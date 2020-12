Huawei Mate 40 Pro review

De Huawei Mate 40 Pro zou de perfecte smartphone kunnen zijn. De hardware is van topklasse en Huawei heeft gekozen voor een iets minder alledaags design dat enorm goed in de hand ligt. De camera's presteren stuk voor stuk fantastisch en er zijn wederom grote stappen voorwaarts gezet. Het blijft jammer dat de software niet meewerkt in dit verhaal en dat je via omwegen sommige apps moet installeren zonder de garantie dat ze zullen werken naar behoren.

Ondanks alles is Huawei erin geslaagd om de volledige Mate 40-reeks te lanceren aan het einde van 2020. In België en Nederland ligt de focus op de Huawei Mate 40 Pro, dus naar goede gewoonte hebben wij deze smartphone aan een grondige review onderworpen.

De Mate-reeks staat sinds jaar en dag bekend als een van de beste smartphones voor foto en video. Het grote nadeel van Huawei-smartphones is dat ze geen toegang meer hebben tot de Google Play Store en Google services, waardoor je voornamelijk aangewezen bent op de Huawei AppGallery met een beperkter aanbod apps.

(Image credit: TechRadar)

Huawei Mate 40 Pro prijs en beschikbaarheid

Sinds medio november 2020 is de Huawei Mate 40 Pro verkrijgbaar in Nederland en België bij de meeste retailers. We krijgen hier een enkele configuratie met 8GB RAM-geheugen en 256GB interne opslag.

De richtprijs hiervoor is 1199 euro en je hebt de keuze uit twee kleuren: wit (Mystic Silver) en zwart (Black).

Design en display

Opvallende camera's

Fysieke vergrendel- en volumeknoppen zijn terug

90Hz-display met HDR10-ondersteuning

(Image credit: Future)

De Huawei Mate 40 Pro is een van de weinige smartphones met een echt uniek design. Hij ruilt het rechthoekige camerablok om voor het zogenaamde Space Ring design. In deze zwarte cirkel op de achterkant vinden we de vier verschillende camera’s terug, waarover zo meteen meer.

De Mate-reeks staat ook bekend om de sterk aflopende schermranden. Huawei ging zelfs zo ver dat het de fysieke volume- en ontgrendelknoppen volledig verwijderd had om extra in te zetten op die randen. Dit jaar is er gelukkig geluisterd naar de feedback van gebruikers, waardoor we de fysieke knoppen terug hebben gekregen. De knoppen zitten wel meer naar onder dan we gewend zijn, maar dit was niet storend in de praktijk. Iets wat we dan weer niet terugzien, is de koptelefoonaansluiting. We moeten het dus doen met uitsluitend een USB-C-poort hier. Een laatste pluspunt is dat we nu voor het eerst stereospeakers krijgen.

In het display zien we linksboven een dubbele selfiecamera in een pilvormige punch-hole. Dit neemt minder plaats in beslag dan de notch van de iPhone, maar is dan weer erg groot (en mogelijk storend) in vergelijking met de kleine centrale punch-hole van de Samsung Galaxy Note 20 Ultra.

(Image credit: Future)

Het OLED-display van 6,76 inch heeft een verversingssnelheid van maximaal 90Hz en maximale resolutie van 2772 x 1344. Je kan ook tegelijk 90Hz en deze hoogste resolutie activeren in de instellingen, maar hou er wel rekening mee dat de batterij dan sneller leeg zal lopen. Enerzijds is het jammer dat Huawei niet op het niveau van OnePlus en Samsung zit met 120Hz-displays en anderzijds geeft Huawei aan dat ze zich houden aan 90Hz omdat 120Hz te zwaar zou doorwegen op de batterijduur.

Op vlak van kleurenweergave en levendigheid scoort het display van de Huawei Mate 40 Pro wel erg goed. Er is HDR10-ondersteuning voor extra levendigheid bij de juiste content en ook de helderheid is hoog genoeg om nog zichtbaar te zijn in fel licht.

Prestaties en batterij

Kirin 9000 met 8GB RAM en 256GB opslag

5G-ondersteuning

4.400mAh-batterij met 66W-snelladen

Binnenin de Huawei Mate 40 Pro vinden we de gloednieuwe Kirin 9000 chipset met 8GB RAM-geheugen en 256GB interne opslag. Qua prestaties zit hij dus op het niveau van vlaggenschepen zoals de iPhone 12, Samsung S20 en OnePlus 8 Pro. Pure prestaties zijn jammer genoeg al een tijdje geen referentiepunt meer voor Huawei, aangezien de smartphones de nodige beperkingen hebben op vlak van software door het handelsverbod met de VS. De prestaties beoordelen is in dit geval dus grotendeels kijken wat er werkt en wat niet.

