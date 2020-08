Voor zijn prijs doet de Xiaomi Redmi Note 9 erg veel goed. Vooral het Full HD-display is erg indrukwekkend op dit prijspunt en het moderne design past bij smartphones van enkele honderden euro's meer. De batterij is fantastisch en de algemene prestaties zijn erg degelijk en we merkten weinig haperingen op. Alleen de camera's stellen wat teleur, aangezien alleen de hoofdcamera echt degelijke plaatjes kan schieten. De camera-app zelf reageert tot slot nogal traag en videoprestaties zijn niet om over naar huis te schrijven.

Wie op zoek gaat naar een goedkope smartphone, komt vaak bij het Chinese Xiaomi terecht. Het merk heeft niet alleen erg veel smartphones in het algemeen, maar ook erg veel goedkopere opties. Voeg daar aan toe dat Xiaomi erom bekend staat om je veel waar voor je geld te geven en je krijgt een succesvol recept.

Wij hadden de kans om de Xiaomi Redmi Note 9 te testen, een smartphone van amper 200 euro met enkele indrukwekkende specificaties waaronder een 48MP-camera en een joekel van een batterij.

Modern design en scherp display

Op het eerste gezicht lijkt de Xiaomi Redmi Note 9 geen budgetsmartphone. We zien onderaan een USB-C-poort voor de oplader en achteraan maar liefst vier camera’s in een centraal camera-eiland met daaronder de vingerafdrukscanner. Vooraan zien we een Full HD-display met een punch-hole camera linksboven. De randen rond het scherm zijn relatief dun en alleen de onderste rand is hier iets dikker. Vervolgens zit er nog een 3,5mm-koptelefoonaansluiting onderaan.

(Image credit: Future)

Dat Full HD-display is trouwens een grote verrassing aangezien smartphones onder de 200 euro bijna altijd een HD-display hebben. In de doos zit zelfs een zwarte cover voor extra bescherming. Die bescherming is welkom want de achterkant is volledig van plastic terwijl de voorkant beschermd wordt door Gorilla Glass 5 met daarover een vooraf aangebrachte screen protector. De kleurenweergave van het lcd-display is hier weliswaar niet altijd realistisch en soms wat flets, maar dat kunnen we door de vingers zien op dit prijspunt. De donkere schaduw die op felle achtergronden rond de selfiecamera te zien is, kan dan weer wel storend zijn voor sommigen.

Degelijke prestaties met de nodige bloatware

De prestaties zijn altijd een belangrijk punt bij goedkope smartphones. We verwachten geen topprestaties maar het toestel moet natuurlijk wel bruikbaar zijn zonder dat we een stoel door het raam willen gooien. Zoals we verwacht hadden, staat er wat bloatware op de Xiaomi Redmi Note 9. Enkele apps met “hulpmiddelen” die niet meteen behulpzaam zijn en voornamelijk de 64GB aan interne opslag volproppen, waarvan al 15GB ingenomen wordt door systeembestanden. Er is gelukkig ook een versie met 128GB interne opslag en je kan ook altijd een geheugenkaart gebruiken

(Image credit: Future)

Het besturingssysteem van Xiaomi brengt wederom sterke wijzigingen aan tegenover een stockversie van Android, maar wij zijn gewoon blij dat er inmiddels een applade is zodat het startmenu ordelijk kan zijn. Over het algemeen verloopt alles vrij vlot op de Xiaomi Redmi Note 9. Met het nodige geduld kan je zelfs lichte games spelen, hoewel die iets langer nodig hebben om op te starten. De ingebouwde game booster zorgde er wel voor dat alles vlot bleef gaan. Tijdens ons dagelijks gebruik merkten we soms dat er een paar kleine haperingen waren bij het wisselen van apps. Aan het einde van de rit zijn er geen apps geweest die zichzelf hebben afgesloten of volledig blokkeerden, dus al bij al zijn we tevreden.

De batterij is hier misschien wel het meest indrukwekkende onderdeel. Met 5.020mAh aan batterijcapaciteit konden wij meestal twee volledige dagen verder. Je zal alvast nooit op zoek moeten naar een stopcontact als je de Xiaomi Redmi Note 9 elke nacht aan de oplader hangt. Ook 18W-snelladen is een aangename verrassing, zeker als je erbij nadenkt dat de iPhone 11 Pro Max die 1000 euro meer kost dezelfde laadsnelheid heeft. Gezien de erg grote batterij mag je alsnog rekenen op een kleine twee uur om hem volledig op te laden met de lader in de doos.

