Huawei FreeBuds Pro review

Het landschap van de draadloze oortjes wordt alsmaar dichter bevolkt. Mensen met een iPhone grijpen vaak meteen naar AirPods, maar Android-gebruikers staan voor een moeilijkere keuze. Huawei heeft in het verleden al enkele draadloze oortjes op de markt gebracht onder de FreeBuds-naam en presenteert nu het ultieme setje, de Huawei FreeBuds Pro.

(Image credit: TechRadar)

Prijs en beschikbaarheid

De Huawei FreeBuds Pro zijn sinds eind september beschikbaar in Nederland en België voor een adviesprijs van 179 euro. Hiermee zitten ze op het prijspunt van de AirPods, maar het pakket dat je krijgt sluit eerder aan bij dat van de AirPods Pro die 100 euro meer kosten.

Er zijn tot slot drie verschillende kleurenopties beschikbaar: wit, zwart en grijs (met matte afwerking op de case).

Design en algemene bediening

Huawei heeft hier het traditionele recept voor draadloze oortjes genomen en heeft enkele kleine wijzigingen aangebracht die het eindresultaat alleen maar ten goede komen. We krijgen dus een oplaadcase die zowel met USB-C als draadloos oplaadbaar is, drie verschillende maten rubberen oordopjes en oortjes met stokjes die uit je oren hangen zoals bij de AirPods van Apple.

Het grote verschil met "gewone" draadloze oortjes zit in de stokjes van de Huawei Freebuds Pro. De meeste oortjes werken met aanraakgevoelige bediening, maar Huawei kiest hier voor knijpgebaren (Pinch Controls). Knijp één keer en de muziek speelt verder/pauzeert, knijp twee keer en je slaat een liedje over, knijp drie keer en je gaat een liedje terug. Daar stopt het nog niet want als je lang knijpt, dan kan je schakelen tussen noise-cancelling en awareness. Door met je vinger van boven naar beneden te swipen (of omgekeerd), kan je tot slot het volume lager of hoger zetten.

Zowat elk bedieningselement dat je maar kan wensen, is dus aanwezig in de Huawei FreeBuds Pro. Alles werkte bij ons bovendien perfect. Er is een kort klik-geluidje bij het knijpen zodat je altijd duidelijk weet hoeveel knijpjes de oortjes geregistreerd hebben.

(Image credit: TechRadar)

Beperkte software-compatibiliteit

Voor je de Huawei FreeBuds Pro aanschaft, moeten we je erop wijzen dat ze niet volledig compatibel zijn met iOS. Huawei heeft de AI Life app, waar je extra informatie en instellingen voor de oortjes kan terugvinden. Die app is echter niet beschikbaar voor iOS-gebruikers, waardoor zij het zonder geavanceerde functies moeten doen zoals instelbare noise-cancelling en de functie om de juiste maat oordopjes te detecteren.

Afbeelding 1 van 3 (Image credit: Huawei) Afbeelding 2 van 3 (Image credit: Huawei) Afbeelding 3 van 3 (Image credit: Huawei)

Gelukkig hebben Android-gebruikers wel toegang tot alle functies. Zo konden we in de app de functie gebruiken waarbij de Huawei FreeBuds Pro detecteren of je de juiste oordopjes hebt gebruikt zodat het draagcomfort optimaal is. In ons geval gaf die functie echter bij de drie setjes oortjes aan dat geen van de drie echt goed was, dus uiteindelijk zijn we op ons eigen gevoel afgegaan. Daarnaast heb je nog de optie om bij de awareness-optie stemmen beter te laten doorkomen en kan je schakelen tussen drie verschillende niveaus noise-cancelling. Gebruikers zonder de app moeten het doen met de automatische noise-cancelling die zich aanpast aan hoe luid je omgeving is.

Je kan de Huawei FreeBuds Pro dus probleemloos gebruiken zonder de app, maar besef wel dat je dan niet de volledige functionaliteit krijgt. We missen hier vooral de batterijpercentages, uitgebreidere noise-cancelling instellingen en de continue software-updates die via de app binnenkomen.

