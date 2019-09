Huawei Mate 30 heeft geen Google apps of Play Store

De Lead PR van Huawei België heeft bevestigd dat de Mate 30 en Mate 30 Pro aan het einde van dit jaar in België zouden moeten verschijnen. Voor Nederland geldt hetzelfde. Officiële, lokale prijzen zijn er nog niet.

Huawei heeft gisteren de Mate 30 en Mate 30 Pro aangekondigd in München. De woorden Google en Android werden niet vermeld tijdens de persconferentie, maar in de demoruimte werd duidelijk wat er aan de hand was. De toestellen draaien een open-source versie van Android 10, maar de Play Store en andere Google-diensten zijn niet beschikbaar.

Toch zouden de toestellen aan het einde van dit jaar nog in de winkel liggen in de Benelux.

De vraag is nu wie behoefte heeft aan een smartphone zonder Play Store of Google-diensten, zoals Gmail, YouTube, Google Chrome, Maps...

Er werd ook bevestigd dat het niet mogelijk zal zijn om de Google Play Store te sideloaden. Je wordt dus gedwongen om de Huawei App Store te gebruiken om te voorzien in je app-noden.

Sommige Google-apps kunnen werken

Sommige Google-apps zal je wel kunnen sideloaden, maar je zal ze dus onmogelijk via de Play Store kunnen downloaden.

De app store van Huawei zelf heeft bovendien maar een kleine selectie aan apps van derden, vooral op het vlak van social media.

Richard Yu, CEO van Huawei, zei hierover het volgende: "We werden gedwongen om deze keuze te maken. We hebben een goede relatie met Google, maar de Amerikaanse overheid heeft ons hiertoe gedwongen en we hebben geen andere opties."

Yu bevestigde ook dat de verkopen van de nieuwe smartphones waarschijnlijk lager zullen zijn.