Honor 9X Pro review

De Chinese fabrikant Huawei heeft nu al meer dan een jaar te kampen met de gevolgen van een handelsverbod. Dit verbod is opgelegd door de Amerikaanse overheid aan Amerikaanse bedrijven, waardoor handelen in principe niet toegestaan is met Huawei. Hierdoor zijn Google-diensten niet beschikbaar voor nieuwe telefoons.

De Honor 9X verscheen echter eind 2019 op de markt mét Google-diensten. De truc? Het is op papier niets meer en minder dan een Huawei P Smart Z (Honor is een submerk van Huawei). De specificaties zijn slechts hier en daar miniem aangepast, zodat de Honor 9X nog altijd onder hetzelfde modelnummer uitgebracht mocht worden.

Diensten als Gmail, YouTube, Google Play Store en alles wat je gewend bent zijn dus gewoon aanwezig bij de reguliere 9X. Dat is helaas niet het geval bij de Honor 9X Pro, het gepimpte broertje. Met deze telefoon ben je volledig aangewezen op Huawei Mobile Services (HMS), de alternatieve dienst die Google moet vervangen.

Honor 9X Pro releasedatum en prijs

Op 24 februari is de Honor 9X Pro uit de doeken gedaan door Honor. Het toestel had eigenlijk moeten verschijnen op het MWC, maar dat werd vanwege het coronavirus op het laatste moment afgelast. Desondanks presenteerde Honor de telefoon op een eigen evenement. Nog geen week later was het toestel al via de webshop van Honor te bestellen.

De adviesprijs van de Honor 9X Pro bedraagt 249 euro. Het gaat dan om de versie met een flinke 256GB aan opslag en 6GB RAM aan boord. Op het moment van schrijven is enkel de Phantom Blue-versie te koop.

Design en display

Voor een goedkope midranger ziet de 9X Pro er namelijk bijzonder gelikt uit. Met afmetingen van 163,5 x 77,3 x 8,8 millimeter is het apparaat lekker groot. De ietwat gebogen achterzijde van de 9X Pro is van glas en reflecteert als een malle. Dit is een groot verschil vergeleken met de reguliere Honor 9X, die overduidelijk meer van plastic was gemaakt.

Houd je het apparaat in het licht vast, dan zie je dat er een grote X glinstert over heel de paars-roze (door Honor Phantom Blue genoemd) achterkant. Wij kunnen deze designkeuze waarderen, al vinden we het jammer dat er geen versie te koop is met een wat 'rustiger' uiterlijk. Niet iedereen staat namelijk te springen om een flitsende behuizing, gokken we zo. Verder zit er nog een verticaal gepositioneerde camera-opzet gemonteerd, die ten opzichte van de rest een beetje uitsteekt.

Aan de rechterzijde vinden we een volumeregelaar, en een aan/uit-knop die tevens fungeert als rappe vingerafdrukscanner. Er zit dus geen aparte scanner meer aan de achterzijde. Persoonlijk vinden we deze plek ook zeer geschikt om het toestel mee te ontgrendelen. Aan de onderzijde is ruimte voor een enkele speaker, een koptelefooningang, en een USB-C poort.

(Image credit: Future)

De schermdiagonaal van de Honor 9X Pro bedraagt 6,59 inch. De 19,5:9 schermverhouding van het Full HD+ display zorgt ervoor dat je lekker veel content op het display kunt bekijken. Voor een LCD-display zijn de kleuren fel en contrastrijk. Er is wat sprake van lichte kleurvervorming rondom de schermranden, maar dit is een dingetje van Huawei en zie je alleen als je er echt goed op let.

De automatische helderheid werkt naar behoren en de helderheidsniveaus eveneens. Dankzij de pop-upcamera is het display vrij van inkepingen, wat het apparaat uitermate geschikt maakt voor multimedia. Wat dat betreft stelt het display ons zeker niet teleur, al zijn er ondertussen telefoons te koop voor 250 euro of minder die gebruikmaken van een net iets mooier OLED-paneel.

Prestaties en software

Onder de motorkap is de relatief nieuwe Kirin 810 aanwezig. Vergeleken met de inmiddels sterk verouderde Kirin 710 (die naast de Honor 9X in tal van andere Huawei-smartphones is geplaatst) is de Kirin 810 een prettige verbetering. De prestaties van deze chip zijn enigszins te vergelijken met die van de Snapdragon 730. Deze chip vinden we onder meer terug in de Oppo Reno 2.

Het spelen van grafisch intensieve games verloopt voor een midranger bijzonder soepel, evenals het multitasken, synchroniseren op de achtergrond, en het afspelen van multimedia. So far, so good, kunnen we wel stellen. Helaas komen we nu aan bij de wat minder leuke aspecten van deze telefoon. Laat het afspelen van multimedia nu net een probleempje zijn van de 9X Pro.

Het nadeel van onder meer de nieuwe chipset is dat het toestel geen Google Play Services-certificaat heeft. In tegenstelling tot de Honor 9X is dit toestel wel volledig nieuw, met een nieuw modelnummer. De 9X Pro speelt bijvoorbeeld geen YouTube-video’s afspeelt.

Zelfs Netflix bekijken is in principe onmogelijk, omdat het benodigde Widevine-patent ontbreekt. Dat is jammer, want in combinatie met de 6GB RAM en 256GB aan intern opslaggeheugen kent deze telefoon een bijzonder sterke fundering.

(Image credit: Future)

Buiten de apps die standaard aanwezig zijn, kun je via Phone Clone nog wat apps, foto’s en video’s van je oude toestel overnemen. Meer dan driekwart ging bij ons echter verloren (qua apps). Voor applicaties ben je bij dit toestel aangewezen op de Huawei AppGallery, en die is verre van compleet.

