Huawei P50 komt wereldwijd op de markt, maar pas in 2022

De Huawei P50 en P50 Pro, de vlaggenschepen van het merk, zijn in juli op de Chinese markt verschenen. Het bedrijf heeft bevestigd aan TechRadar dat ze van plan zijn de telefoons wereldwijd uit te brengen in 2022.

Tijdens een briefing over de Huawei Nova 9 vertelde het bedrijf dat hun vlaggenschip in 2022 naar markten buiten China komt. Ze hebben nog niet bevestigd welke markten dit precies zijn.

Huawei zei niet op welke datum we de telefoons kunnen verwachten. “Ik kan bevestigen dat we begin volgend jaar de P50-serie naar klanten buiten China zullen brengen”, vertelde een vertegenwoordiger van het merk.

Voorheen heeft het bedrijf de P-serie verkocht in Europa, maar in de Verenigde Staten en in Australië komt de telefoon niet altijd uit. We verwachten dat de P50 en P50 Pro naar Europese markten komen, maar in welke landen is nog niet duidelijk.

De Huawei P50 Pro heeft prima specificaties op papier. Een 6,6 inch display, een Qualcomm Snapdragon 888-chipset en een primaire 50MP camera gepaard met een 64MP telefotocamera, een 13MP groothoekcamera en een 40MP zwart-witcamera.

Analyse: Waarom brengt Huawei de telefoon zes maanden later nog uit?

Huawei zit in een vreemde situatie, waar het moest switchen van een standaard Android-besturingssysteem naar hun eigen HarmonyOS-platform, na de Huawei-ban.

De nieuwe software van Huawei is snel aan het groeien, maar het is nog steeds moeilijk om de overstap te maken voor mensen Android gewend zijn. Nog belangrijker is de afwezigheid van de Google Play Store. HarmonyOS wordt steeds groter, maar is het genoeg om klanten te overtuigen?

Mogelijk is dat de reden dat Huawei geen haast heeft om hun vlaggenschip te verkopen buiten China. Het merk doet het goed in hun eigen markt. Dus Huawei kijkt vooral naar Europa voor andere sectoren zoals wearables, audio. Voor de fans van Huawei-smartphones is het jammer dat de smartphone niet eerder beschikbaar is.

De volgende golf van topklasse Android-smartphones komt in begin 2022 met de Samsung Galaxy S22, Xiaomi 12, Oppo Find X4 en de OnePlus 10. Als de Huawei P50-serie hier nog bijkomt is er voldoende competitie.