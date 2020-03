Huawei P40, P40 Pro en P40 Pro Plus gelanceerd: topcamera’s, 5G, maar geen Google

Ondanks de huidige wereldwijde coronacrisis staat Chinese smartphonefabrikant Huawei alsnog klaar met drie nieuwe smartphones. Dit jaar bestaat de P-reeks uit drie nieuwe toestellen, de Huawei P40, Huawei P40 Pro en Huawei P40 Pro Plus. Hun gemeenschappelijke eigenschappen: topklasse camera’s, 5G-ondersteuning en een groot gebrek aan Google.

Huawei P40 Series: Wel Android, geen Google

Net zoals bij de Huawei Mate 30 Series heeft het Chinese merk hier geen Google-diensten geïnstalleerd vanwege het lopende handelsverbod met de VS. De nieuwe Huawei P40, P40 Pro en P40 Pro Plus draaien wel allemaal de nieuwste versie van Android 10 met daaroverheen eigen software van Huawei. Een Google Play Store om apps te downloaden is er niet. Voor apps zijn gebruikers aangewezen op de Huawei AppGallery of het zogenaamde sideloaden van apps. Huawei heeft geprobeerd zoveel mogelijk partijen aan boord te krijgen voor hun AppGallery, maar enkele grote spelers ontbreken nog steeds (o.a. Facebook, Instagram en Whatsapp). Ondanks hetzelfde gebrek aan Google als bij de Mate 30 kiest Huawei er nu wel voor om de smartphones op grotere schaal te lanceren.

Huawei P40 Series: Betere camera’s, snellere schermen

De Huawei P40 reeks biedt “Visionary Photography”, zoals het merk zelf aangeeft. Op cameravlak zien we dus wederom elke hoogstandjes. Vooraan zien we nu telkens een langwerpige punch-hole camera en achteraan heus camerablok zoals bij de Samsung Galaxy S20 Ultra. De specificaties van deze camera’s zien er als volgt uit:

Huawei P40 : 32MP-selfiecamera met dieptesensor, 50MP-hoofdcamera met optische beeldstabilisatie (OIS), 8MP-telecamera (3x optische zoom) met OIS, 16MP-groothoekcamera

: 32MP-selfiecamera met dieptesensor, 50MP-hoofdcamera met optische beeldstabilisatie (OIS), 8MP-telecamera (3x optische zoom) met OIS, 16MP-groothoekcamera Huawei P40 Pro : 32MP-selfiecamera met dieptesensor, 50MP-hoofdcamera met OIS, 12MP-telecamera (5x optische zoom) met OIS, dieptesensor én 40MP-groothoekcamera die geoptimaliseerd is voor video-opname

: 32MP-selfiecamera met dieptesensor, 50MP-hoofdcamera met OIS, 12MP-telecamera (5x optische zoom) met OIS, dieptesensor én 40MP-groothoekcamera die geoptimaliseerd is voor video-opname Huawei P40 Pro Plus: 32MP-selfiecamera met dieptesensor, 50MP-hoofdcamera met OIS, 10MP-telecamera (10x optische zoom) én 8MP-telecamera (3x optische zoom) beide met OIS, dieptesensor én 40MP-camera geoptimaliseerd voor video-opname

(Image credit: Future)

We zien hier bij de Huawei P40 Pro een unieke 40MP-camera die specifiek voor video’s is bedoeld. Huawei heeft hier nieuwe technologie (zowel hardware als software) ingebouwd zodat video’s bij weinig licht er alsnog helder uit zullen zien. We zien ook een opvallende dubbele telecamera bij de Huawei P40 Pro, waardoor je nog meer detail kan houden bij ingezoomde foto's. Er is hier 10x optische zoom, 20x hybride zoom en 100x digitale zoom mogelijk. Huawei beweert ook dat de resultaten beter zullen zijn dan bij de Samsung Galaxy S20 Ultra.

De Huawei P40 smartphones hebben daarnaast een verbeterde nachtmodus. De smartphones zouden gelijkaardige resultaten kunnen afleveren als de iPhone 11 en Samsung Galaxy S20, maar doen dit met een aanzienlijk kortere sluitertijd. Je hoeft hier dus niet 10 seconden stil te staan met je smartphone voor een nachtfoto, maar amper 2 tot 3 seconden.