Naast het gebrek aan een toereikend app-aanbod zit er ook bijzonder veel rommel verstopt in de app-winkel. WhatsApp is gelukkig wel te gebruiken, maar je mist bijvoorbeeld bank-apps, Instagram, Facebook, Twitter, Spotify, Outlook... de lijst is vrijwel oneindig. Huawei adviseert om een snelkoppeling van de webversie van deze apps op je homescherm te plaatsen, maar je mist dan alsnog meldingen.

Verder kun je er nog voor kiezen om applicaties via een apk-bestand te downloaden. Die zijn echter lang niet altijd veilig, en ook Google raadt dit af. De afhankelijkheid van Google Play Services op Android-telefoons is simpelweg gigantisch voor gewone consumenten, en de Honor 9X Pro is een perfect middel om dit te illustreren.

Afbeelding 1 van 2 Onze Huawei smartphone met Google-diensten. (Image credit: Future) Afbeelding 2 van 2 Wat daar via Phone Clone van overbleef na de overstap op een Huawei zonder Google-diensten. (Image credit: Future)

Het toestel draait uit de doos op Android Pie (met EMUI 9.1.1 eroverheen), maar een update naar Android 10 is op dit moment in de maak. De interface en al ziet er herkenbaar uit als je Huawei-smartphones gewend bent. Alles is net wat kleurrijker ingedeeld, met andere icoontjes, aangepaste menu’s en meer.

Heb je eerder al een Huawei of Honor gebruikt? Dan zal de 9X Pro enigszins herkenbaar aanvoelen. Zo niet, dan begrijpen we het zeker als je niet meteen verkocht bent. Gelukkig is Nova Launcher wel gewoon beschikbaar op deze telefoon, waardoor je er een meer stock Android-achtig sausje overheen kunt gieten.

De accucapaciteit bedraagt 4000 mAh, en daarmee moet je het makkelijk een dag of anderhalf mee vol kunnen houden. Helaas is de oplaadsnelheid beperkt tot 10W, waardoor een volledig opgeladen telefoon minstens 2 uur en een kwartier van je tijd inneemt.

Camera

De camera-opzet is niet veranderd ten opzichte van de 9X: er is een 48MP-hoofdcamera, 8MP-groothoekcamera, en een 2MP-dieptesensor inbegrepen. Plaatjes met de primaire sensor zien er redelijk waarheidsgetrouw uit. Deze combineert vier pixels in één, zodat er meer licht per pixel beschikbaar is (wat de kwaliteit ten goede moet komen). Je schiet dus standaard foto's van 12MP. Er is ook een AI-modus aanwezig. Deze functie herkent diverse scènes en optimaliseert het beeld (lees: verzadigt voornamelijk kleuren). Dit komt vooral van pas bij het maken van natuurfoto’s.

Afbeelding 1 van 6 AI-modus uit (Image credit: Future) Afbeelding 2 van 6 AI-modus aan. De telefoon herkent het object en probeert de foto te optimaliseren. (Image credit: Future) Afbeelding 3 van 6 (Image credit: Future) Afbeelding 4 van 6 Groothoekcamera (Image credit: Future) Afbeelding 5 van 6 Reguliere camera (Image credit: Future) Afbeelding 6 van 6 (Image credit: Future)

De menustructuur van de camera-applicatie blijft ook zonder Google-diensten exact hetzelfde zoals we gewend zijn van Huawei/Honor: vrij zwart, de tekst in het wit, en accenten in het blauw. De belangrijkste cameramodi vind je in de slider, waaronder Diafragma (scherptediepte-effect), Nacht, Portret, Foto en Video. In het kopje 'Meer' zit onder andere een timelapse-optie en een kopie van Apple's Live Foto's. Ook HDR is aanwezig, maar die modus voegde vrijwel niets toe aan onze foto's.

De 8MP-groothoekcamera is vooral handig wanneer je net niet alles in beeld kunt krijgen, maar de plaatjes bevatten redelijk veel ruis. De nachtmodus zorgt voor een merkbare verbetering in de avonduurtjes, maar verwacht geen haarscherpe nachtfoto’s. De 16MP-frontcamera zit verstopt in de behuizing, en die houden we daar ook liever. Foto's zien er vrij bleek uit, en dat komt je looks niet ten goede.

Video’s opnemen is mogelijk in 1080p met 30 frames per seconde. Belangrijke toevoeging: in tegenstelling tot de reguliere Honor 9X is er hier wel sprake van elektronische beeldstabilisatie. De videoprestaties van de 9X waren niet echt om over naar huis te schrijven, en ondanks de toevoeging van beeldstabilisatie blijft de 9X Pro een betere foto- dan videomaker. Filmpjes zien er al snel wat uitgewassen uit.

(Image credit: Future)

Eindoordeel

Het is bijzonder jammer voor consumenten dat Huawei nog altijd geen nieuwe telefoons mag uitbrengen met Google-diensten. Buiten de software-ondersteuning is de Honor 9X Pro namelijk een ontzettend goed toestel; de chip is lekker snel, er is meer dan voldoende accucapaciteit aanwezig, plaatjes zien er redelijk uit, en er is meer dan genoeg geheugen aanwezig om nog jaren vooruit te kunnen.

Helaas kunnen we deze smartphone moeilijk aanraden, en dat heeft alles te maken met het gemis van Google-diensten, en het gebrek aan een waardig alternatief. Want laten we vooropstellen dat Huawei aardige stappen heeft gemaakt met HMS, maar er missen simpelweg te veel belangrijke (westerse) applicaties voor veel consumenten om dit toestel als daily driver te kunnen gebruiken.