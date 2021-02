HarmonyOS vervangt Android op Huawei vlaggenschepen

Als een gevolg van het handelsverbod met de Verenigde Staten hinkelt Huawei nu al een tijdje achterop dankzij een afgewaterde versie van Android als besturingssysteem, zonder apps van Google, de Google Play Store of cruciale onderliggende Google-diensten. Het bedrijf heeft nu eindelijk een antwoord klaar in de vorm van zijn HarmonyOS-software.

HarmonyOS is nu al meerdere jaren in ontwikkeling. Het ging van start als een Internet of Things-platform en werd (uit noodzaak) omgevormd naar een besturingssysteem voor smartphones. Bij de lancering van de Huawei Mate X2 vandaag werd er aangekondigd dat de HarmonyOS vanaf april naar de vlaggenschepen van Huawei zal komen.

Het systeem is reeds op smart speakers, wearables en andere toestellen verschenen, maar zo te zien is het nu ook klaar voor smartphones. Dit is geen grote verrassing, aangezien Huawei dit reeds in september al heeft laten vallen.

Het besturingssysteem is echter nog niet volledig klaar, dus de Huawei Mate X2 komt eerst met Android zonder Google-diensten. Het wordt wel een van de eerste smartphones die de HarmonyOS-upgrade in april mag verwachten volgens Huawei. Rond die periode zal de software ook naar andere vlaggenschepen van Huawei worden uitgerold.

Meer details volgen

Meer informatie kunnen we je echter momenteel niet geven. We weten nog niet welke bestaande Huawei-smartphones voor de update in aanmerking komen, dus de kans bestaat dat enkel recente high-end toestellen, zoals de Huawei Mate 40 Pro, hiervoor zullen kwalificeren.

We weten ook nog niet exact hoe HarmonyOS zal werken, of hoe het zal verschillen van Android met de eigen appwinkel van Huawei. Het bedrijf heeft al wel beloofd dat de overschakeling tussen de besturingssystemen snel en eenvoudig zal verlopen, maar het heeft nog geen verdere details voorzien.

Wat we echter wel weten, is dat Huawei uitpakt met de lichte aard van HarmonyOS, dus het zou niet teveel druk op jouw smartphone mogen zetten. Het is bedoeld om een naadloze ervaring te geven over een hele reeks types hardware, dus het moet in staat zijn om op zowel goedkopere als meer high-end toestellen te functioneren.

We zullen je natuurlijk up to date houden zodra we zelf meer over HarmonyOS te weten komen van Huawei, waaronder wat dit juist inhoudt voor de Huawei P50-reeks die we tegen het einde van maart verwachten.