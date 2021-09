'Huawei werkt aan rivaal voor Samsung Galaxy Z Flip 3'

Naast Samsung is Huawei een van de grootste spelers op de markt van vouwbare smartphones. Tot nu toe hebben alle foldables van het merk, waaronder de Huawei Mate Xs, een groot tabletachtig scherm gekregen. Het lijkt erop dat Huawei nu van plan is een clamshell foldable uit te brengen, die meer wegheeft van de Samsung Galaxy Z Flip 3 of Motorola Razr 2020.

Volgens leaker @Panda zal een dergelijk toestel later dit jaar verschijnen en de naam Huawei Mate V krijgen. Dit meldt de leaker op het Chinese sociale netwerk Weibo.

Naar verluidt zal de foldable een Kirin 9000-chipset onder de motorkap hebben, net als de Huawei Mate 40 Pro. Deze high-end chipset verscheen in 2020, maar is vandaag de dag wel wat gedateerd.

Het is mogelijk dat de processorkeuze de kosten laag kan houden, op eenzelfde manier als Motorola dat deed met de Razr 2020. Dit toestel maakt gebruik van de middenklasse Snapdragon 765G.

Er is verder geen informatie bekend over de Huawei Mate V. We zijn inmiddels al in het laatste kwartaal van het jaar beland en het bedrijf maakt op 21 oktober nog een aankondiging. Mogelijk zullen we dan meer horen over het toestel.

Voorlopig kunnen we dit nieuws beter met een korrel zout nemen, vooral aangezien de bron nu niet bepaald een sterk track record heeft. Bovendien zouden we verwachten op dit moment al meer over het toestel gehoord te hebben.

Het is echter niet voor het eerst dat de Huawei Mate V in leaks opduikt. In 2020 heeft Huawei het handelsmerk van de Mate V en een patent voor een vouwbaar toestel aangevraagd. We wisten dus al dat het bedrijf met een dergelijke smartphone wilde experimenteren.

Samsung Galaxy Z Fold 3 (Image credit: Aakash Jhaveri)

Opinie: kom maar op met die foldables

De smartphonemarkt is wat gestagneerd als het aankomt op nieuwe functies en innovatie. De meeste (high-end) toestellen presteren goed, maar krijgen vaak relatief kleine upgrades. Vouwbare toestellen kunnen echter een rooskleurige toekomst betekenen.

Het is de grootste verandering die we ooit in een smartphone hebben gezien. Vouwbare toestellen bieden nieuwe vormfactoren en gebruiksmogelijkheden. Ze zorgen ervoor dat de industrie weer spannend wordt.

Voorlopig gaat vooral Samsung aan de haal met vouwbare toestellen. Huawei en Motorola volgen, maar het lijkt erop dat alleen Samsung écht gecommitteerd is. Om echt een vogelvlucht te kunnen nemen, moeten er meer bedrijven met vouwbare toestellen aan de slag.

Concurrentie is nodig om betere producten te verkrijgen en vooral lagere prijzen tot stand te laten komen. We hopen daarom dat de Huawei Mate V onderweg is en slechts het beginpunt is van meer foldables van Huawei.

Via GSMArena