(Image credit: Future)

Video's opnemen gaat bij alle P40 smartphones in 4K met zowel de frontcamera als de camera's achteraan. Er zijn daarnaast nog verschillende nieuwe videomodi zoals een 4K timelapse en ultra slow motion.

De displays van de Huawei P40 smartphones gaan ook een stapje verder dan vorig jaar en hebben de volgende specificaties:

Huawei P40: 6,1-inch OLED-display (2340 x 1080 pixels) met 90Hz verversingssnelheid

Huawei P40 Pro: 6,58-inch OLED-display (2640 x 1200 pixels) met 90Hz verversingssnelheid

Huawei P40 Pro Plus: 6,58-inch OLED-display (2640 x 1200 pixels) met 90Hz verversingssnelheid

We zien dus dat ook Huawei de overstap maakt naar displays met een hogere verversingssnelheid zodat alles op je scherm er nog vloeiender uitziet. Dit gaat van simpele acties zoals scrollen door een app tot vlottere weergave van games. Qua display blijft Samsung echter de kroon spannen met zijn 120Hz en WQHD-kwaliteit op alle S20 toestellen.

De displays van de Huawei P40 Pro en Pro Plus hebben beide aflopende randen, zowel aan de zijkanten als aan de boven- en onderkant. De gewone Huawei P40 heeft daarentegen geen aflopende randen. Er is tot slot nog een in-screen vingerafdrukscanner afwezig.

Huawei P40 Series: Unieke spraakassistent Celia

Huawei probeert ook het gebrek aan de spraakassistent van Google te compenseren met een eigen spraakassistent. Die zal bekend staan als Celia en gelijkaardige mogelijkheden bieden. Zo kan je het weerbericht vragen, bepaalde tekst laten vertalen of een wekker zetten door middel van een spraakcommando dat begint met "Hey Celia". De spraakassistent is echter nog niet beschikbaar bij de lancering, maar zal op termijn ook beschikbaar zijn op andere Huawei-apparaten, zoals een smart speaker. Er wordt daarnaast ook gewerkt aan een soort van Huawei smart home-ecosysteem, dat een vervanging lijkt te zijn voor Google Home.

(Image credit: Future)

Huawei P40 Series: Overige specs en prijzen

Al deze Huawei P40 smartphones zijn vervolgens 5G-ready, hoewel ons land dat nog niet is. De reden hiervoor is dat de ingebouwde Kirin 990 5G processor van de toestellen standaard 5G-ondersteuning heeft. Ze werken gelukkig wel gewoon op onze huidige 4G-netwerken zoals alle andere smartphones die er zijn. Daarnaast ondersteunen de chipsets ook de nieuwe wifi 6-standaard voor nog snellere dataoverdracht. Binnenin de Huawei P40, P40 Pro en P40 Pro Plus vinden we daarnaast nog 8GB RAM. In de Huawei P40 is een 3.800mAh-batterij aanwezig en in de Huawei P40 Pro en Pro Plus zit een 4.200mAh-batterij. De P40 Pro Plus kan zelfs 40W-snelladen, zowel draadloos als met kabel. De drie P40 smartphones kan je bovendien stuk voor stuk draadloos opladen en ondersteuning ook omgekeerd draadloos laden. Bedraad opladen gebeurt via USB-C, maar een 3,5mm-hoofdtelefoonaansluiting is niet aanwezig.

Dit zijn de prijzen en beschikbaarheid:

Huawei P40: €799 (128GB opslag), vanaf 7 april

Huawei P40 Pro: €999 (256GB opslag), vanaf 7 april

Huawei P40 Pro Plus: €1399 (512GB opslag), vanaf juni

Als laatste is er nog een Huawei P40 Lite die ook vanaf 7 april in de winkel zal liggen voor €299, maar met lagere specificaties en jammer genoeg ook zonder Google. Dit toestel heeft 128GB opslag, 6GB RAM, een Kirin 810 chipset (geen 5G), een camera-opzet met 48MP-hoofdcamera, 2MP-dieptesensor, 2MP-macrosensor en 8MP-groothoekcamera.