Wat er meteen opvalt bij de set-up is dat de Huawei Mate 40 Pro vol staat met bloatware. Er zijn talloze apps en programma’s aanwezig op het homescherm die je waarschijnlijk nooit gaat gebruiken. Je ziet wel meteen de nieuwe Petal Search-zoekbalk waarmee je makkelijk alle apps kan installeren. Geef hier simpelweg een zoekterm in en er wordt gezocht zowel binnen als buiten de Huawei AppGallery naar de app in kwestie. Apps die niet in de AppGallery staan kan je dan via enkele tikjes installeren met het zogenaamde apk-bestand.

Afbeelding 1 van 3 (Image credit: Huawei) Afbeelding 2 van 3 (Image credit: Huawei) Afbeelding 3 van 3 (Image credit: Huawei)

Juich echter niet te snel want apps kunnen hierna wel enkele problemen vertonen omdat er geen officiële ondersteuning is. Vooral games hadden hier problemen. Hearthstone wilde bijvoorbeeld niet meteen opstarten en elke actie in de game die een betaling vereiste, deed alles blokkeren. Ook Twitter wilde ons vreemd genoeg geen meldingen sturen. Toen we een deelstep van Bird wilden gebruiken, stootten we ook op enkele problemen bij het inloggen en de betaling die niet wou doorgaan. Afhankelijk van de apps die je gebruikt, zal je veel of weinig problemen ondervinden met de Huawei Mate 40 Pro. In ons gebruik ondervonden we alvast te veel problemen om hem ooit te gaan gebruiken als ons vaste toestel.

Apps die werken, werken gelukkig erg vlot en snel. Navigeren door de interface en scrollen zien er vloeiend uit door de 90Hz verversingssnelheid en games ondervinden eveneens geen prestatieproblemen. Door de 5G-ondersteuning is het geheel ook toekomstbestendig.

(Image credit: Future)

Tot slot is de batterijduur rechtuit geweldig. De 4.400mAh-batterij gaat met gemak een volledige dag mee (of meer) en verliest ook verrassend weinig capaciteit tijdens het gamen. Opladen gaat daarnaast vliegensvlug met 66W en er is zelfs ondersteuning voor 50W draadloos opladen.

Met de 66W-oplader in de doos werd er maar liefst 15% bij geladen in amper vier minuten en na iets minder dan een kwartier was de batterij al van 0 naar 50% opgeladen. Pas vanaf 85% zagen we dat de laadsnelheid begon af te nemen. Omgekeerd draadloos opladen is ook nog steeds aanwezig zodat je andere apparaten draadloos kan opladen op de achterkant van de Huawei Mate 40 Pro.

Camera's

50MP-hoofdcamera, 20MP-groothoekcamera, 12MP-telecamera met 5x zoom

13MP-selfiecamera met ToF-sensor

Mogelijk de beste camera's die we ooit gezien hebben op een smartphone

Op vlak van camera’s krijgen we een grotendeels bekende opstelling die we al zagen bij de Huawei P40 Pro eerder dit jaar. Achteraan vinden we een 50MP-hoofdcamera, 20MP-groothoekcamer, 12MP-periscoopcamera met 5x optische zoom en een ToF-sensor voor diepte-effecten. Vooraan krijgen we 13MP-selfiecamera en ToF-sensor voor veiligere gezichtsherkenning. Die selfiecamera heeft eveneens de mogelijkheid om een bredere beeldhoek te gebruiken zodat je grote groepen of uitgestrekte landschappen makkelijker in beeld krijgt.

Waar de Huawei Mate 40 Pro op andere vlakken wat achterop hinkt tegenover de concurrentie, staat hij mijlenver voor op vlak van fotografie. Elke camera presteert hier fantastisch en de kans is enorm klein dat je een geheel onbruikbare foto zal nemen. Door de verschillende cameramodi kan je ook naar hartenlust experimenteren om de mooiste plaatjes te krijgen.

