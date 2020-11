Huawei verkoopt Honor: wat zijn de gevolgen hiervan?

Na weken van speculaties heeft Huawei nu officieel bevestigd dat zijn subbedrijf/submerk Honor gaat verkopen aan een apart bedrijf. Op deze manier kan het Chinese Honor 'overleven in deze moeilijke tijd'.

De verkoop is bekendgemaakt door de technologiegigant in een blogpost. Daarin staat dat Honor verkocht is aan een consortium genaamd Shenzhen Zhixin New Information Technology Co., Ltd., en zij zullen alle bedrijfsactiva verwerven. In dit conglomeraat zitten dertig Chinese ondernemingen, waaronder de nodige staatsbedrijven.

Dit houdt in dat Honor-werknemers en het management verkocht worden. Huawei zal niet langer een aandeel hebben in het bedrijf, laat staan mee te kunnen beslissen in het beleid.

Dit zou kunnen betekenen dat Honor zijn smartphones nu van de grond af aan zal moeten ontwerpen, zonder hulp of technologie van het huidige moederbedrijf, wat mogelijk gevolgen zal hebben voor de prijs van haar toestellen.

Als gevolg hiervan is het zeker niet uitgesloten dat Honor-telefoons enorm zullen verschillen van Huawei-apparaten. Verder is het momenteel onduidelijk of het bedrijf functies als EMUI-software kan en/of mag blijven gebruiken. Een interessant punt, aangezien alle software op Honor-toestellen gebaseerd is op EMUI.

Het statement meldt dat de overname een marktgedreven investering is die wordt gedaan om de industrieketen van Honor - consumenten, kanaalverkopers, leveranciers, partners en werknemers - te redden. We lezen ook dat Huawei gelooft dat dit een grote overwinning zal zijn voor de industrie als geheel.

In wezen klinkt dit alsof het merk Honor weer gaat proberen om toegang te krijgen tot Google Mobile Services. Onder GMS vallen belangrijke Android-diensten, zoals de Google Play Store en YouTube. Deze diensten zijn niet beschikbaar op recente Huawei- en Honor-producten.

Het gemis van GMS heeft alles te maken met het handelsverbod wat de Verenigde Staten heeft opgelegd aan Huawei, vanwege mogelijke spionage van de Chinese overheid via het bedrijf. Door de restricties mag onder meer Google niet zijn Google Mobile Services aanbieden op toestellen van het merk. Het handelsverbod is begin 2019 van start gegaan en heeft sindsdien tal van Huawei- en Honor-producten beïnvloed.

Ben Wood, Chief of Research bij CCS Insight, meldt aan TechRadar: "In dit stadium is er een duidelijk gebrek aan detail over de volgende stappen, waardoor het moeilijk te begrijpen is welke richting het nieuwe bedrijf op zal gaan en hoe het zich zal herstellen. We gaan ervan uit dat het doel is dat het nieuwe onafhankelijke bedrijf de banden met Google en de leveranciers van onderdelen weer aanhaalt."

Hoewel Honor zelf niet meldt dat het herwinnen van toegang tot Google Mobile Services de eerstvolgende stap is, zou dit wel een begrijpelijke zet zijn. Althans, wanneer de nieuwe eigenaar van plan is om Honor aan te blijven bieden in de Europese markt, waar toestellen simpelweg veel beter in de markt liggen met GMS.

Wat volgt voor Honor?

Wood vervolgt zijn verhaal: "Op het hoogtepunt verscheepte Honor jaarlijks 70 miljoen telefoons. Gezien de historische afhankelijkheid van Huawei voor productontwikkeling en schaalgrootte zal het interessant zijn om te zien of een onafhankelijke entiteit zich kan herstellen".

Ook Wood herhaalt ons eerder aangehaalde punt dat Huawei ontzettend veel deed qua ontwikkeling voor Honor-smartphones en dat deze nieuwe stap waarschijnlijk tot gevolg heeft dat we een heel nieuw Honor mogen gaan verwachten.

"Het merk Honor was historisch gezien gericht op budget- en middenklasse toestellen, gericht op jongere klanten", zei Wood. "Deze segmenten behoren tot een van de meest concurrerende op de Android-markt. De nieuwe versie van Honor zal hard moeten werken om te kunnen concurreren met rivalen als Realme en Xiaomi, die zich agressief hebben gericht op deze marktopportuniteit nu de verkoop van Honor is gedaald."

Mocht Google Mobile Services een terugkeer maken op Honor-toestellen, dan zullen Honor-apparaten in één klap weer een stuk interessanter worden voor de doorsnee consument. Wellicht dat dit voor Honor een nieuwe groei in verkoop kan resulteren buiten thuisland China.

Het is ook belangrijk om op te merken dat de verkoop niet compleet is, dus er kunnen in de toekomst nog enkele wijzigingen in de overeenkomst worden aangebracht. We hopen de komende maanden meer te weten te komen over de deal, onder meer wanneer het bedrijf exact overgedragen wordt.

Een ander element dat nog onduidelijk is, is hoe de verkoop Huawei zelf zal beïnvloeden, aangezien het bedrijf zelf nog altijd niet in staat is om enkele van de nuttigste Android-functies op zijn vlaggenschip-telefoons aan te bieden, waaronder de Huawei P40 Pro.