(Image credit: TechRadar)

Batterijduur en audio

Nu je weet wat de mogelijkheden zijn van de Huawei FreeBuds Pro afhankelijk van je smartphone, is het tijd om verder in de algemene functies te duiken. We zijn alvast tevreden over de batterijduur van de oortjes. Huawei geeft aan dat je vier uur muziek kan luisteren met noise-cancelling en zeven uur zonder noise-cancelling. In de praktijk merkten we dat dit een goede schatting was. Soms haalden we zelf meer dan de aangegeven vier uur (eerder vijf of zes uur) met noise-cancelling!

De oplaadcase kan de oortjes nog vier keer volledig opladen, waardoor je twintig uur afspeeltijd met je mee kan nemen. Je kan de case draadloos opladen, hoewel je er dan natuurlijk rekening mee moet houden dat je twee uur nodig hebt om hem volledig op te laden in plaats van één uur wanneer je dit met de kabel zou doen. Door de snellaadfunctie duurt het ook minder dan een halfuur om de oortjes volledig op te laden in de case.

(Image credit: TechRadar)

Wat betreft audio moet je het doen met wat je te horen krijgt. Ook in de Huawei-app is er geen equalizer aanwezig om de muziek verder af te stemmen naar je eigen smaak. We hopen alvast dat dit nog toegevoegd wordt in een toekomstige software-update. De audio is gelukkig wel van nature gebalanceerd. Liefhebbers van popmuziek kunnen hierdoor misschien een krachtige bas missen, maar over het algemeen is de audio gewoonweg erg goed.

De noise-cancelling en awareness maken het gebrek aan een equalizer meer dan goed. Als we de automatische noise-cancelling hadden ingeschakeld, dan merkten we dat de Huawei Freebuds Pro snel wisten welk niveau we nodig hadden. Naast een drukke straat werd het niveau hoger en als we in een rustigere straat wandelden, werd het niveau lager gezet. Huawei-gebruikers die dus wel de mogelijkheid hebben om het niveau zelf aan te passen, zullen die functie bijgevolg zelden moeten gebruiken omdat de Freebuds Pro erg snel schakelen naar het juist niveau.

Verwacht echter geen noise-cancelling wonderen zoals bij de Sony WH-1000XM4. We hoorden nog steeds het verkeer en de voetgangers rondom ons, maar wel veel minder luid. Gezien de kleine vormfactor van de oortjes is dit wel een erg goede prestatie. Tot slot werkt de Awareness-modus ook naar behoren en weet hij een goede balans te vinden tussen de muziek die speelt en de omgeving rondom je. We konden dus duidelijk het geluid van de mensen en het verkeer rondom ons horen terwijl we nog steeds onze muziek hoorden.

Zou ik de Huawei FreeBuds Pro kopen?

(Image credit: TechRadar)

Koop ze als...

Je vaak in luide omgevingen zit De noise-cancelling is veruit de beste functie van de Huawei FreeBuds Pro. Ondanks hun kleine vormfactor weten ze het geluid rondom je goed weg te filteren.

Je "de AirPods voor Android" wil We kunnen de FreeBuds Pro omschrijven als de AirPods voor Android-gebruikers. Ze zijn uitgerust met uitgebreide instellingen en zijn bovendien goedkoper dan concurrenten met een gelijkaardig aanbod.



Je de handigste bediening wil De nieuwe Pinch Controls maken de bediening van de FreeBuds Pro een waar genot. De accurate en snelle reacties zijn stukken beter dan de touch controls op de meeste oortjes.

Koop ze niet als...

Je alles tot in de puntjes wil instellen Zelfs al heb je toegang tot de instellingen van de oortjes in de app, toch kan je niet alles instellen. Een equalizer ontbreekt bijvoorbeeld en dat is voor sommigen een afknapper.

Je geen noise-cancelling nodig hebt De Huawei FreeBuds Pro geven je topklasse noise-cancelling, maar als je die functie niet nodig hebt, zijn er tal van andere opties die gelijkwaardige (of betere) audio afleveren aan een lagere prijs.