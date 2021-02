Huawei P50 releasedatum, prijs, nieuws en geruchten

De Huawei P40 en zijn broertjes (de Huawei P40 Pro en Huawei P40 Pro Plus) behoren op sommige vlakken tot de beste smartphones van 2020: ze hebben geweldige camera's, veel kracht en een uitstekende batterijlevensduur. Als het op software aankomt, schieten ze echter wat tekort, aangezien ze geen toegang hebben tot Google Mobile Services.

Helaas zal het softwareprobleem niet opgelost worden bij de Huawei P50-reeks, maar het kan wel worden verbeterd. Dit zou voor ons de aankomende smartphone nog zelfs beter kunnen maken dan de Huawei P40.

Je kan onderaan onze volledige wenslijst voor deze reeks bekijken, maar daartussen zal je informatie terugvinden over de mogelijke releasedatum en prijs, samen met vermeende specs en features. We hebben nog niet veel vernomen, maar we zullen het aan dit artikel toevoegen zodra de geruchten binnenstromen, dus blijf zeker een kijkje nemen.

Update: een onofficiële render geeft ons een eerste beeld van hoe de Huawei P50 er uit zou kunnen zien.

In het kort

Wat is het? De opvolger van het vlaggenschip Huawei P40

De opvolger van het vlaggenschip Huawei P40 Wanneer verschijnt het? Waarschijnlijk eind maart

Waarschijnlijk eind maart Hoeveel zal het kosten? Vermoedelijk vanaf 799 euro

Huawei P50 releasedatum en prijs

Het enige nieuws rond de aankondiging van de Huawei P50 zegt dat hij in de eerste helft van 2021 zal verschijnen.

Dat is zowel vaag als verwacht, maar we kunnen een gokje wagen, aangezien de Huawei P40 en Huawei P30 in hun respectievelijk jaar op 26 maart werden aangekondigd, dus deze datum lijkt ook dit jaar waarschijnlijk.

Toegegeven, de Huawei P20 werd op 27 maart aangekondigd, maar we mogen bijna zeker rond die periode de P50-reeks verwelkomen. We verwachten dat de smartphones binnen twee weken na de onthulling worden verscheept, mits we de voorgaande jaren als leidraad nemen.

Ook van de prijs weten we op het moment van schrijven niets. De Huawei P40 verscheen voor 799 euro, en we verwachten dat de prijs van de Huawei P50 hier niet veel van zal afwijken.

De Huawei P50 is echter slechts het basismodel. De Huawei P40 Pro kostte 999 euro, en P40 Pro Plus was 1.399 euro. De prijzen voor de Huawei P50 Pro en Huawei P50 Pro Plus kunnen alle richtingen uitgaan, maar waarschijnlijk omhoog.

Ontwerp en display

Er zijn nog niet veel beelden van de Huawei P50-reeks opgedoken, maar we hebben al wel onderstaande render gezien. Dit moet naar verluidt de Huawei P50 Pro zijn.

Het toont een gebogen scherm, minimale bezels en een single-lens punch-hole camera in het midden bovenaan. Je kan ook een aan/uit- en volumeknoppen zien op de rechterzijde.

Volgens de bron heeft de Huawei P50 Pro een 6,6 inch display en een oppervlakte van 159 x 73 millimeter. Daarmee is hij dan bijna even groot als de Huawei P40 Pro. De bron van het beeld en bijhorende informatie is Steve Hemmerstoffer (@OnLeaks), een leaker met een geloofwaardig parcours, dus het zou wel eens kunnen kloppen.

(Image credit: @OnLeaks / The Voice)

Elders heeft iemand met SlashLeaks foto's gedeeld die naar verluidt de standaard Huawei P50 tonen. We zien in de linkerbovenhoek een single-lens punch-hole camera, en achteraan een groot, rechthoekig camerablok met vier lenzen.

De foto's zijn echter van lage kwaliteit en met ruis, en op het moment van schrijven krijgen ze van de gebruikers van de website een 'vertrouwensscore' van slechts 14 procent. Neem dit dus met een flinke korrel zout.

Specs en functies

Op dit moment hebben we ook nog geen nieuws gekregen over de specs van de Huawei P50, maar op basis van de vorige uitgave gaan we ervan uit dat ze dezelfde chipset gebruiken als de Huawei Mate 40, namelijk de Kirin 9000.

Dit is de eerste 5nm chipset van het bedrijf. De overstap naar een nog kleinere chipset heeft, zoals je zou verwachten, tot betere prestaties geleid.

We hebben gehoord dat zeker de Huawei P50 deze chipset zal gebruiken, maar eerder hebben we ook al van Huawei zelf vernomen dat ze vanwege de Huawei-ban zullen stoppen met het gebruiken van Kirin-chipset. Dit heeft ermee te maken dat ze in 2021 geen componenten meer zullen kunnen verkrijgen om ze te maken.

