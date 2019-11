Huawei P Smart (2020) renders gelekt

Nu het einde van 2019 in zicht begint te komen, zien we dat de meeste nieuwtjes in het geruchtencircuit gaan over toestellen die in 2020 zullen verschijnen. Althans, het merendeel dan; bij de toestellen van Huawei is het nog maar de vraag of we nieuwe apparaten gaan zien.

Door het nog altijd lopende handelsverbod mogen Amerikaanse bedrijven geen zaken doen met Huawei, waardoor de Chinese techgigant onder meer niet een nieuwe Android-licentie voor hun nieuwe telefoons kan aanvragen. Telefoons van vóór het handelsverbod mogen wel nog met de officiële Android-schil verkocht worden.

Huawei heeft echter een vrij interessante, zij het tijdelijke, oplossing gevonden. De fabrikant heeft de Honor 9X bijvoorbeeld kunnen lanceren in Europa, omdat het hier gaat om een rebrand van de Huawei P Smart Z. De interne specificaties zijn vrijwel gelijk, waardoor deze gewoon op de markt mag komen.

Huawei P Smart (2020)

Een nieuwe rebrand is de Huawei P Smart (2020). De opvolger van de Huawei P Smart (2019) is qua specificaties vrijwel identiek aan de Honor 20 Lite, wat de opvolger is van de Honor 10 Lite. Deze midranger verscheen in juni op de Europese markt. Afgelopen maand verscheen er een nieuwe versie van de Honor 20 Lite exclusief in China. De P Smart (2020) lijkt gebaseerd op laatstgenoemde, waardoor wij vermoeden dat eenzelfde trucje als bij de Honor 9X niet gaat werken in Europa.

Voor nu is echter nog niets zeker. Wie weet eindigt de VS het handelsverbod wel, en is er over een paar maanden helemaal geen probleem meer. Mochten we de Huawei P Smart (2020) echter toch mislopen, dan is dat voor veel consumenten jammer, want op papier staat de Huawei P Smart (2020) zeker zijn mannetje.

De smartphone beschikt over een 6,3 inch Full HD+ OLED-display met een resolutie van 1080 bij 2400 pixels. De vingerafdrukscanner zit verwerkt achter het display, wat meteen ook de meest in het oog springende verandering is ten opzichte van de 2019-versie. Het design blijft voor het grootste gedeelte namelijk vrijwel gelijk, waaronder de regendrupnotch.

(Image credit: Android Headlines)

Hardware & release

Onder de motorkap vinden we de Kirin 710F terug. Dit is een verbeterde versie van de Kirin 710-chipset, die we al op tal van Huawei-midrangers aan hebben getroffen. De verbeterde 2,2 GHz octa-core processor vinden we onder meer terug bij de Honor 9X. Mogelijke opslagversie bedragen 6GB of 8GB RAM en 64GB of 128GB aan interne (uitbreidbaar) opslagcapaciteit.

Aan de achterzijde is er ruimte vrijgemaakt voor drie cameralenzen: een primaire 48-megapixellens, een 8-megapixelgroothoeklens en een 2-megapixeldieptesensor. De notch aan de voorzijde is voorzien van een 16-megapixelcamera. De accucapaciteit bedraagt 4.000 mAh en opladen is mogelijk met maximaal 10W.

De vermoedelijke kleurversies zijn groen en een variant met een blauwpaars kleurverloop. Gezien de naam verwachten we de dat de P Smart (2020) rond de jaarwisseling zal verschijnen. Of dat ook in Europa het geval zal zijn, is voor nu afwachten geblazen.