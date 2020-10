Huawei Mate 40, Mate 40 Pro en Mate 40 Pro Plus geïntroduceerd: topklasse camera smartphones zonder Google

Naar jaarlijkse gewoonte kondigt Huawei in het najaar de nieuwe Mate-reeks aan. Vorig jaar zagen we de Mate 30 en Mate 30 Pro als eerste toestellen zonder Google-apps en Play Store, en nu is het de beurt aan hun opvolgers, de Huawei Mate 40 en Mate 40 Pro. Wederom bieden deze twee smartphone topklasse camera’s, maar moeten ze het doen zonder Google. Huawei heeft het voorbije jaar wel sterk gewerkt om zijn eigen AppGallery uit te breiden en zijn toestellen zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken.

Huawei Mate 40 en Mate 40 Pro prijs en beschikbaarheid

Voor we aan de specificaties en nieuwigheden beginnen, geven we alvast de prijzen en beschikbaarheid van de nieuwe smartphones mee.

De gewone Mate 40 heeft een richtprijs van 899 euro, terwijl de Mate 40 Pro daar een schepje bovenop doet met een prijs van 1199 euro en voor de Pro Plus betaal je 1399 euro.

Vanaf 6 november zijn de toestellen online verkrijgbaar en vanaf 15 november kan je ze in Huawei Experience Zones vinden in fysieke winkels.

Belangrijkste specificaties en software

Wat betreft het display volgen de Huawei Mate 40 smartphones hetzelfde patroon als vorig jaar. De displays lopen af aan de randen, met een curve van 65° aan de linker- en rechterkant bij de Mate 40 en 88° bij de Mate 40 Pro en Pro Plus. Boven- en onderaan is er echter geen curve, wat we wel zagen bij de P40-reeks.

De Mate 40 heeft een OLED-display van 6,5 inch met resolutie van 2376 x 1080 pixels, maar de echte pixelspecialisten moeten bij de Mate 40 Pro en Pro Plus zijn met een 6,76-inch display met 2772 x 1344 pixels. Beide smartphones hebben ook een 90Hz-verversingssnelheid. Een pluspunt tegenover vorig jaar is dat er nu wél fysieke volumeknoppen aanwezig zijn. Ook is er nu gekozen voor dubbele stereospeakers.

Binnenin beide toestellen vinden we de nieuwe Kirin 9000 chipset die een upgrade is van de Kirin 990 van vorig jaar. Deze chipset bevat ook de 5G-modem, dus elke versie van de Mate 40 kan 5G netwerken ontvangen. Er zullen bijgevolg ook geen goedkopere 4G-versies van de smartphone verschijnen. In de Mate 40 gaat dit gepaard met 8GB RAM en 128GB interne opslag, terwijl de Mate 40 Pro dat opdrijft tot 8GB RAM en 256GB interne opslag en de Mate 40 Pro Plus maakt daar 12GB RAM en 256GB interne opslag van.

Daarnaast heeft de batterij ook een upgrade gekregen. De Mate 40 heeft een exemplaar van 4200mAh en de Mate 40 Pro eentje van 4400mAh. De oplaadsnelheden hebben ook een upgrade gekregen, waardoor 66W bedraad snelladen en 50W draadloos snelladen mogelijk zijn bij de Mate 40 Pro en Pro Plus.

Zoals verwacht, krijgen we geen Google-apps noch Google Play Store. Gebruikers krijgen dus alleen toegang tot de AppGallery en Huawei’s Petal Search tool om apps te installeren.

De camera’s van de Mate 40-reeks zijn ondergebracht in een Space Ring-design op de achterkant en vooraan zien we een punch-hole voor de selfiecamera.

De Mate 40 is uitgerust met een 50MP-hoofdcamera, 16MP-groothoekcamera en een periscopische 8MP-telecamera met 3x optische zoom. Vooraan zien we hier een enkele selfiecamera in een punch-hole linksboven. Geavanceerde gezichtsherkenning is hier dus niet mogelijk.

Grotere camerafanaten kunnen terecht bij de Huawei Mate 40 Pro. Achteraan krijgen we een 50MP-hoofdcamera, 20MP-groothoekcamera en een periscopische 12MP-telecamera met 5x optische zoom. Hier vinden we vooraan twee selfie-camera’s met een heleboel sensoren in de pilvormige notch.

De Huawei Mate 40 Pro Plus is uitgerust met een 50MP-hoofdcamera, 20MP-groothoekcamera en een dubbele telecamera waarvan de eerste een 12MP-camera is met 3x optische zoom en 8MP-camera met 10x optische zoom. In totaal zou dit 17x optische zoom mogelijk moeten maken. Ook hier vinden we vooraan dezelfde dubbele selfiecamera terug.

Huawei heeft hier extra ingezet op de software en heeft upgrades aangebracht bij de nachtmodus en ook XD Fusion voor betere resultaten bij moeilijkere belichting. Ook zijn er slow-motion functies ingebouwd en videostabilisatie zodat je geen extra accessoires nodig zou moeten hebben voor stabiele beelden. Zowel op vlak van foto als video moet de Huawei Mate 40 Pro dus een van de beste smartphones ooit zijn.