Dat bracht wel de nodige verwarring rond of de Kirin 9000 nu in de P50 verschijnt of niet, maar nieuwe berichten suggereren dat Huawei voldoende chips wist op te slaan voor de productie van hun volgende smartphone, alvorens de restricties van de Verenigde Staten van kracht gingen.

(Image credit: TechRadar)

Daarnaast kunnen we zeggen dat, tenzij de relatie tussen Huawei en de Verenigde Staten snel verandert, de Huawei P50 geen toegang zal hebben tot apps en diensten van Google.

Het toestel draait waarschijnlijk nog steeds op Android, net zoals andere recente smartphones van Huawei die op hetzelfde basisbesturingssysteem werken, maar ze zullen afhankelijk zijn van Huawei's eigen app-store en third-party app-winkels. Er is echter een kans dat Huawei de P50-reeks uitrust met zijn eigen Harmony OS.

Volgens Sina (een grote Chinese nieuwssite) zal de Huawei P50 op Harmony OS draaien, maar zelfs als dit klopt, dan is het mogelijk dat dit enkel in bepaalde plaatsen op de wereld is, en dat andere regio's nog steeds Android krijgen.

Wat we willen zien

We weten nog niet veel over de Huawei P50, maar we weten wel wat we graag in de smartphone willen zien verschijnen. Dit staat alvast bovenaan ons lijstje.

1. Google Mobile Services

Hoe goed de hardware van Huawei ook is, de software schiet steeds tekort. Het is voor veel gebruikers essentieel dat Huawei weer toegang krijgt tot Google Mobile Services (en daarbij de Google Play Store en apps van Google). Dit ligt niet in de handen van Huawei, en we zijn dan ook niet heel optimistisch dat we hier verandering in zien verschijnen voor de lancering van de Huawei P50.

Aangezien deze wens niet heel realistisch is, zien we wel graag enkele grote verbeteringen in de alternatieve app-winkel van Huawei. Momenteel delft hij het onderspit tegenover de Google Play Store, en ontbreken er een aantal grote namen bij de applicaties. Het zou leuk zijn als Huawei hier wat verandering in brengt en grote ontwikkelaars aan boord haalt.

2. Een beeldverversing van 120Hz op alle modellen

(Image credit: TechRadar)

Sommige smartphones, zoals de OnePlus 8 Pro en Samsung Galaxy S20, hebben een beeldverversing van 120Hz, en het hoogste dat een toestel van de Huawei P40-reeks haalt is 90Hz. De standaard P40 heeft een verversing van 60Hz, wat toch wat magertjes lijkt voor een premium smartphone.

Bij de Huawei P50-reeks willen we het bedrijf de beeldverversing zien optrekken naar minstens 120Hz, en dat over de hele reeks. Als het zelfs hoger kan, dan is dat zeker welkom.

3. Een scherper scherm

De Huawei P40 heeft slechts een FHD+ 1080 x 2340 scherm. Ook al zijn de Huawei P40 Pro en Pro Plus beter met 1200 x 2640 schermen, dat is nog steeds niet het QHD+-niveau dat we op smartphones zoals de 1440 x 3200 Samsung Galaxy S20 terugvinden.

Aangezien dit high-end toestellen zijn, verwachten we een competitieve resolutie, dus dat willen we graag bij de Huawei P50 een upgrade zien krijgen.

We moeten hier ook niet overboord gaan, want op een bepaald moment doen die extra pixels weinig, tenzij je jouw ogen tegen het scherm aandrukt. Het zou echter mooi zijn als Huawei de QHD+ resolutie gaat implementeren op deze smartphones, aangezien van de S21-serie nu enkel de Ultra deze resolutie ondersteunt.

4. Goede waterdichtheid op de standaard P50

(Image credit: TechRadar)

In de P40-reeks heeft Huawei een behoorlijke waterdichtheid beperkt tot de P40 Pro en Pro Plus. Ze zijn beide voorzien van een IP68-certificering, wat in dezelfde lijn ligt als de iPhone 11 en Samsung Galaxy Note 20 Ultra, en dat houdt in dat je ze volledig in water kan onderdompelen. De standaard Huawei P40 heeft echter een IP53-rating, wat inhoudt dat hij wat spatten aankan, maar meer ook niet.

Bij de Huawei P50-reeks willen we een IP68-certificatie over alle toestellen zien verschijnen. Als Huawei de duurdere modellen wat meer wil laten uitsteken, waarom dan niet met een hogere waterdichtheid? Er zijn niet veel smartphones die je in jouw broekzak kan laten als je een duikje gaan nemen, dus daar zou de Huawei P50 zich al mee kunnen onderscheiden.

5. Draadloos laden voor alle modellen

Draadloos laden komt steeds vaker voor. Het is mogelijk bij de Huawei P40 Pro en Huawei P40 Pro Plus, maar het is geen optie bij de standaard P40.

Nu draadloos laden de standaard is bij high-end smartphones, hopen we dit ook bij de gewone Huawei P50 te zien. Bij het verschijnen van dit toestel zal het ongetwijfeld aanvoelen als een gemis indien het ontbreekt.