Huawei P50 krijgt mogelijk Kirin 9000-chipset, wat door verbanning VS onmogelijk leek

De Huawei P50 zal mogelijk begin 2021 verschijnen. Volgens een nieuw verslag zal het beschikken over een Kirin 9000-chipset (dezelfde als in de Huawei Mate 40-reeks), maar dat is in strijd met eerdere berichten vanuit het bedrijf.

The Elec (een Zuid-Koreaanse technieuwssite) beweert dat “mensen met directe kennis van de kwestie" hebben gezegd dat de Huawei P50 in de eerste helft van 2021 verschijnt en dat het gebruik maakt van de 9000-chipset.

Dit zou normaal gesproken niet als een verrassing komen. Huawei introduceert gebruikelijk een nieuwe Kirin-chipset (die het zelf ontwikkelt) in de Mate-reeks, waarna het de chipset opnieuw gebruikt in het P-model dat volgt.

Verbanning componenten

Richard Yu (president van de Huawei Consumer Business Group) zei in augustus echter dat het bedrijf niet in staat was om de Kirin-chipsets na 2020 te gebruiken, aangezien de Huawei-ban in de Verenigde Staten het bedrijf ervan weerhoud de vereiste componenten te verkrijgen.

Het verslag in The Elec erkent dit, maar geeft geen verklaringen wat er veranderd zou kunnen zijn. Heeft Huawei een bron buiten de Verenigde Staten gevonden? Of heeft het nog genoeg Kirin 9000's liggen om de toekomstige toestellen van de chipset te voorzien? Het blijft giswerk.

Een andere mogelijkheid is natuurlijk dat het om een foutieve berichtgeving gaat. We nemen het daarom nog niet gelijk voor waarheid aan. Als het nieuws toch blijkt te kloppen, dan lijkt het erop dat de Huawei P50 over Huawei’s eigen high-end chipset zal beschikken.

Als we het hebben over de Huawei Mate 50, komen we niets nieuws te weten. Er wordt niet genoemd welke chipset deze zou krijgen en wanneer deze mogelijk verschijnt. Nog steeds valt dit toestel voor het eerst in eind 2021 te verwachten. Er is dus nog genoeg tijd om er meer over te leren.

Via Android Authority