 1080p-scherm.