(Image credit: Future)

Wat meteen opvalt bij alle camera’s is de kleurencorrectie in eender welke omgeving en op eender welk moment. Zelfs binnenshuis kregen foto’s en selfies meteen een natuurlijkere tint alsof we een mini-zon in onze woonkamer hadden. Vooral bij de groothoekcamera zijn grote stappen gemaakt en we zien hier veel levendigere kleuren dan bij eender welke concurrent. Wanneer de zon ondergaat, wordt de Huawei Mate 40 Pro de stralende ster aan de hemel, want ook de nachtmodus werkt op alle drie de camera’s.

Tussen de hoofdcamera en groothoekcamera zien we amper verschillen op vlak van scherpte en kleuren, maar als we kijken naar de prestaties van de telecamera dan zien we toch dat de kwaliteit hier iets minder is bij weinig licht. De scèneherkenning werkt ook erg accuraat en wist altijd snel onderwerpen te onderscheiden. Binnen enkele seconden werden een zonsondergang, natuur, auto’s en gebouwen herkend, waarna de foto’s daarvan ook aangepast werden om die onderwerpen optimaal in beeld te brengen.

Afbeelding 1 van 26 (Image credit: Future) Afbeelding 2 van 26 (Image credit: Future) Afbeelding 3 van 26 (Image credit: Future) Afbeelding 4 van 26 (Image credit: Future) Afbeelding 5 van 26 (Image credit: Future) Afbeelding 6 van 26 (Image credit: Future) Afbeelding 7 van 26 (Image credit: Future) Afbeelding 8 van 26 (Image credit: Future) Afbeelding 9 van 26 (Image credit: Future) Afbeelding 10 van 26 (Image credit: Future) Afbeelding 11 van 26 (Image credit: Future) Afbeelding 12 van 26 (Image credit: Future) Afbeelding 13 van 26 (Image credit: Future) Afbeelding 14 van 26 (Image credit: Future) Afbeelding 15 van 26 (Image credit: Future) Afbeelding 16 van 26 (Image credit: Future) Afbeelding 17 van 26 (Image credit: Future) Afbeelding 18 van 26 (Image credit: Future) Afbeelding 19 van 26 (Image credit: Future) Afbeelding 20 van 26 (Image credit: Future) Afbeelding 21 van 26 (Image credit: Future) Afbeelding 22 van 26 (Image credit: Future) Afbeelding 23 van 26 (Image credit: Future) Afbeelding 24 van 26 (Image credit: Future) Afbeelding 25 van 26 (Image credit: Future) Afbeelding 26 van 26 (Image credit: Future)

Op vlak van video zien we tot slot nog enkele updates, maar hier zijn we iets minder tevreden. Zo verschilt de ultra-stabiele modus niet erg van de gewone filmmodus, maar heb je in die specifieke modus alleen toegang tot video in 1080p bij 30fps en niet in 4K. Een vervelend punt is dat je tijdens het filmen duidelijk aan het beeld kan zien wanneer er van lens wordt gewisseld. De overgang van hoofdcamera naar telecamera gaat bijgevolg gepaard van een lichte schok in het beeld, die dramatische zoom-shots kan verpesten. Enkele leuke toevoegingen hier zijn de mogelijkheid om in 21:9 (bioscoopformaat) te filmen en de verbeterde nachtvideo’s.

Zou ik de Huawei Mate 40 Pro kopen?

(Image credit: Future)

Koop hem als...

Je een smartphone wil voor zijn camera

Als je je smartphone gebruikt om foto's te nemen en de rest bijzaak is, dan is de Huawei Mate 40 Pro een goede keuze voor je.

Je niet vaak apps gebruikt

Als je niet 100% afhankelijk bent van de apps in de smartphone, dan ga je er weinig mee problemen mee hebben dat het aanbod van de Huawei AppGallery niet alle grote namen heeft.

Je houdt van gebogen displays

Gebogen schermranden zijn niet gemaakt voor iedereen. Maar als je deze premium feature graag hebt, dan zit je hier goed.

Koop hem niet als...

Je een gebruiksvriendelijke ervaring wilt

Huawei mag dan enkele omwegen hebben om jou alsnog toegang te geven tot je favoriete apps, maar die zijn niet feilloos. Sommige apps werken gewoonweg niet.

Je een beperkt budget hebt

De Huawei Mate 40 Pro is niet goedkoop, dus als je een betaalbare smartphone zoekt, kijk je beter verder. De Huawei P Smart-reeks is een betere optie.