Huawei: smartphones met HarmonyOS komen eraan

Huawei kan terugkijken op een nogal bewogen 2019. Hoewel de verkoop- en omzetcijfers doen vermoeden dat er geen vuiltje aan de lucht is, heeft het handelsverbod van de Amerikaanse overheid toch wel degelijk voor de nodige problemen gezorgd.

Om je geheugen op te frissen: de VS heeft een handelsverbod opgelegd aan Amerikaanse bedrijven, waardoor zij niets meer mogen produceren voor Huawei. Zo blijft open source-software als Android beschikbaar voor Huawei, maar zonder Google-diensten. Het gemis van Google-services zorgde er onder meer voor dat de Mate 30 Pro van vorig jaar niet overal gelanceerd werd. Huawei heeft in de tussentijd echter gewerkt aan een oplossing, namelijk haar eigen HarmonyOS.

HarmonyOS komt naar Huawei smartphones

Huawei-oprichter Ren Zhengfei laat in een interview met het Chinese Sina (via GizChina) weten dat HarmonyOS ergens in de komende jaren verschijnt op de markt. De software moet werken op zowel smartphones als tablets.

De verwijzing naar de lange termijn sluit aan op wat er vorige maand werd gezegd; verwacht niet binnenkort smartphones en tablets met HarmonyOS. Ook lijkt het erop dat lang niet alle toestellen van de ene op de andere dag allemaal gebruikmaken van HarmonyOS; er lijkt nog een rol weggelegd voor Android-software, zij het in afgeslankte vorm.

Huawei heeft tot dusver enkel aangekondigd dat het televisies gaat uitbrengen met HarmonyOS. Het besturingssysteem zou volgens Zhengfei zelfs in auto's gebruikt kunnen worden, maar het heeft nog geen plannen om zelf auto's te maken. Wat automotive betreft richt de Chinese fabrikant zich op software en clouddiensten. De samenwerking met TomTom past perfect in dit streven.

Europese Huawei P40 release?

Of de aanstaande Huawei P40 (Pro) überhaupt naar de Benelux komt, durven we niet met zekerheid te zeggen. Eerder deze maand werd duidelijk dat de Huawei Mate 30 Pro op 24 januari alsnog verkocht gaat worden in onder meer België. De telefoon beschikt standaard echter niet over Google-diensten. Deze zouden via een omweg alsnog erop gezet kunnen worden, maar dit schrikt waarschijnlijk kopers af.

Eenzelfde lot lijkt weggelegd voor de P40 (Pro), en we zouden het een vreemde zet vinden als Huawei wel de P40 uitbrengt in de Benelux maar niet de Mate 30 Pro, want op softwarevlak is er niets veranderd.

Qua specificaties verwelkomen we echter graag de nieuwe Huawei P-serie, al is het maar vanwege zijn naar verluidt uitstekende camera-opzet. De komende weken zal er meer duidelijk worden over het lot van de Huawei-smartphones.