Wisselvallige camera’s

Tot slot hebben we de vijf camera’s van de Xiaomi Redmi Note 9: een 13MP-selfiecamera aan de voorkant, 48MP-hoofdcamera, 8MP-groothoekcamera, 2MP-macrocamera en 2MP-dieptesensor achteraan. Wat meteen opviel, was de trage reactietijd van de camera-app. Bij eender welke camera merkten we op dat de Xiaomi Redmi Note 9 moeite had om het beeld te volgen en haperde hij regelmatig. Het is dan ook geen verrassing dat 4K-video geen optie is en hij maximaal in Full HD bij 30fps kan opnemen. Bij het nemen van een foto merkten we ook op dat we iets langer moesten wachten dan gewoonlijk voor de foto daadwerkelijk genomen was. Wie vaak snel zijn smartphone uit zijn broekzak neemt om een foto te maken, loopt hier dus mogelijk tegen problemen aan.

(Image credit: Xiaomi)

Met het nodige geduld kan de Xiaomi Redmi Note 9 wel enkele goede plaatjes schieten. Vooral de 48MP-hoofdcamera is indrukwekkend voor deze prijs. Die neemt standaard foto’s van 12MP, maar er is ook een optie om foto’s in 48MP te nemen. De 2MP-macrocamera heeft dan wel autofocus maar door de lage resolutie ga je hier waarschijnlijk weinig echt goede foto’s mee kunnen nemen. De 8MP-groothoekcamera presteerde goed bij daglicht en we hadden hier nooit last van het zogenaamde visoogeffect waarbij de randen gebogen worden.

Wanneer de zon ondergaat, merk je echter dat je nog steeds een budgettoestel in je handen hebt. Er is een nachtmodus aanwezig en voor dit geld is die zeker degelijk te noemen. In de juiste omstandigheden zal je perfect bruikbare foto’s kunnen nemen die direct naar Instagram gestuurd mogen worden. Toch zagen we geregeld ruis op foto’s en sloeg de Xiaomi Redmi Note 9 er nooit in om de donkere lucht volledig ruisvrij te houden. De prestaties van de groothoekcamera bij weinig licht zijn ronduit slecht en laten elk detail verdwijnen als sneeuw voor de zon. Hetzelfde geldt tot slot voor de selfiecamera die bij daglicht goed werk aflevert, maar teleurstelt in omgevingen met weinig licht.

Cameravoorbeelden

Afbeelding 1 van 10 Hoofdcamera (Image credit: Future) Afbeelding 2 van 10 Hoofdcamera (Image credit: Future) Afbeelding 3 van 10 Groothoekcamera (Image credit: Future) Afbeelding 4 van 10 Hoofdcamera (Image credit: Future) Afbeelding 5 van 10 Hoofdcamera (Image credit: Future) Afbeelding 6 van 10 Hoofdcamera (Image credit: Future) Afbeelding 7 van 10 Hoofdcamera (Image credit: Future) Afbeelding 8 van 10 Groothoekcamera (Image credit: Future) Afbeelding 9 van 10 Hoofdcamera (Image credit: Future) Afbeelding 10 van 10 Hoofdcamera (Image credit: Future)

Zou ik de Xiaomi Redmi Note 9 kopen?

(Image credit: Xiaomi)

Koop hem als...

je een klein budget hebt

Een degelijke budgetsmartphone is vaak moeilijk te vinden. De Xiaomi Redmi Note 9 slaagt erin om heel wat functies aan te bieden die je niet verwacht voor zijn prijspunt en dat kunnen we alleen maar aanmoedigen.

je een gigantische batterij wilt

Bijna alle high-end smartphones moeten na het einde van de dag aan de oplader gehangen worden, maar dat is hier niet zo. Deze smartphone is geen snelheidsduivel en heeft een joekel van een batterij waarmee je meestal twee volledige dagen verder kan.



je houdt van een modern design

Veel budgetsmartphones hebben een design dat budget schreeuwt, maar ook dat is hier niet zo. De vier centrale camera's achteraan en de punch-hole camera vooraan zorgen voor een erg moderne look en feel. Op het eerste gezicht kan dit een smartphone zijn die twee keer zoveel kost.

Koop hem niet als...

je een power-user bent

Als je vaak je smartphone gebruikt, dan wil je misschien wat meer geld bij elkaar sparen. We merkten inderdaad zelden haperingen op, maar als je intensief gebruik maakt van je smartphone, kunnen de haperingen zich opstapelen en storend worden.

je graag foto's neemt

Er mogen dan wel vijf camera's in totaal aanwezig zijn, maar de hoofdcamera is in feite de enige die degelijke plaatjes kan schieten. De camera-app reageert daarnaast niet heel snel en foto's bij weinig licht zijn over het algemeen erg teleurstellend.